Aeropuerto de Chinchero divide opiniones por impacto en Machu Picchu y joyas arqueológicas del Valle Sagrado, según medio británico

Según The Independent, el Aeropuerto Internacional de Chinchero agilizará el acceso a Machu Picchu y el Valle Sagrado, pero podría saturar sitios arqueológicos y sobrecargar la infraestructura local (Composición: Infobae Perú)

El futuro de Machu Picchu y la integridad del Valle Sagrado en Perú se encuentran en el centro de una creciente polémica tras el avance de la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero, proyectado para abrir a finales de 2027. Las voces opositoras temen que esta infraestructura cause un aumento abrupto en el flujo turístico, con la consiguiente presión sobre recursos limitados y patrimonio cultural, mientras los defensores sostienen que la desaceleración post-pandemia del turismo requiere una intervención de esa magnitud, según el diario británico The Independent.

A diferencia de otros debates sobre la modernización en sitios patrimoniales, los críticos del aeropuerto subrayan que el acceso a Machu Picchu nunca fue sencillo: llegar allí es un rito de paso que exige persistencia. Actualmente, la mayoría de los visitantes vuela a Lima, luego a Cuzco, toma un tren hacia la localidad de Aguas Calientes y finalmente aborda un autobús que sube la montaña zigzagueante hasta las ruinas.

Otros viajeros eligen rutas aún más exigentes, como caminatas guiadas de hasta una semana por antiguos senderos incas. Existe consenso en que esta dificultad actúa como muro protector para las comunidades del entorno y para el propio sitio arqueológico, valorado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Comunidades campesinas y organizaciones civiles advierten que podrían tomar Machu Picchu como medida de protesta.

No existe una carretera eficiente entre Cuzco y Machu Picchu, lo cual ha limitado la masificación, preservando la autenticidad del recorrido y permitiendo que los visitantes se adapten gradualmente a la altitud. La inminente llegada del nuevo aeropuerto se perfila como un cambio de paradigma, al abrir rutas mucho más rápidas y accesibles para viajeros internacionales, lo que multiplica las preocupaciones de detractores y expertos.

Proyección del Aeropuerto de Chinchero en el turismo del Valle Sagrado

El aeropuerto internacional de Chinchero, ubicado a 32 km al norte de Cuzco, pretende reemplazar al aeropuerto existente, que ha llegado a su máxima capacidad. El diario británico describe un panorama en el que la modernización tecnológica contrasta con la falta de consenso entre la población, autoridades y el sector turístico.

La ubicación del actual aeropuerto de Cuzco dentro del tejido urbano y las montañas circundantes impide su expansión o adaptación para aviones de mayor tamaño, lo que limita la llegada de vuelos internacionales directos. Esta limitación constituye uno de los puntos centrales utilizados por el Gobierno peruano y los promotores del proyecto para justificar el nuevo aeropuerto, que facilitaría la llegada masiva de turistas al eliminar la escala obligatoria en Lima.

Aeropuerto Chinchero. (Foto: X/@MTC_GobPeru)

Según estimaciones recogidas por el medio británico, las proyecciones apuntan a un posible crecimiento de hasta el doble del número de visitantes actual. Solo Machu Picchu tiene actualmente un máximo diario de 5.600 turistas permitido. Sin cambios en esa política ni redistribución de los flujos turísticos, el aumento de visitantes podría saturar rápidamente la capacidad del sitio y los sistemas locales de agua, saneamiento, energía y vialidad.

Los riesgos que el aeropuerto expondría a las joyas arqueológicas de Cusco

Para los detractores, la puesta en marcha del aeropuerto internacional de Chinchero implica riesgos graves para el patrimonio cultural y natural del Valle Sagrado. Advierten, de acuerdo con el diario británico, que el impacto no solo recaerá sobre Machu Picchu, sino también sobre otras joyas arqueológicas como las salinas de Maras, las terrazas de Moray y los vestigios de Pisac y Ollantaytambo, todas ubicadas en la región.

Uno de los temores centrales es que la llegada de más turistas —atraídos por vuelos más económicos y trayectos más cortos— agrave la presión sobre los recursos, desfigure tradiciones y acelere el proceso de gentrificación, afectando especialmente a comunidades como la de Chinchero. Allí, el mercado local, que hace veinte años era un evento campesino, hoy se orienta casi en su totalidad al turismo, según relata el medio británico.

