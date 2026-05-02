Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, sábado 2 de mayo de 2026

Gasolinas de 84 y 90 octanos y el diésel no estarán gravados con el impuesto al consumo. Foto: Andina

El aumento reciente en los precios de la gasolina en Perú ha generado preocupación entre transportistas y gremios de comerciantes, quienes ven afectada su capacidad operativa. La subida repercute en el precio final de bienes y servicios, trasladando la presión a los consumidores. El costo del transporte público y de productos básicos se incrementa, lo que agrava la situación de los hogares con menores recursos.

Las autoridades atribuyen el alza a factores internacionales, como la volatilidad en el precio del petróleo y las fluctuaciones en el tipo de cambio. Estas condiciones impactan directamente en la estructura de precios internos y dificultan la previsión de costos para empresas y familias. El contexto global mantiene la incertidumbre respecto a la evolución de los combustibles.

PUBLICIDAD

El Gobierno ha anunciado la evaluación de medidas orientadas a mitigar los efectos sobre los sectores más vulnerables. Las propuestas incluyen subsidios temporales y ajustes en la regulación para evitar una escalada mayor en los precios. Mientras tanto, organizaciones sociales y consumidores exigen respuestas concretas que permitan reducir el impacto de estos incrementos en la economía diaria.

Tarifas diferenciadas en Lima y regiones

La plataforma Facilito, administrada por OSINERGMIN, se convirtió en una herramienta clave para los conductores tras el alza de precios. Permite comparar valores en tiempo real, una función relevante ante la dispersión tarifaria existente.

PUBLICIDAD

En el Cercado de Lima, el gasohol regular oscila entre 17,79 y 22,99 soles por galón, mientras que el gasohol premium se ubica entre 18,59 y 24,99 soles. El diésel, esencial para el transporte y la industria, presenta precios de 21,58 a 26,89 soles en el mismo distrito.

Otras zonas muestran un comportamiento similar. En Los Olivos, distrito de Lima Norte, el gasohol regular se vende entre 18,28 y 21,99 soles, el premium entre 19,28 y 24,39 soles y el diésel alcanza valores de 21,48 a 25,19 soles.

PUBLICIDAD

Conductores se ven perjudicados ante el alza de precios de los diferentes hidrocarburos a nivel nacional.

En Lima Sur, San Juan de Miraflores reporta el gasohol regular más accesible, con precios de 19,19 a 22,99 soles, y el premium entre 20,59 y 24,99 soles. El diésel en esta zona varía de 21,95 a 25,99 soles.

En San Juan de Lurigancho, distrito de Lima Este, el gasohol regular va de 17,62 a 22,19 soles, el premium de 18,49 a 24,09 soles y el diésel de 20,97 a 25,99 soles.

PUBLICIDAD

El diésel más económico se ubica en Lurigancho a 19,90 soles, mientras que el gasohol regular más bajo está a 17,94 soles. En el Callao, los precios mínimos son de 21,40 soles para el diésel y 18,18 soles para el gasohol de 90 octanos.

La tendencia al alza también se observa en otras regiones. En Cusco, el diésel se negocia entre 24,39 y 25,99 soles por galón, y en Ica, particularmente en el distrito de Santiago, el gasohol regular llega a 18,27 soles. Estas cifras reflejan el peso de los costos logísticos y la distribución hacia zonas alejadas o de difícil acceso.

PUBLICIDAD

Gasolina en Perú: mes de abril incremento de precios

Durante abril de 2026, el precio de la gasolina en Perú muestra una tendencia constante al alza, lo que genera inquietud entre usuarios particulares y gremios ligados al transporte. Al iniciar mayo, las cifras no presentan señales de retroceso. Según reportes de OSINERGMIN, el gasohol regular se ubica entre 18 y 23 soles por galón, mientras que la gasolina premium supera los 25 soles en distritos como Los Olivos y Surco. Entre los factores que impulsan esta subida destacan la crisis en Medio Oriente y la volatilidad de los mercados energéticos internacionales, que han elevado el precio del barril de crudo por encima de los 100 dólares.

El impacto de estos aumentos se refleja en distintos aspectos de la vida cotidiana en la capital. El transporte público ha ajustado sus tarifas, con incrementos mínimos de 0,50 soles, y los taxis colectivos han elevado sus precios hasta 3 soles por trayecto. Comerciantes y familias deben afrontar mayores gastos en productos esenciales, mientras especialistas advierten que la tendencia podría prolongarse si se mantienen las tensiones internacionales. Esta situación obliga a los limeños a revisar patrones de consumo y ajustar sus presupuestos.

