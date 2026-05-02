Perú

Padrastro es denunciado por abuso sexual a niña de 10 años: madre de la menor habría intentado silenciarla

El acusado, Elías Alberto Mendoza Samaniego, ya tenía antecedentes por tocamientos indebidos y denuncias previas de abuso sexual infantil

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La inocencia rota: Una niña narra con una voz temblorosa cómo su padrastro abusó de ella y su madre ignoró su llanto. Este caso pone en evidencia la terrible realidad del abuso infantil intrafamiliar y la urgente necesidad de justicia. | ATV

Una menor de diez años denunció ante sus hermanos mayores haber sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro en Manchay, distrito de Lima, Perú. El caso ha generado conmoción en la comunidad local y expone una situación de extrema vulnerabilidad: la madre de la niña, lejos de protegerla, habría intentado ocultar los hechos y disuadir a la menor de denunciar.

Según narraron los hermanos, la menor les confió que estaba siendo agredida por su padrastro, Elías Alberto Mendoza Samaniego, de 54 años, desde hacía al menos cinco años. La denuncia formal fue presentada por el hermano mayor el pasado 28 de abril en la comisaría de Cieneguilla, luego de constatar que la madre de la niña se negaba a realizar el trámite ante las autoridades, pese a tener conocimiento de los hechos.

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De acuerdo con los testimonios recabados por ATV, la madre minimizó los hechos que la menor le contaba en reiteradas ocasiones y llegó a pedirle que no contara lo sucedido.

Detalles del caso

Durante la investigación policial, el médico legista confirmó que la menor presenta signos de violación. La familia reportó que la niña mostraba señales de sufrimiento emocional, como dolores de estómago frecuentes, rechazo a asistir a clases y bajo rendimiento escolar, síntomas que la madre atribuía a desinterés académico.

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El acusado ya había sido denunciado previamente por delitos contra la libertad sexual de menores. En 2011 fue acusado de tocamientos indebidos a otra menor y, en 2025, enfrentó una denuncia por abuso dentro del mismo entorno familiar. En ambos casos, las denuncias no prosperaron: en uno, por falta de pruebas y en otro, porque la madre habría inducido a la víctima a retractarse. Actualmente, existe una orden de alejamiento tanto para Mendoza Samaniego como para la madre, dictada por el Ministerio de la Mujer.

El rol de las instituciones y el pedido de justicia

La policía informó que el proceso de traslado de la denuncia a la jurisdicción de Lurín podría tomar hasta dos días, lo que ha generado preocupación por el riesgo de fuga del acusado. Organismos como el Ministerio de la Mujer y el Centro Emergencia Mujer (CEM) están brindando acompañamiento psicológico y legal a la víctima y sus hermanos. La familia exige celeridad en la captura del acusado para evitar su escape.

Contexto de la problemática en Perú

Según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la mayoría de los casos de abuso sexual infantil en Perú ocurre dentro del hogar y es perpetrado por familiares directos o personas del entorno cercano. En 2025, se registraron más de 8.400 denuncias de delitos contra la libertad sexual de menores en el país, una cifra que, según especialistas, representa solo una parte del fenómeno debido al subregistro y al temor de las víctimas a denunciar.

Medios de ayuda

La violencia es un problema que afecta a personas de todas las edades. Si eres víctima o conoces a alguien que lo sea, es importante que sepas que no estás sola en esto. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pone a tu disposición una serie de servicios para brindarte apoyo:

Línea 100: Este servicio te ofrece asesoramiento, orientación y apoyo emocional en quechua, aimara y español en caso de que sufras violencia de género. Solo tienes que marcar el número 100 desde cualquier teléfono fijo o celular en todo el país.

Centros de Emergencia Mujer (CEM): Brindan servicios especializados y gratuitos. Aquí encontrarás atención integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia contra las mujeres, miembros del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Podrás recibir asesoramiento legal, apoyo emocional y social a nivel nacional.

Chat 100: Este servicio te permite acceder a un chat en línea, en tiempo real, donde encontrarás profesionales especializados que brindan información y orientación psicológica para identificar situaciones de riesgo de violencia en las relaciones. Además, también cuenta con expertos que promueven la igualdad en la atención a hombres.

Recuerda que estos servicios están disponibles para ofrecerte el apoyo necesario y ayudarte a enfrentar cualquier situación de violencia. No dudes en buscar ayuda y denunciar estos actos.

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