Autogol de Olismg Mora tras error en despeje de Carlos Zambrano en FC Cajamarca vs Sport Boys por Liga 1 2026

FC Cajamarca inauguró el luminoso del Estadio Héroes de San Ramón a través de un gol en contra en el juego ante Sport Boys. El duelo correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 enfrentó a dos equipos sumidos en una profunda crisis deportiva en la temporada. Ambas escuadras urgen de los tres puntos y los ’cajachos’ se adelantaron luego un error en defensa por parte de Carlos Zambrano y el posterior autogol de Oslimg Mora.
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