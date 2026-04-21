Piden renuncia de Roberto Burneo al JNE tras salida de Corvetto de la ONPE

La crisis en el sistema electoral no se ha cerrado con la renuncia de Piero Corvetto a la ONPE. Para el constitucionalista Alejandro Rospigliosi, aún falta la salida de Roberto Burneo del JNE. Video: Exitosa

“Creo que ahora quien falta es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (...) El señor Roberto Burneo debe dejar de aferrarse al cargo y aprender un poco de decencia y docencia y dar un paso al costado”, afirmó en entrevista con Exitosa.

La salida de Corvetto y los cuestionamientos a Burneo se producen en un contexto marcado por denuncias y una creciente desconfianza en el sistema electoral. Para el constitucionalista, la salida del jefe de la ONPE no es suficiente para cerrar la crisis y debe ser acompañada por decisiones similares en otras instituciones involucradas en el proceso.

Roberto Burneo, presidente del JNE

“Burneo es corresponsable”

Según Rospigliosi, la salida de Burneo no responde a un capricho, ni a presión política, sino que está directamente vinculado a los hechos registrados durante las elecciones.

“Él es corresponsable de lo que ha sucedido el día de la elección”, afirmó. Es por eso que insistió en que Burneo debería seguir el mismo camino que Corvetto y apartarse del cargo en el más breve plazo.

Además, el constitucionalista sostuvo que su salida permitiría no entorpecer las investigaciones en curso y contribuiría a esclarecer lo sucedido.

Una persona sostiene un cartel "Fraude Detengan a Corvetto" durante una protesta frente al Jurado Nacional de Elecciones, expresando su preocupación por lo que dicen fue un fraude en las elecciones generales de Perú, en Lima, Perú. 12 de abril 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Rospigliosi también hizo referencia a la estructura interna del JNE y a la posibilidad de un reemplazo temporal. Indicó que la jueza suprema Silvia Rueda, quien cumple funciones dentro del organismo, podría asumir responsabilidades mientras se define una salida institucional.

La renuncia de Piero Corvetto

La salida de Piero Corvetto de la ONPE se concretó tras varios días de críticas por las deficiencias registradas durante las Elecciones Generales 2026. La demora en la entrega del material electoral y otras irregularidades detectadas en distintos puntos, principalmente en Lima, terminaron por debilitar su permanencia en el cargo.

La Junta Nacional de Justicia aceptó su renuncia, pese a que la normativa establece que el cargo es irrenunciable durante un proceso electoral. En su carta, Corvetto sostuvo que su decisión responde a la necesidad de contribuir a la confianza en el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, comparece ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para abordar las denuncias de irregularidades electorales y la evaluación de 85 pedidos de nulidad. (Composición: Infobae Perú)

El exjefe de la ONPE indicó que los problemas técnicos y operativos registrados durante la jornada del 12 de abril constituyen un escenario que le impide continuar en el cargo. Asimismo, señaló que existen aspectos que deberán ser esclarecidos mediante investigaciones, especialmente en lo referido a la cadena logística del proceso electoral.

Su salida se produce en un contexto marcado por denuncias ante el Ministerio Público y una creciente presión política. Las fallas en la distribución del material electoral y otros incidentes reportados por ciudadanos y medios de comunicación han generado cuestionamientos sobre la conducción del proceso.