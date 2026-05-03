Perú

ANP registra 140 ataques a periodistas en lo que va del 2026: simpatizantes de partidos políticos entre los principales agresores

Según el informe de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, también se registran casos de funcionarios públicos como parte de la agresión contra comunicadores

Guardar
Agreden a periodista en Chincha. Foto: La Verdad En Noticias-Chincha
Agreden a periodista en Chincha. Foto: La Verdad En Noticias-Chincha

En los primeros cuatro meses del año 2026, los periodistas peruanos a nivel nacional han enfrentado hasta 140 ataques contra ellos o contra los medios para los que trabajan, según un reporte publicado por la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

El informe, difundido en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora cada 3 de mayo, advierte que el volumen de agresiones experimentó un notable aumento, especialmente durante la coyuntura electoral.

PUBLICIDAD

El informe precisa que Lima concentró 64 ataques documentados hasta inicios de mayo, seguida por Chiclayo con ocho casos y Piura con siete, de acuerdo con la ANP. Otras regiones, como San Román, Abancay, Huancayo y Huánuco, registraron cuatro incidentes cada una. Localidades como Ambo, Andahuaylas, Chincha, Coronel Portillo, Ica, Trujillo y Tumbes reportaron tres agresiones cada uno.

Formas de violencia

El documento de la ANP identificó que el discurso estigmatizante conformó el tipo de agresión más frecuente, con 48 episodios durante los primeros cuatro meses del año 2026.

PUBLICIDAD

En el segundo lugar de las agresiones más comunes contra los periodistas se encuentran casos de amenazas u hostigamiento, con 43 casos, seguidas por las agresiones físicas y verbales, que sumaron 23 reportes. Los obstáculos directos al trabajo periodístico se presentaron en 18 ocasiones. Estas acciones consistieron en trabas a coberturas o reportes.

Libertad de Prensa
Los periodistas en Perú afrontan agresiones y hostigamientos, según RSF. (iFEX)

Por su parte, la intimidación judicial sumó cuatro episodios. En los registros también figura un solo caso de ciberataque y dos tentativas de homicidio. El informe da cuenta de detenciones asociadas a coberturas en contexto electoral, como la del reportero Ysrael Rivera durante el retiro de material electoral en Tarata.

Principales agresores: civiles y funcionarios públicos

Según la entidad, durante los comicios los civiles representaron a los principales agresores, sumando 76 de los 140 ataques. La mayoría de estas personas tenía vínculos con candidatos o simpatizantes de partidos políticos.

Las amenazas restantes correspondieron a funcionarios públicos (37 casos), personal de seguridad (16 casos, incluyendo policía y personal militar), y individuos no identificados (11 casos).

El tipo de medio más afectado fue la prensa digital, que acumuló 86 agresiones, superando ampliamente a la televisión (25 reportes). La prensa escrita (15 casos) y la radial (14 casos) también se contaron entre los medios objetivados.

Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), alerta que cuatro periodistas han sido asesinados, convirtiendo a este año en el más letal para la prensa en el país.

Hombres periodistas son los más agredidos

El análisis de género elaborado por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú muestra que 71 ataques estuvieron dirigidos contra hombres, 30 contra mujeres periodistas y 39 afectaron directamente a medios de comunicación en calidad de instituciones.

Entre enero y los primeros días de mayo, la violencia contra la prensa se dispersó en 29 provincias, con especial incidencia en Lima. Cajamarca, Melgar, Puno, San Martín, Santa y Tacna reportaron dos casos cada uno. Anta, Arequipa, Carabaya, Cusco, Huamanga, Huanta, Huaraz, Jaén, Satipo, Tarata y Utcubamba registraron un caso por jurisdicción solo hasta el 1 de mayo de este año.

