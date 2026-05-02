Perú

Estudiante en coma y dos heridos tras violento accidente de motocicleta en Chanchamayo

El último reporte médico indica que uno de los jóvenes permanece en estado crítico, mientras que los otros dos afectados evolucionan de manera positiva

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El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Pioneros con la calle José María Arguedas y quedó registrado en cámaras de seguridad, lo que facilitó la reconstrucción de los hechos (Créditos: Panamericana TV)

Un violento accidente de tránsito dejó a un estudiante en coma y a dos personas más heridas en la intersección de la avenida Pioneros con la calle José María Arguedas, en la ciudad de Chanchamayo, en Junín. El incidente, que ocurrió en una zona transitada, quedó registrado por cámaras de seguridad y ha causado consternación en la comunidad local.

Las imágenes captadas muestran el instante exacto en el que una motocicleta, que transportaba a dos jóvenes, perdió el control al aproximarse a la esquina. El vehículo invadió la vereda y atropelló de manera contundente a una mujer que aguardaba una mototaxi, sin que ella tuviera oportunidad de reaccionar o apartarse.

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El impacto fue tal que los tres involucrados quedaron tendidos en el suelo, lo que generó una rápida movilización de transeúntes y comerciantes del sector para auxiliarlos, de acuerdo con Buenos días Perú de Panamericana TV.

Una mujer adulta mayor resultó gravemente lesionada al ser atropellada mientras esperaba una mototaxi sin oportunidad de evitar el accidente - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Una mujer adulta mayor resultó gravemente lesionada al ser atropellada mientras esperaba una mototaxi sin oportunidad de evitar el accidente - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Los heridos fueron identificados como Fabián Félix Lozano Mautino, de 21 años; Laslo de la Cruz Manyari, de 19; ambos estudiantes de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, , Reyna Maldonado Limas, una mujer adulta mayor, según el citado medio. Todos fueron trasladados de inmediato al Hospital Julio César Damarini Caro, donde recibieron atención médica de urgencia.

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El accidente en la intersección de la avenida Pioneros y la calle José María Arguedas, en Chanchamayo, dejó a un universitario en estado crítico y a dos heridos más, luego de que una motocicleta perdiera el control y arrollara a una peatona. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Julio César Damarini Caro y la Policía Nacional investiga el caso.

De acuerdo con el último reporte médico difundido por el centro de salud, uno de los universitarios permanece en estado de coma, mientras que los otros dos lesionados muestran signos de recuperación y su estado se considera estable. Este hecho ha generado preocupación entre familiares, amigos y autoridades universitarias, quienes se han acercado al hospital en busca de información sobre la evolución de los pacientes.

Todos los lesionados recibieron atención médica en el Hospital Julio César Damarini Caro donde uno de los estudiantes permanece en estado crítico - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Todos los lesionados recibieron atención médica en el Hospital Julio César Damarini Caro donde uno de los estudiantes permanece en estado crítico - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Las primeras indagaciones de la Policía Nacional apuntan a que el exceso de velocidad pudo haber sido un factor determinante en la pérdida de control de la motocicleta. Sin embargo, aún se evalúan otros elementos, como el estado de la vía o una posible falla mecánica, para esclarecer las causas exactas del accidente. Los agentes han recogido testimonios de testigos y revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la esquina para determinar responsabilidades y deslindar eventuales infracciones.

La comunidad de Chanchamayo se mantiene atenta al desarrollo de las investigaciones y a la evolución de los heridos. Vecinos, estudiantes y representantes de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión han expresado su solidaridad con las familias afectadas y han solicitado a las autoridades municipales que refuercen las medidas de seguridad vial en la zona, uno de los puntos con mayor flujo vehicular de la ciudad. Las diligencias policiales continúan para esclarecer el caso y garantizar la aplicación de la ley.

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