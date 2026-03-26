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No habrá flash electoral en Elecciones Perú 2026: así se podran ver los resultados oficiales según ONPE

Más de 29 mil mesas contarán con equipos tecnológicos para enviar actas en tiempo real, mientras 126 centros de cómputo procesarán la información con sistemas automatizados

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Onpe - Elecciones 2026 - JNE - Flash Electoral - Perú - 26 marzo
Composición: Infobae Perú

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció un cambio clave en la difusión de resultados para las Elecciones Generales 2026, previstas para el próximo 12 de abril. A diferencia de procesos anteriores, el organismo electoral confirmó que no se realizará el tradicional “flash electoral”, una práctica que durante años marcó la noche de los comicios con un primer avance oficial del conteo de votos.

En su lugar, la ONPE apostará por un sistema completamente digital que permitirá a la ciudadanía acceder a los resultados en tiempo real desde su plataforma web oficial. Según explicó Roberto Montenegro, gerente de Informática y Tecnología Electoral, la publicación de datos comenzará desde las 5:00 p.m., inmediatamente después del cierre de las mesas de votación, y se irá actualizando de manera progresiva conforme ingresen las actas desde los locales de sufragio.

ONPE apuesta por resultados en tiempo real

La organización electoral en el extranjero supera cifras previas y garantiza cobertura a votantes peruanos
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La decisión de eliminar el flash electoral responde a una estrategia de modernización del sistema electoral peruano. En procesos anteriores, los ciudadanos debían esperar varias horas, incluso hasta la noche. para conocer un primer porcentaje de actas contabilizadas. Ahora, con el nuevo modelo, la información será visible desde el primer momento en que se procese una acta, lo que permitirá un seguimiento continuo del escrutinio.

Este sistema estará respaldado por una infraestructura tecnológica que incluye 126 centros de cómputo a nivel nacional, donde se aplicará inteligencia artificial para acelerar la digitación, digitalización y validación de actas. Asimismo, se implementarán procesos de control de calidad y el uso de firmas digitales, con el objetivo de garantizar la autenticidad de la información.

Como parte de esta transformación, la ONPE también desplegará equipos tecnológicos en miles de mesas de sufragio, especialmente en Lima y Callao. Los miembros de mesa recibirán laptops, impresoras y dispositivos USB, herramientas que permitirán registrar y transmitir digitalmente las actas una vez finalizado el conteo manual, el cual se mantendrá en formato físico.

Otro elemento clave será la entrega de certificados digitales a los miembros de mesa, quienes deberán utilizarlos para firmar las actas electrónicas. Este mecanismo permitirá validar los datos ingresados al sistema antes de su envío a los centros de cómputo, reforzando la seguridad del proceso.

Pese a los avances tecnológicos, la entidad también ha puesto énfasis en la preparación ciudadana. En ese sentido, exhortó a los miembros de mesa a participar en las capacitaciones presenciales y virtuales, así como a acudir puntualmente el día de la jornada electoral, con el fin de asegurar un desarrollo fluido del proceso. Según datos recientes, solo un porcentaje reducido de ciudadanos designados ha recibido entrenamiento hasta el momento.

Capacitación de miembros de mesa avanza lentamente y enciende alertas a semanas de las elecciones

Personeros en eleccion en Perú
Los personeros podrían descansar luego de las Elecciones generales 2026, como los miembros de mesa. - Crédito Andina

A menos de tres semanas de las Elecciones Generales 2026, la ONPE reportó que solo el 9% de los miembros de mesa ha recibido capacitación. De un total de 834.994 ciudadanos designados, apenas alrededor de 77 mil han completado su preparación, una cifra que evidencia un avance limitado en la organización del proceso electoral. Este escenario genera preocupación sobre la capacidad de respuesta en las mesas de votación durante la jornada del 12 de abril.

Ante este panorama, la ONPE advirtió que la falta de entrenamiento podría impactar directamente en el desarrollo del escrutinio, con posibles demoras en el conteo de votos e incluso extensiones hasta altas horas de la noche o el día siguiente. Para revertir esta situación, el organismo ha reforzado sus estrategias de formación mediante capacitaciones virtuales, jornadas presenciales y visitas domiciliarias, además de programar nuevas fechas clave para entrenar a los miembros de mesa antes de los comicios.

¿Cómo capacitarse de manera virtual como miembro de mesa Perú 2026?

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Miembro de mesa 2026: ¿qué debe presentar para obtener un día libre en el trabajo?| ONPE

Los miembros de mesa deben capacitarse de manera virtual, disponible del 26 de febrero al 11 de abril a través de la plataforma ONPEduca.

Pasos para capacitarse virtualmente:

  1. Ingresar a la plataforma: Acceder a la web oficial capacitate.onpe.gob.pe o directamente a ONPEduca.
  2. Registrarse: Completar el registro con los datos personales requeridos, incluyendo número de DNI y correo electrónico.
  3. Seleccionar la capacitación: Elegir el módulo destinado a miembros de mesa para las elecciones generales 2026.
  4. Desarrollar los contenidos: Revisar los materiales sobre instalación de mesa, proceso de sufragio y escrutinio. Cada sección cuenta con recursos interactivos, videos y guías descargables.
  5. Evaluación final: Rendir una breve evaluación para verificar la comprensión de los temas abordados.
  6. Descargar constancia: Una vez aprobada la capacitación, el sistema permite descargar una constancia digital de participación.

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