Cuatro periodistas —Gastón Medina, Raúl Celis, Fernando Núñez y Mitzar Castillejos— fueron asesinados este año en distintas regiones del país. Foto: Composición Infobae Perú
Cuatro periodistas —Gastón Medina, Raúl Celis, Fernando Núñez y Mitzar Castillejos— fueron asesinados este año en distintas regiones del país. Foto: Composición Infobae Perú

Un informe de Amnistía Internacional también advirtió un deterioro severo en la libertad de prensa en el Perú. Según el texto, en 2025 se registraron cuatro periodistas asesinados y 458 ataques contra la prensa, lo que convirtió al año en uno de los más violentos para el ejercicio periodístico en el siglo. La ausencia de resultados efectivos en las investigaciones alimentó un clima de impunidad que, de acuerdo con el reporte, favorece la autocensura y debilita el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Temas Relacionados

ANPAsociación Nacional de Periodistas del Perúperu-noticias

Más Noticias

¿Otra vez el internet te hace rage quit? Osiptel podría tener la solución a todos tus problemas

¿Te spoilean el final porque tu streaming se cuelga? ¿Te saca el lag del grupo? El regulador lanza la herramienta digital ‘Checa tu plan’ para comparar planes de internet fijo en todo el Perú

¿Otra vez el internet te hace rage quit? Osiptel podría tener la solución a todos tus problemas

Papa León XIV reconoce la devoción de los peruanos y bendice a la Virgen de Chapi en el Vaticano

Durante el rezo del Regina Caeli en la Plaza de San Pedro, resaltó la fe de los peruanos y animó a renovar la devoción mariana, en una jornada que reunió a fieles, diplomáticos y niños vestidos con trajes típicos, al cumplirse veinte años de la presencia de la imagen

Papa León XIV reconoce la devoción de los peruanos y bendice a la Virgen de Chapi en el Vaticano

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por ‘extra game’ final de Liga Peruana de Vóley 2026

Sobre la pista del Polideportivo Lucha Fuentes, se definirá si las ‘blanquiazules’ enlazan su tercer título o si las ’santas’ regresan a la corona. El duelo promete no escatimar en emociones tras un gran nivel exhibido en los dos encuentros previos

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por ‘extra game’ final de Liga Peruana de Vóley 2026

¿A qué hora y canal TV para ver Alianza Lima vs San Martín? Partido final que define al campeón de la Liga Peruana de Vóley

Tras una serie igualada en 1-1, Alianza Lima y San Martín se enfrentan este domingo 3 de mayo en el partido que definirá al campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador

¿A qué hora y canal TV para ver Alianza Lima vs San Martín? Partido final que define al campeón de la Liga Peruana de Vóley

Partidos de hoy, domingo 3 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada dominical tendrá una gran variedad de encuentros en las diversas ligas alrededor del mundo, destacando las de Europa y América

Partidos de hoy, domingo 3 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular cuestiona auditoría del JNE y advierte que resultados de Elecciones “no tendrá ningún tipo de validez ni respaldo”

Renovación Popular cuestiona auditoría del JNE y advierte que resultados de Elecciones “no tendrá ningún tipo de validez ni respaldo”

José Domigo Pérez revela que los jueces nunca establecieron golpe de Estado en la condena a Pedro Castillo

ONPE reafirma transparencia del sistema de cómputo de resultados de las Elecciones Generales 2026

Segunda vuelta 2026: Las rutas de campaña de los candidatos de cara al balotaje del 7 de junio

Segunda vuelta 2026: ¿Roberto Sánchez incluyó a sus filas a José Domingo Pérez para atraer el antivoto de Keiko Fujimori?

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina revela el lujoso regalo que le dio a su esposo por su cumpleaños

Magaly Medina revela el lujoso regalo que le dio a su esposo por su cumpleaños

Carlos Álvarez fue operado de emergencia y da detalles de su estado de salud: “Me preocupé”

Pamela Franco se quiebra al hablar de su hija: “No pierdo la fe de que algún día me diga mamá”

Mark Vito fue eliminado de ‘La Granja VIP’: Renato Rossini Jr., Samahara Lobatón y Pati Lorena regresaron al reality

Ethel Pozo rompe en llanto tras la emotiva despedida de Yaco Eskenazi en ‘La Granja VIP’

DEPORTES

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por ‘extra game’ final de Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por ‘extra game’ final de Liga Peruana de Vóley 2026

¿A qué hora y canal TV para ver Alianza Lima vs San Martín? Partido final que define al campeón de la Liga Peruana de Vóley

Partidos de hoy, domingo 3 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El ‘blooper’ de Alejandro Duarte que acabó en gol de Édgar Lastre en Alianza Lima vs CD Moquegua por Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II: HOY partido en el Mansiche por fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026