ANP registra 140 ataques a periodistas en lo que va del 2026: simpatizantes de partidos políticos entre los principales agresores

Agreden a periodista en Chincha. Foto: La Verdad En Noticias-Chincha

En los primeros cuatro meses del año 2026, los periodistas peruanos a nivel nacional han enfrentado hasta 140 ataques contra ellos o contra los medios para los que trabajan, según un reporte publicado por la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

El informe, difundido en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora cada 3 de mayo, advierte que el volumen de agresiones experimentó un notable aumento, especialmente durante la coyuntura electoral.

PUBLICIDAD

El informe precisa que Lima concentró 64 ataques documentados hasta inicios de mayo, seguida por Chiclayo con ocho casos y Piura con siete, de acuerdo con la ANP. Otras regiones, como San Román, Abancay, Huancayo y Huánuco, registraron cuatro incidentes cada una. Localidades como Ambo, Andahuaylas, Chincha, Coronel Portillo, Ica, Trujillo y Tumbes reportaron tres agresiones cada uno.

Formas de violencia

El documento de la ANP identificó que el discurso estigmatizante conformó el tipo de agresión más frecuente, con 48 episodios durante los primeros cuatro meses del año 2026.

PUBLICIDAD

En el segundo lugar de las agresiones más comunes contra los periodistas se encuentran casos de amenazas u hostigamiento, con 43 casos, seguidas por las agresiones físicas y verbales, que sumaron 23 reportes. Los obstáculos directos al trabajo periodístico se presentaron en 18 ocasiones. Estas acciones consistieron en trabas a coberturas o reportes.

Los periodistas en Perú afrontan agresiones y hostigamientos, según RSF. (iFEX)

Por su parte, la intimidación judicial sumó cuatro episodios. En los registros también figura un solo caso de ciberataque y dos tentativas de homicidio. El informe da cuenta de detenciones asociadas a coberturas en contexto electoral, como la del reportero Ysrael Rivera durante el retiro de material electoral en Tarata.

PUBLICIDAD

Principales agresores: civiles y funcionarios públicos

Según la entidad, durante los comicios los civiles representaron a los principales agresores, sumando 76 de los 140 ataques. La mayoría de estas personas tenía vínculos con candidatos o simpatizantes de partidos políticos.

Las amenazas restantes correspondieron a funcionarios públicos (37 casos), personal de seguridad (16 casos, incluyendo policía y personal militar), y individuos no identificados (11 casos).

PUBLICIDAD

El tipo de medio más afectado fue la prensa digital, que acumuló 86 agresiones, superando ampliamente a la televisión (25 reportes). La prensa escrita (15 casos) y la radial (14 casos) también se contaron entre los medios objetivados.

Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), alerta que cuatro periodistas han sido asesinados, convirtiendo a este año en el más letal para la prensa en el país.

Hombres periodistas son los más agredidos

El análisis de género elaborado por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú muestra que 71 ataques estuvieron dirigidos contra hombres, 30 contra mujeres periodistas y 39 afectaron directamente a medios de comunicación en calidad de instituciones.

PUBLICIDAD

Entre enero y los primeros días de mayo, la violencia contra la prensa se dispersó en 29 provincias, con especial incidencia en Lima. Cajamarca, Melgar, Puno, San Martín, Santa y Tacna reportaron dos casos cada uno. Anta, Arequipa, Carabaya, Cusco, Huamanga, Huanta, Huaraz, Jaén, Satipo, Tarata y Utcubamba registraron un caso por jurisdicción solo hasta el 1 de mayo de este año.

Cuatro periodistas —Gastón Medina, Raúl Celis, Fernando Núñez y Mitzar Castillejos— fueron asesinados este año en distintas regiones del país. Foto: Composición Infobae Perú

Un informe de Amnistía Internacional también advirtió un deterioro severo en la libertad de prensa en el Perú. Según el texto, en 2025 se registraron cuatro periodistas asesinados y 458 ataques contra la prensa, lo que convirtió al año en uno de los más violentos para el ejercicio periodístico en el siglo. La ausencia de resultados efectivos en las investigaciones alimentó un clima de impunidad que, de acuerdo con el reporte, favorece la autocensura y debilita el derecho de la ciudadanía a estar informada.

PUBLICIDAD