PUBLICIDAD

Un hombre conduce un Hyundai de color dorado espera a que se le abastezca de GNV (Paula Elizalde / Infobae Perú)

En este contexto, organizaciones sociales y gremios del transporte solicitan al gobierno la adopción de medidas que alivien el peso del alza sobre los sectores más vulnerables. Entre las propuestas figuran la implementación de subsidios y la revisión de la carga tributaria sobre los combustibles. Las autoridades analizan diferentes alternativas para contener el impacto, aunque la eficacia de cualquier medida dependerá de la evolución del escenario internacional y de la capacidad de respuesta estatal ante el encarecimiento sostenido.

Consumidores y empresarios siguen de cerca los reportes de precios y los anuncios del Ejecutivo, aguardando señales que permitan anticipar una estabilización o una posible reducción en el costo de los combustibles. El panorama permanece incierto, mientras factores externos continúan incidiendo sobre la economía nacional y los hábitos de consumo de la población.

PUBLICIDAD

El alcalde de Talará está en contra de la privatización de Petroperú y alega que afectaría la economía local. - Crédito Difusión

Factores que impulsan el alza del combustible

El incremento en los precios internacionales del petróleo tiene origen en una combinación de factores estructurales y coyunturales. La relevancia del Estrecho de Ormuz, paso clave para cerca de una cuarta parte del comercio mundial de hidrocarburos, coloca a esta ruta en el centro de la atención global. Según Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, cualquier restricción o amenaza en esta zona desencadena reacciones inmediatas en los mercados, incrementando la cotización del crudo. La percepción de riesgo y la incertidumbre elevan la volatilidad y refuerzan la tendencia alcista.

La tensión geopolítica en Medio Oriente suma presión sobre los precios, ya que los mercados financieros anticipan escenarios de conflicto prolongado que podrían frenar el flujo de petróleo. Benoit Mougenot, director de las carreras de Economía de la Universidad San Ignacio de Loyola, advierte que solo la expectativa de un cierre parcial del Estrecho de Ormuz o una escalada militar basta para sostener los precios en niveles elevados. En el caso de Perú, cuya matriz energética depende de la importación de combustibles, cualquier alza internacional se traslada rápidamente al mercado local, encareciendo los costos logísticos y afectando desde el transporte hasta el precio de productos esenciales.

PUBLICIDAD

Un surtidor de GLP en Lima registra altos precios de cara a la crisis internacional en medio oriente

El reto de sostener el pasaje de un sol

El pasaje de un sol, que representó durante años la tarifa mínima en rutas del transporte urbano limeño, está dejando de ser una opción habitual para los usuarios. Empresas como El Rápido, Pegaso Express y los conocidos ‘Chinos’ aplican desde marzo un recargo de 0,50 céntimos en sus recorridos, especialmente en corredores concurridos como el de Acho. Este ajuste afecta a miles de pasajeros que dependen del servicio para movilizarse diariamente por motivos laborales, educativos y personales.

La situación también se refleja en los taxis colectivos que conectan Acho con distritos periféricos como Puente Piedra y Zapallal. Según testimonios recogidos por medios locales, el pasaje en estas rutas pasó de 7 a 10 soles por viaje. Los conductores argumentan que el aumento responde a la escasez de combustibles y al alza internacional del petróleo, lo que ha encarecido sus operaciones y reducido sus márgenes de ganancia.

En este contexto, las posibilidades de acceder a pasajes de un sol disminuyen de modo notable en Lima. El aumento generalizado de los precios presiona a empresas de transporte y a usuarios, quienes deben ajustar sus presupuestos ante el retiro progresivo de la tarifa mínima tradicional en el sistema de transporte público de la ciudad.

Un hombre reposta combustible en su camioneta tipo pickup azul en una gasolinera, ilustrando la rutina de carga de combustible de vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos útiles para ahorrar gasolina

Planificar los recorridos diarios permite optimizar el uso del combustible y minimizar trayectos innecesarios. Organizar las rutas antes de salir, combinar varias diligencias en un solo viaje y elegir horarios con menor congestión ayuda a reducir el tiempo en carretera y el consumo de gasolina.

Un mantenimiento regular del vehículo resulta esencial para mejorar la eficiencia en el uso del combustible. Verificar la presión adecuada de los neumáticos, cambiar los filtros de aire y aceite según las recomendaciones y asegurar el correcto funcionamiento del motor contribuye a que el automóvil utilice menos gasolina en sus desplazamientos.

Adoptar una conducción moderada también influye en el ahorro de combustible. Evitar aceleraciones y frenadas bruscas, mantener una velocidad uniforme y seleccionar marchas apropiadas permite un desplazamiento más eficiente. Además, apagar el motor en paradas prolongadas impide el consumo innecesario y ayuda a preservar el rendimiento del vehículo.