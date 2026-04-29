Perú

Agentes del INPE incautan celulares, droga y dinero en penal de Arequipa

Las autoridades confiscaron 50 envoltorios tipo ketes con drogas, además de objetos punzocortantes, radios portátiles, espejos y encendedores

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La intervención se desarrolló en los pabellones 3 y 4, zonas de mediana y máxima seguridad, donde permanecen más de mil internos - Créditos: INPE.
La intervención se desarrolló en los pabellones 3 y 4, zonas de mediana y máxima seguridad, donde permanecen más de mil internos - Créditos: INPE.

El operativo ejecutado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en colaboración con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP), permitió la incautación de diversos objetos prohibidos y sumas significativas de dinero, así como la intervención de internos en posesión de sustancias ilícitas.

Durante el operativo efectuado en el pabellón 3, las autoridades decomisaron cinco teléfonos móviles, once cables USB, un cargador fabricado de manera artesanal, una batería para celular y un par de audífonos.

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Asimismo, se hallaron cincuenta envoltorios tipo ketes con drogas, así como objetos punzocortantes, radios portátiles, espejos y encendedores, elementos que representan riesgos para la seguridad penitenciaria, según detalló el INPE.

Se decomisaron cinco teléfonos móviles, once cables USB, un cargador artesanal, una batería de celular y un par de audífonos - Créditos: INPE.
Se decomisaron cinco teléfonos móviles, once cables USB, un cargador artesanal, una batería de celular y un par de audífonos - Créditos: INPE.

En el marco de esta intervención, funcionarios intervinieron al interno Yuri Ruiz Quispe Chiqui, quien tenía en su posesión S/7.150. Por otro lado, al recluso Carlos Fernando Quispe Morillo se le incautaron varias bolsas plásticas transparentes, envoltorios tipo ketes con sustancias ilegales, cigarrillos, cables USB, un par de audífonos y S/17.500.

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Además, al interno Jorge Morante León le fueron retirados envoltorios tipo ketes con tabaco y cables USB, consolidando la acción coordinada en los pabellones 3 y 4, áreas de mediana y máxima seguridad donde residen más de mil personas privadas de la libertad.

Estas acciones buscan fortalecer los controles internos y reducir los riesgos asociados al crimen organizado dentro de los establecimientos penitenciarios, según informaron las autoridades responsables.

Las diligencias posteriores fueron efectuadas conforme a las atribuciones legales de cada institución, con el objetivo de determinar las responsabilidades individuales y proceder conforme al marco normativo vigente.

Agentes hallan celulares, droga y armas punzocortantes en penal de Cusco

Por otra parte, una requisa de gran escala se llevó a cabo en el pabellón 1, segundo nivel, del Establecimiento Penitenciario Cusco Varones, donde 45 agentes de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), junto a la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, lograron decomisar celulares y una serie de objetos prohibidos que vulneraban los protocolos de seguridad.

Allanamiento en pabellón 1 del penal de Cusco revela ingreso de pasta básica de cocaína, alcohol y armas blancas - Créditos: INPE.
Allanamiento en pabellón 1 del penal de Cusco revela ingreso de pasta básica de cocaína, alcohol y armas blancas - Créditos: INPE.

La intervención contó con la participación de 77 efectivos policiales, fiscales de Prevención del Delito y delegados de la Defensoría del Pueblo, quienes supervisaron cada etapa del operativo. Las autoridades detallaron que la inspección incluyó tanto la revisión de celdas y áreas comunes como el registro de pertenencias y controles corporales de los internos, siguiendo los estándares establecidos para este tipo de procedimientos.

Como resultado de la acción coordinada, se incautaron teléfonos móviles, relojes de pulsera, pipas improvisadas, parlantes, botellas de alcohol destilado de 330 ml, bolsas con fruta fermentada, armas punzocortantes y un paquete con pasta básica de cocaína. Estos elementos, según el INPE, representan riesgos para la seguridad y el orden dentro del penal, y su retiro constituye una medida preventiva clave frente a potenciales actividades ilícitas.

La operación, desarrollada bajo estricta vigilancia institucional y con la participación de representantes de diferentes entidades, permitió reforzar los controles internos y evidenció la presencia de objetos y sustancias que no están permitidos en los establecimientos penitenciarios.

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