Autogol de Olismg Mora tras error en despeje de Carlos Zambrano en FC Cajamarca vs Sport Boys por Liga 1 2026

FC Cajamarca inauguró el luminoso del Estadio Héroes de San Ramón a través de un gol en contra en el juego ante Sport Boys. El duelo correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 enfrentó a dos equipos sumidos en una profunda crisis deportiva en la temporada. Ambas escuadras urgen de los tres puntos y los ’ cajachos ’ se adelantaron luego un error en defensa por parte de Carlos Zambrano y el posterior autogol de Oslimg Mora.

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Partidos de hoy, sábado 2 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo La jornada presenta duelos emocionantes: Alianza Lima recibe a CD Moquegua en Matute, FC de Cajamarca se mide con Sport Boys, Barcelona visita a Osasuna, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026 El cuadro ‘blanquiazul’ buscará sostener su liderato y dar otro paso firme en la cima del campeonato con una nueva victoria. Sigue aquí todas las incidencias del encuentro

A qué hora juega Alianza Lima vs CD Moquegua HOY: partido en Matute por fecha 13 del Torneo Apertura de Liga 1 2026 Sin Paolo Guerrero y Alan Cantero, los ‘íntimos’ buscarán asegurar los tres puntos para mantener la ventaja sobre Los Chankas en la recta final del campeonato. Conoce los detalles del encuentro