Oliver Cripps, de la agencia Amazonas Explorer, advierte que el nuevo acceso directo desde el aeropuerto facilitará visitas fugaces de tipo “bucket-list”, con turistas que llegan en autobús hasta Ollantaytambo y pernoctan solo una noche antes de tomar el tren hacia Machu Picchu. Cripps señala: “dejará menos dinero en la comunidad y en los negocios que dependen de los ingresos turísticos”.

Kuntur Wasi - Chinchero aeropuerto

Además, los detractores insisten en que la estrategia expresada por el Estado peruano para diversificar el turismo hacia destinos menos conocidos, como Choquequirao o Kuelap, podría verse frustrada. Para la mayoría de los visitantes, el principal objetivo sigue siendo Machu Picchu, lo que acentúa la concentración del flujo en un solo sitio.

El posible desborde de la capacidad operativa del conjunto patrimonial se acompaña de la presión sobre los servicios esenciales: agua potable, saneamiento, energía y vialidad que alcanzan ya el límite en picos de demanda. El fenómeno de “barreras de acceso”, que hasta ahora permitía un turismo escalonado y consciente, podría ser reemplazado por una afluencia masiva, cuyos efectos sobre el equilibrio social y ambiental son aún impredecibles.

Algunos expertos consultados indican que una expansión sin planificación solo trasladará el actual “cuello de botella” a otro eslabón del sistema turístico. La experiencia del departamento de Ancash, que modernizó su aeropuerto y logró aumentar el flujo turístico hacia su parque nacional de manera controlada, es citada como ejemplo de gestión sistémica y orientada a la sostenibilidad.

Los beneficios que el aeropuerto aportaría al turismo y la economía regional

Los defensores del aeropuerto internacional de Chinchero argumentan que la infraestructura es vital no solo para el turismo sino también para el desarrollo económico regional. El turismo en el Valle Sagrado se mantiene 30% por debajo de los niveles previos a la pandemia, según información del medio británico. Se espera que la eliminación de escalas, vuelos más accesibles y tiempos de traslado drásticamente reducidos atraigan a un segmento mayor de viajeros, incluidos aquellos con horarios más limitados, como los turistas de Estados Unidos.

Gary Tombs, gerente de producto para Perú en la empresa británica Journey Latin America, subraya que las limitaciones del aeropuerto de Cuzco no son sostenibles: “Opera casi al máximo de su capacidad, no puede ser ampliado y sus instalaciones no pueden adaptarse para recibir aeronaves más grandes”. Además, resalta que la ubicación central del aeropuerto actual contribuye al tráfico intenso tanto en la ciudad como en las rutas hacia el Valle Sagrado.

Aeropuerto Internacional Chinchero, ubicado en Cusco, mejorará el turismo y economía de la región. Foto: El Peruano

Si bien Tombs reconoce la transformación social y urbana acelerada que atraviesa la región, considera inevitable que la apertura del nuevo aeropuerto intensifique esa tendencia. En ese contexto, varios defensores del desarrollo plantean que la solución radica en una política integral de gestión del turismo, que promueva el crecimiento de otras atracciones y prepare a más localidades y trabajadores para recibir visitantes bajo criterios de sostenibilidad.

Martin Romero, de la empresa Explorandes, considera que “expandir el número de atracciones, pueblos y recursos humanos preparados para recibir turistas” permitirá distribuir los beneficios del turismo en una mayor extensión territorial, mitigando los riesgos de sobreconcentración.

La construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero permitirá ampliar significativamente el transporte aéreo desde Cusco hacia el resto del sur del país. Foto: Gobierno del Perú

BBC analiza cómo el aeropuerto de Chinchero transformará el Valle Sagrado

Las advertencias sobre el crecimiento turístico y las preocupaciones ambientales en el Valle Sagrado han situado el debate sobre Machu Picchu en la agenda global. La reciente investigación de la BBC, la cadena pública británica, subraya que el aumento proyectado de visitantes al sitio inca, impulsado por las nuevas infraestructuras de transporte, genera inquietud entre arqueólogos, conservacionistas y comunidades locales, quienes temen cambios irreversibles para la región y su patrimonio cultural.

De acuerdo con la investigación de la BBC, la cadena pública británica, desde la presentación del proyecto aeroportuario, se ha acentuado la urbanización en zonas antes destinadas a la agricultura tradicional, como Chinchero, afectando la dinámica local y los modos de subsistencia. Diversas voces indígenas y expertos, consultados por el medio británico, insisten en que todo beneficio económico debe evaluarse detalladamente ante el desafío de gestionar el flujo turístico sin poner en riesgo el estatus de Machu Picchu como Patrimonio Mundial decretado por la Unesco, la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.