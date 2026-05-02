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Autogol de Olismg Mora tras error en despeje de Carlos Zambrano en FC Cajamarca vs Sport Boys por Liga 1 2026

El equipo que tiene a su cargo Celso Ayala abrió la cuenta en el Estadio Héroes de San Ramón luego que el ’León’ erre en el cálculo. El yerro derivó en la posesión de los rivales y en la caída del arco de Diego Melián

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En un partido clave por la Liga 1, FC Cajamarca aprovechó un error defensivo de Sport Boys para ponerse en ventaja. La jugada culminó con un desafortunado autogol que desató la alegría de la hinchada local.

FC Cajamarca inauguró el luminoso del Estadio Héroes de San Ramón a través de un gol en contra en el juego ante Sport Boys. El duelo correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 enfrentó a dos equipos sumidos en una profunda crisis deportiva en la temporada. Ambas escuadras urgen de los tres puntos y los ’cajachos’ se adelantaron luego un error en defensa por parte de Carlos Zambrano y el posterior autogol de Oslimg Mora.

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