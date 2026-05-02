¿Qué regalar en el Día de la Madre? Moda, calzado, tecnología y cuidado personal son la tendencia en este 2026

El 40% de peruanos planea gastar menos o igual que el año pasado en los regalos por el Día de la Madre 2025. (Shutterstock)

El Día de la Madre impulsa un giro en los hábitos de consumo en Perú: este año, los peruanos priorizan regalos funcionales y personalizados, con un gasto proyectado de más de S/ 3.500 millones, mientras mercados como Mesa Redonda y Mercado Central renuevan su oferta para responder a las demandas de un público más exigente y conectado.

A medida que se acerca el Día de la Madre, los comercios del Cercado de Lima ya viven el impacto de una de las campañas comerciales más relevantes del año. Según la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), la edición 2026 será histórica: el sector retail espera ventas superiores a S/ 3.500 millones, cifra que supera ampliamente los registros prepandemia y consolida la recuperación del consumo interno. Esta tendencia se evidencia en la afluencia de compradores tanto en grandes tiendas como en mercados tradicionales, donde la búsqueda por artículos funcionales y personalizados es ahora la norma.

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Los detalles que brotan del alma, como un mensaje escrito o una caja de recuerdos, conectan generaciones y reafirman el poder de lo sencillo y honesto. (Freepik)

El nuevo perfil del consumidor en el Día de la Madre

El optimismo del sector se sostiene en datos concretos. “Durante mayo, esperamos un crecimiento de dos dígitos en ventas, apoyados en mayor empleo y confianza del consumidor. Calculamos que este año podríamos superar los S/ 3.500 millones en ventas por el Día de la Madre”, señala José Antonio Contreras, gerente general de la ACCEP. La cifra incluye compras en centros comerciales, tiendas por departamento, emprendimientos y, sobre todo, en mercados tradicionales como Mesa Redonda y Mercado Central, que siguen siendo los lugares preferidos para encontrar regalos accesibles y con valor emocional.

De acuerdo con el Observatorio de Ecommerce de CAPECE, el 41% de la intención de compra se dirige a moda y calzado, seguido por tecnología y productos de bienestar. Los electrodomésticos, que históricamente lideraban la campaña, pierden terreno frente a obsequios más personalizados y prácticos. La sostenibilidad y la innovación también ganan protagonismo: el 22% de los compradores prioriza marcas con certificación ambiental y materiales reciclados, reflejando una conciencia ética en la decisión de compra.

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Hay una variedad de propuestas clave con un valor agregado que pueden ir desde facilitarle la vida con un dispositivo móvil actual y hasta ayudarla a ahorrar tiempo con las herramientas para el cabello - crédito Freepik

Tendencias de regalo: funcionalidad, tecnología y bienestar

Las preferencias de los consumidores han cambiado radicalmente. Para este 2026, las tendencias de regalo se orientan hacia productos que combinan utilidad, diseño y tecnología. El concepto de “Cloud-Walking” —calzado ergonómico con plantillas de recuperación— lidera la categoría femenina, con un 40% de la demanda según plataformas de ecommerce. “Ya no buscamos el regalo tradicional; hoy el enfoque está en la funcionalidad y la identidad. El consumidor llega buscando productos que resuelvan necesidades de confort y conectividad”, afirma Pedro Mont, director de Platanitos.

El regalo perfecto para este Día de la Madre podría ser un viaje sorpresa o una inmersión en el arte y la naturaleza. Conoce las opciones favoritas. Foto: la estacada

Las joyas inteligentes también ganan terreno: dispositivos que monitorizan bienestar, sueño y estrés, presentados bajo la apariencia de piezas de alta joyería, captan el interés del 28% de los compradores tecnológicos. Accesorios como bolsos con carga inalámbrica o materiales térmicos, sets de cuidado avanzado de la piel —incluyendo dispositivos de luz LED y microcorrientes— y experiencias como vales para spa o salidas gastronómicas se consolidan como opciones de alto valor para el consumidor moderno.

