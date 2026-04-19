Poder Judicial rechaza nuevo pedido de prisión preventiva contra sacerdote Marco Agüero y deja sin efecto impedimento de salida de país

Caso Marco Agüero: abogada de denunciantes solicitará prisión preventiva tras detención preliminar

Según la resolución judicial, a la que accedió Infobae Perú, la Fiscalía consideró que la comparecencia con restricciones era insuficiente y reiteró el pedido de prisión preventiva contra el religioso. En sus argumentos, el fiscal señaló el peligro de fuga y de obstaculización a la justicia. Además, recordó la gravedad del delito, la pluralidad de víctimas y el riesgo de presión sobre ellas.

Cabe recordar que Agüero Vidal fue acusado por cinco mujeres, entre ellas dos menores de edad, de presuntos tocamientos indebidos durante el sacramento de la confesión, aprovechando su posición de autoridad espiritual en una parroquia de San Borja.

La defensa del clérigo rechazó las acusaciones. Respecto al pedido de prisión preventiva, aseguró que su defendido tenía arraigo, colaboró con el proceso y pagó la caución impuesta.

Finalmente, la Novena Sala Penal de Apelaciones de Lima analizó el caso y resolvió declarar infundado el pedido del Ministerio Público.

Abogada de denunciantes de tocamientos indebidos en iglesia de San Borja cuestiona apoyo anunciado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

Argumentos del tribunal

En su análisis, los magistrados revisaron si se cumplían los requisitos necesarios: la gravedad del hecho, la existencia de elementos sólidos que sustenten la acusación, la posible pena y los riesgos durante el proceso.

El tribunal reconoció que existe una sospecha grave en el caso y que hay elementos de convicción que respaldan la investigación. Sin embargo, consideró que esto no es suficiente para ordenar una prisión preventiva. Sobre el peligro de fuga, indicaron que, aunque este riesgo existe, puede ser controlado con medidas menos severas, como la comparecencia con restricciones.

En cuanto al peligro de obstaculización, la Sala señaló que, si bien el investigado tenía una posición que podría haber facilitado interferencias, no hay pruebas concretas de que haya intentado entorpecer el proceso desde que recuperó su libertad. Además, se tuvo en cuenta que la Iglesia ya lo suspendió de sus funciones.

El tribunal también consideró que la caución impuesta es razonable, tomando en cuenta la situación económica actual del sacerdote.

Finalmente, la Sala decidió no conceder la prisión preventiva y confirmó la medida de comparecencia con restricciones. Entre estas, se reforzó la prohibición estricta de acercamiento o comunicación con las presuntas víctimas. Asimismo, se dejó sin efecto el impedimento de salida del país, debido a que no fue solicitado formalmente por la Fiscalía.

La defensa de las víctimas del sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de la Alegría en San Borja, entre ellas tres menores de edad, se pronuncia sobre el pedido de prisión preventiva. La abogada Valeria Cabrera expone la situación actual del caso y la falta de apoyo por parte del Ministerio de la Mujer, a pesar de sus declaraciones públicas. (Crédito: Exitosa)

Los jueces advirtieron que, si el sacerdote incumple las restricciones impuestas, podría dictarse prisión preventiva en una etapa posterior del proceso.

Por otra parte, el impedimento de salida del país fue revocado porque, sorprendentemente, la Fiscalía no solicitó formalmente esta medida.

Más datos sobre el caso

Al menos tres personas denunciaron al sacerdote Marco Agüero Vidal por presunto abuso sexual en la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, en San Borja.

Los testimonios figuran en un acta policial y apuntan a que los tocamientos indebidos habrían ocurrido durante el sacramento de la confesión.

El caso es investigado tanto por la Policía como por el Arzobispado de Lima, que ya había recibido denuncias anónimas a inicios de año.

Tras una protesta de feligreses en la parroquia, el sacerdote fue intervenido y trasladado a una comisaría, donde se registraron las denuncias formales.

La Comisión de Escucha del Arzobispado también participa en la recopilación de testimonios y acompañamiento a las presuntas víctimas.