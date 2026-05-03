Perú

¿Usas billeteras digitales? El regalo de mamá podría salirte más caro este año, según Ligo: descubre por qué

El gasto promedio este año estará entre S/500 y S/700, así que ojo con los gastos extra como delivery, empaques y tarjetas. Pero eso no es todo

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Tarjeta floral para el Día de la Madre con sello 'Mom', acompañada de dos rosas rosadas y gisófila sobre una mesa de madera.
El uso de billeteras digitales marca el Día de la Madre en Perú, concentrando la mayoría de las compras y pagos desde el celular.

El Día de la Madre representa una de las campañas comerciales más activas y digitalizadas del año en Perú, donde el gasto promedio en regalos alcanza S/700 y las billeteras digitales lideran el protagonismo en la gestión de pagos y compras, según información de Ligo.

La tendencia muestra un cambio en los hábitos de consumo, donde el celular se convierte en el principal canal para resolver desde un detalle hasta un regalo compartido.

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El celular, la nueva tienda para el Día de la Madre

El auge del comercio electrónico ha transformado la experiencia de compra, favoreciendo el uso de ecommerce, delivery, pagos con QR y transferencias inmediatas.

Según Ligo, la mayoría de las compras se realiza desde dispositivos móviles, lo que permite resolver la elección del regalo en pocos minutos y desde cualquier lugar. Esta dinámica facilita la organización entre familiares y amigos, quienes pueden aportar de manera instantánea con solo unos clics.

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El monto destinado al regalo oscila entre S/500 y S/700, aunque es común que el gasto aumente cuando se fragmenta en consumos pequeños distribuidos en varias plataformas.

En fechas como el Día de la Madre, el volumen de pagos digitales aumenta y las compras suelen fragmentarse en varios consumos pequeños”, explica Diego Viñas, Product Manager de Ligo.

Muchos familiares se reúnen para sorprender a sus madres durante el segundo domingo de mayo para celebrarlas.
La campaña comercial del Día de la Madre evidencia un gasto promedio por regalo superior a S/700, impulsado por pagos electrónicos y compras fragmentadas.

Centralizar pagos, la clave para evitar excesos

La facilidad para transferir y pagar con billeteras digitales ha cambiado la manera de organizar los obsequios. Un solo regalo puede implicar varias transacciones: producto principal, envío, accesorios o gastos compartidos entre familiares.

La rapidez y la facilidad pueden generar desorden si no se tiene claridad sobre cuánto se está gastando en total”, advierte Viñas.

Frente a este reto, Ligo recomienda definir un presupuesto antes de iniciar las compras y centralizar los pagos en una sola billetera digital. Esta estrategia permite visualizar todos los movimientos y mantener el control sobre el dinero utilizado. El monitoreo en tiempo real ayuda a evitar sorpresas al final de la campaña.

“Las billeteras digitales están diseñadas para simplificar la experiencia de pago, pero su verdadero valor está en que permiten tener control y visibilidad del dinero en todo momento”, remarca Viñas.

El proyecto es liderado por Tarjetas Peruanas Prepago, la empresa de dinero electrónico que administra las soluciones digitales Ligo y LigoPay.
Según Ligo, la migración de los pagos al formato móvil exige adoptar nuevas prácticas de control financiero ante el riesgo de gastos excesivos.

Consejos prácticos para comprar de forma ordenada

Para aprovechar la inmediatez y la variedad de opciones sin perder el orden, Ligo sugiere varios hábitos clave:

  • Definir el monto máximo a gastar antes de elegir el regalo.
  • Utilizar una sola billetera digital para registrar todos los pagos.
  • Revisar el historial de movimientos durante las compras para no perder de vista el presupuesto.
  • Dividir el gasto en el momento si el regalo es compartido, usando transferencias inmediatas.
  • Diferenciar entre lo esencial y lo adicional para priorizar las compras.
  • Evitar la urgencia del último minuto, que suele llevar a compras impulsivas y más costosas.
  • Estas prácticas ayudan a mantener el control, aprovechar las ventajas de la tecnología y evitar gastos innecesarios.

Un cambio en la cultura de consumo

El protagonismo de las billeteras digitales en campañas como el Día de la Madre responde a una cultura de consumo orientada a la inmediatez y a la organización.

El uso responsable de estas herramientas permite tomar decisiones más informadas, resolver las compras con rapidez y, sobre todo, evitar sorpresas al momento de revisar el saldo.

El informe de Ligo señala que la clave está en la planificación y el seguimiento de los movimientos. La campaña de este año refleja una tendencia en la que la tecnología ya no solo simplifica el proceso, sino que también exige nuevos hábitos para mantener el control financiero.

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