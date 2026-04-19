Perú

Poder Judicial rechaza nuevo pedido de prisión preventiva contra sacerdote Marco Agüero y deja sin efecto impedimento de salida de país

El religioso, investigado por tocamientos indebidos, solo deberá cumplir con medidas de comparecencia y no podrá acercarse a las denunciantes

Guardar
Caso Marco Agüero: abogada de denunciantes solicitará prisión preventiva tras detención preliminar
Caso Marco Agüero: abogada de denunciantes solicitará prisión preventiva tras detención preliminar
El sacerdote Marco Agüero Vidal continuará la investigación por presuntos tocamientos indebidos en libertad. Esto, luego de que el Poder Judicial rechazara el pedido del Ministerio Público de dictar prisión preventiva en lugar de comparecencia con restricciones. Asimismo, el juzgado resolvió levantar el impedimento de salida del país contra Agüero.

Según la resolución judicial, a la que accedió Infobae Perú, la Fiscalía consideró que la comparecencia con restricciones era insuficiente y reiteró el pedido de prisión preventiva contra el religioso. En sus argumentos, el fiscal señaló el peligro de fuga y de obstaculización a la justicia. Además, recordó la gravedad del delito, la pluralidad de víctimas y el riesgo de presión sobre ellas.

Cabe recordar que Agüero Vidal fue acusado por cinco mujeres, entre ellas dos menores de edad, de presuntos tocamientos indebidos durante el sacramento de la confesión, aprovechando su posición de autoridad espiritual en una parroquia de San Borja.

La defensa del clérigo rechazó las acusaciones. Respecto al pedido de prisión preventiva, aseguró que su defendido tenía arraigo, colaboró con el proceso y pagó la caución impuesta.

Finalmente, la Novena Sala Penal de Apelaciones de Lima analizó el caso y resolvió declarar infundado el pedido del Ministerio Público.

Abogada de denunciantes de tocamientos indebidos en iglesia de San Borja cuestiona apoyo anunciado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)
Abogada de denunciantes de tocamientos indebidos en iglesia de San Borja cuestiona apoyo anunciado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

Argumentos del tribunal

En su análisis, los magistrados revisaron si se cumplían los requisitos necesarios: la gravedad del hecho, la existencia de elementos sólidos que sustenten la acusación, la posible pena y los riesgos durante el proceso.

El tribunal reconoció que existe una sospecha grave en el caso y que hay elementos de convicción que respaldan la investigación. Sin embargo, consideró que esto no es suficiente para ordenar una prisión preventiva. Sobre el peligro de fuga, indicaron que, aunque este riesgo existe, puede ser controlado con medidas menos severas, como la comparecencia con restricciones.

En cuanto al peligro de obstaculización, la Sala señaló que, si bien el investigado tenía una posición que podría haber facilitado interferencias, no hay pruebas concretas de que haya intentado entorpecer el proceso desde que recuperó su libertad. Además, se tuvo en cuenta que la Iglesia ya lo suspendió de sus funciones.

El tribunal también consideró que la caución impuesta es razonable, tomando en cuenta la situación económica actual del sacerdote.

Finalmente, la Sala decidió no conceder la prisión preventiva y confirmó la medida de comparecencia con restricciones. Entre estas, se reforzó la prohibición estricta de acercamiento o comunicación con las presuntas víctimas. Asimismo, se dejó sin efecto el impedimento de salida del país, debido a que no fue solicitado formalmente por la Fiscalía.

La defensa de las víctimas del sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de la Alegría en San Borja, entre ellas tres menores de edad, se pronuncia sobre el pedido de prisión preventiva. La abogada Valeria Cabrera expone la situación actual del caso y la falta de apoyo por parte del Ministerio de la Mujer, a pesar de sus declaraciones públicas. (Crédito: Exitosa)

Los jueces advirtieron que, si el sacerdote incumple las restricciones impuestas, podría dictarse prisión preventiva en una etapa posterior del proceso.

Por otra parte, el impedimento de salida del país fue revocado porque, sorprendentemente, la Fiscalía no solicitó formalmente esta medida.