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Los regalos o detalles para una mamá deportista deben ser elegidos con sumo cuidado, de acuerdo con su respectivo proceso que lleve en su entrenamiento - crédito Freepik

Mesa Redonda y Mercado Central: el nuevo escaparate de la campaña

En mercados tradicionales como Mesa Redonda y Mercado Central, la oferta se ha renovado para adaptarse a estas tendencias. Los comerciantes han diversificado su stock y ahora incluyen desde tazas personalizadas, peluches y bisutería —que pueden encontrarse desde S/ 10— hasta kits de belleza y gadgets para el hogar. La variedad permite a cada familia elegir el detalle ideal sin exceder el presupuesto.

“Estamos vendiendo tazas en oferta, a S/ 8 la unidad o dos por S/ 15, y por mayor a S/ 4 cada una. Los peluches pequeños están a S/ 10 y tres por S/ 25. También tenemos juegos de bisutería en cajita desde S/ 7”, cuenta María López, comerciante en Mesa Redonda. Las flores artificiales, especialmente las rosas, son otra opción popular: la docena cuesta S/ 45 y por unidad se venden a S/ 5. Además, la personalización se ha convertido en el valor agregado más demandado, con tarjetas, cajas y envoltorios temáticos que permiten adaptar el regalo al gusto de cada madre.

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En el Mercado Central, los productos hechos a mano, como cuadros decorativos, tarjetería artesanal y accesorios de autor, complementan la oferta. “Los clientes buscan detalles con significado, incluso experiencias como desayunos o meriendas para compartir en familia”, señala Mario Rojas, vendedor del sector de artículos personalizados.

A pocos días de la celebración del Día de la Madre, los comercios en Lima, desde Mesa Redonda hasta los centros comerciales, se llenan de compradores. Descubre las ofertas, las tendencias en regalos y lo que más valoran las mamás en su día.

La campaña digital y la importancia de la inmediatez

Si bien las ventas presenciales siguen siendo predominantes en el Cercado de Lima, la consolidación de canales digitales ha transformado la campaña. Plataformas de ecommerce y apps de delivery permiten adquirir y enviar regalos a domicilio, ampliando el abanico de opciones y facilitando la logística. La transparencia en la entrega y la rapidez se han vuelto factores decisivos para quienes compran a último momento o desean sorprender a distancia.

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El comportamiento de compra revela una madre más tecnológica y orientada al bienestar personal, que valora la identidad y la experiencia por encima del precio del regalo. Los comercios han respondido a esta demanda elevando el estándar de curaduría de productos, mientras que la sostenibilidad y la ética de marca se consolidan como diferenciadores en la decisión final.

Las madres modernas valoran más una tarde compartida que un objeto costoso. Regalar tiempo, conexión y momentos irrepetibles se convierte en el nuevo lujo de esta fecha especial. (Freepik)

El valor emocional del regalo y la experiencia compartida

Más allá de la variedad de productos y el gasto proyectado, la campaña del Día de la Madre pone en primer plano el valor del gesto y la experiencia compartida. Para muchas familias, el mejor regalo es aquel que combina utilidad y significado. “A mi mamá le gusta recibir algo que pueda usar en su día a día, pero lo más importante es pasar tiempo juntos”, comenta Lucía, visitante de Mesa Redonda.

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Las historias de madres que trabajan en los mercados o esperan con ilusión un detalle sencillo de sus hijos refuerzan la idea de que el valor emocional supera al material. “Lo mejor que me pueden dar es una cartita hecha con cariño”, dice Rosa, vendedora y madre de familia.

Aunque hay una variedad de detalles o regalos posibles para sorprender a mamá, hay uno que aunque se necesita conocer muy bien los gustos de ella, también es una de las mejores opciones debido a su utilidad - crédito iStock

Perspectivas y recomendaciones para acertar con el regalo

El Día de la Madre 2026 confirma la transformación del consumo en el Perú: los regalos funcionales, personalizados y tecnológicos dominan la campaña, mientras el gasto alcanza cifras récord. Para quienes buscan sorprender sin exceder el presupuesto, Mesa Redonda y Mercado Central ofrecen alternativas desde S/ 10, permitiendo elegir entre detalles tradicionales y productos alineados con las nuevas tendencias.

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La clave está en anticiparse a la demanda, buscar opciones que transmitan afecto y utilidad, y considerar la experiencia compartida como el verdadero valor del obsequio. El Día de la Madre es, ante todo, una oportunidad para honrar el esfuerzo y la dedicación de las madres peruanas, celebrando su rol en el hogar y en la sociedad a través de un gesto pensado y significativo.