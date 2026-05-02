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A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC: partido por fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El elenco ‘rimense’, venido a menos en el espectro local pero envalentonado en Libertadores, recibe en casa a un oponente caído en desgracia en el plano internacional, que busca recuperarse en el Rímac

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Irven Ávila y Facundo Callejo, los delanteros fijos del partido por Liga 1. - Crédito: Alina Capristán
Irven Ávila y Facundo Callejo, los delanteros fijos del partido por Liga 1. - Crédito: Alina Capristán

Sporting Cristal es consciente que vive realidades opuestas en el primer tramo de la temporada. Por eso no quiere engañarse y asume con la responsabilidad debida su nueva evaluación de la Liga 1, la cual puede permitirle un punto de inflexión siempre y cuando saque una nota aprobatoria en el Rímac.

El estado del plantel marca uno de los focos principales. La seguidilla de partidos ha ocasionado que Miguel Araujo, acaso el principal baluarte en la zona defensiva ‘rimense’, padezca una fascitis plantar severa que lo mantendrá en el dique seco hasta nuevo aviso. Su ausencia pesará en la estructura de Zé Ricardo.

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Por su lado, Cusco FC experimenta un presente complicado marcado por caídas y dudas. El grupo, que había construido una identidad competitiva en los dos últimos años, está ahora inmerso en una dinámica negativa, sobre todo, acentuada en la Copa Libertadores 2026, donde aparece último sin unidades cosechadas.

Lo curioso es que los ‘dorados’ aún lucen una posición privilegiada, por así decirlo, en el Torneo Apertura y buscarán cuidar esa plaza o incluso mejorarla para que así se instale cierto clima de tranquilidad que contribuya con la recuperación de un plantel visiblemente golpeado.

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Sporting Cristal vs Cusco FC: a qué hora se enfrentan por la fecha 13° del Apertura 2026

De acuerdo a la programación oficial, el partido se disputará este domingo 3 de mayo, desde las 11:00 horas de Perú, en el Estadio Alberto Gallardo. En Colombia y Ecuador, se mantiene el mismo huso horario. En Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 12:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 13:00 horas.

Sporting Cristal vs Cusco FC: qué canales transmiten el lance por la fecha 13° del Apertura 2026

Los partidos del campeonato podrán verse exclusivamente a través de L1MAX y la aplicación Liga 1 Play, operadas por la FPF junto a 1190 Sports. Estas señales están disponibles en DirecTV, Movistar TV, Claro, Win y Best Cable. Los usuarios también pueden acceder mediante plataformas digitales desde celulares, tabletas o computadoras.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura detallada, transmitiendo en vivo cada incidencia y detalle desde el Estadio Alberto Gallardo. Así, los aficionados contarán con múltiples opciones para no perderse ningún momento del torneo desde cualquier lugar.

Sporting Cristal vs Cusco FC: alineaciones probables del choque por la fecha 13° del Apertura 2026

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Rafael Lutiger, Alejandro Posito, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Juan Cruz González; Luis Iberico, Maxloren Castro, Felipe Vizeu.

- Cusco FC: Pedro Díaz, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, Zevallos, Marlon Ruidías; Oswaldo Valenzuela, Gabriel Carabajal, Soto, José Manzaneda, Facundo Callejo y Nicolás Silva.

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