Más datos sobre el caso

  • Al menos tres personas denunciaron al sacerdote Marco Agüero Vidal por presunto abuso sexual en la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, en San Borja.
  • Los testimonios figuran en un acta policial y apuntan a que los tocamientos indebidos habrían ocurrido durante el sacramento de la confesión.
  • El caso es investigado tanto por la Policía como por el Arzobispado de Lima, que ya había recibido denuncias anónimas a inicios de año.
  • Tras una protesta de feligreses en la parroquia, el sacerdote fue intervenido y trasladado a una comisaría, donde se registraron las denuncias formales.
  • La Comisión de Escucha del Arzobispado también participa en la recopilación de testimonios y acompañamiento a las presuntas víctimas.

Temas Relacionados

Marco AgüerosacerdoteSan BorjaArzobispado de LimaComisión de Escuchaabuso sexualperu-noticias

Más Noticias

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El estadio Alberto Gallardo acoge un nuevo partido del campeonato peruano en el que se medirán ‘rimenses’ y ‘norteños’ por el certamen peruano. Sigue acá la transmisión en directo del lance

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

DT de Cusco FC hizo sentida autocrítica tras dura derrota ante Alianza Lima y apuntó: “Toca decirnos las cosas en la cara”

Alejandro Orfila aseguró que el equipo ‘dorado’ tiene “vergüenza deportiva” por la abultada caída en Matute y reveló la inesperada medida que tomará su cuerpo técnico

DT de Cusco FC hizo sentida autocrítica tras dura derrota ante Alianza Lima y apuntó: “Toca decirnos las cosas en la cara”

A qué hora juega River vs Boca en Perú HOY: partido por superclásico argentino por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

Los ‘millonarios’ y ‘xeneizes’ volverán a protagonizar uno de los cotejos más esperados de la liga argentina. Conoce los horarios del partidazo

A qué hora juega River vs Boca en Perú HOY: partido por superclásico argentino por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC HOY: partido en el Gallardo por fecha Torneo Apertura de Liga 1 2026

El técnico Zé Ricardo se estrena con el cuadro ‘celeste’ en el campeonato local ante un ‘gavilán del norte’ que quiere pelear en la parte alta de la tabla. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC HOY: partido en el Gallardo por fecha Torneo Apertura de Liga 1 2026

Diego Chávarri rompe en llanto tras confesar su atracción por Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

El participante tuvo un emotivo momento junto a Pati Lorena luego de que la noche del viernes la bailarina le confesara su sentir

Diego Chávarri rompe en llanto tras confesar su atracción por Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Piden a la JNJ que suspenda temporalmente o retire a Piero Corvetto como jefe de la ONPE por investigaciones en su contra

Piden a la JNJ que suspenda temporalmente o retire a Piero Corvetto como jefe de la ONPE por investigaciones en su contra

Resultados ONPE al 93.484% EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

Resultados en regiones ONPE al 94.138 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

ONPE: Material electoral de 31 mesas de sufragio en Cusco aún no llegan a la ODPE de La Convención por malas condiciones climáticas

Partido Ahora Nación rechaza un “intento de fraude orquestado por sectores de la ultraderecha”

ENTRETENIMIENTO

Diego Chávarri rompe en llanto tras confesar su atracción por Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

Diego Chávarri rompe en llanto tras confesar su atracción por Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

Paolo Guerrero explota contra reportero de Magaly Medina y ella responde: “Es malcriadazo, le gana la furia”

Renato Rossini Jr. molesto tras su eliminación de ‘La Granja VIP’: “A mí no me ganaron”

Mariella Zanetti y Yaco Eskenazi tuvieron acalorada discusión por las confesiones entre Diego Chavarri y Gabriela Herrera

Renato Rossini Jr. fue eliminado de ‘La Granja VIP Perú’: Gabriela Herrera, Samahara Lobatón y Pablo Heredia regresaron al reality

DEPORTES

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega River vs Boca en Perú HOY: partido por superclásico argentino por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC HOY: partido en el Gallardo por fecha Torneo Apertura de Liga 1 2026

Marco Rivas, en conflicto con Club Tigre: se ausentó en los entrenamientos por desacuerdos con la formalización de su contrato

Paolo Guerrero lanzó contundente advertencia tras goleada de Alianza Lima ante Cusco FC: “A algunos equipos les pesa venir a Matute”