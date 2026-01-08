Perú

Kuntur Wasi: Perú cede y asume millonaria indemnización tras ser declarado en rebeldía en EEUU por el aeropuerto de Chinchero

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones paga 91 millones de dólares a Kuntur Wasi y consigue que la empresa renuncie a intereses tras acuerdo con el Estado peruano

Guardar
El Gobierno de Perú pagó
El Gobierno de Perú pagó 91 millones de dólares a Kuntur Wasi tras un laudo arbitral internacional por la cancelación del aeropuerto de Chinchero.

El Gobierno de Perú realizó el pago de 91 millones de dólares a la concesionaria Kuntur Wasi, cumpliendo el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), luego de que un tribunal federal de Estados Unidos declarara al país en rebeldía por incumplir la sentencia internacional.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inició las gestiones y notificó el comienzo del trámite a la empresa el 6 de enero de 2026, en el marco de la controversia surgida por la cancelación del contrato del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, ubicado en el Cusco.

El Gobierno de Perú paga 91 millones de dólares a Kuntur Wasi por el aeropuerto de Chinchero

El acuerdo entre el MTC y Kuntur Wasi incluyó la condonación de los intereses generados hasta la fecha del pago y el compromiso de la empresa de desistir de los procesos de ejecución del laudo en el extranjero tras recibir el monto principal.

Según el Ejecutivo, este entendimiento busca evitar nuevos litigios y mayores cargas financieras, permitiendo concluir el largo conflicto arbitral vinculado a uno de los proyectos de infraestructura más discutidos en el país. El pago se realizó después de que la corte estadounidense habilitara a la compañía a ejecutar embargos sobre activos estatales peruanos en ese país.

Aldo Prieto, ministro de Transportes y Comunicaciones, afirmó en un comunicado que “la gestión realizada permitió, además, alcanzar un acuerdo que evita el pago de los intereses generados por el incumplimiento de pago y la generación de intereses adicionales y procesos de ejecución coactiva, optimizando el uso final de los recursos públicos”.

El ministro Prieto advirtió que la falta de cumplimiento habría incrementado los costos financieros y generado perjuicio reputacional grave para el Estado.

El acuerdo con Kuntur Wasi
El acuerdo con Kuntur Wasi evitó el pago de intereses acumulados y procesos de embargo sobre activos estatales peruanos en Estados Unidos.

La empresa Kuntur Wasi renuncia a intereses tras acuerdo con el Estado peruano, según MTC

La concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, ubicada en el Valle Sagrado de los Incas, a 15 kilómetros de Cusco, fue otorgada en 2014 a Kuntur Wasi, consorcio integrado por la argentina Corporación América y la peruana Andino Investment Holding.

El contrato establecía una concesión por 40 años y la oferta ganadora requería la menor cofinanciación estatal: 265 millones de dólares de los aproximadamente 540 millones previstos para la obra.

El proceso, sin embargo, estuvo marcado por cuestionamientos acerca de la capacidad financiera de la empresa y por una adenda que modificó los aportes estatales, decisión que motivó investigaciones judiciales a altos funcionarios, incluido Martín Vizcarra, quien renunció a su cargo como ministro y más tarde asumió la Presidencia.

Kuntur Wasi, consorcio liderado por
Kuntur Wasi, consorcio liderado por Corporación América y Andino Investment Holding, renunció a la ejecución adicional del laudo en el extranjero. REUTERS/Angela Ponce/File Photo

La justicia de EEUU intervino por desacato de Perú en caso de arbitraje internacional

El Estado peruano canceló unilateralmente el contrato en 2017, lo que dio lugar a la demanda arbitral internacional por parte de Kuntur Wasi. El laudo del CIADI determinó en mayo de 2024 que la terminación había sido arbitraria, ordenando la compensación de 91 millones de dólares, suma que incluye devolución de garantías, utilidades no percibidas y gastos asociados.

Ante el incumplimiento del pago, la empresa recurrió a la justicia estadounidense, que el 22 de diciembre de 2025 declaró a Perú en rebeldía y habilitó a la compañía a ejecutar embargos sobre activos estatales en ese país.

La obra fue adjudicada nuevamente bajo un esquema de cooperación Gobierno a Gobierno con Corea del Sur y el consorcio Natividad de Chinchero, integrado por firmas de Corea del Sur, China, México y Perú, con un presupuesto de 427 millones de dólares. El aeropuerto, en construcción con un avance del 33% según el MTC, proyecta una capacidad para más de 8 millones de pasajeros anuales.

MTC. La concesión original para
MTC. La concesión original para el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero tenía un plazo de 40 años y preveía la menor cofinanciación estatal posible.

Cusco: el aeropuerto de Chinchero permanece con 33% de avance

La secuencia de decisiones relacionadas con el caso Kuntur Wasi, consorcio de capitales argentinos, sumada a la falta de esclarecimiento judicial sobre la adjudicación y cancelación del contrato, mantiene la atención sobre la política de concesiones en el sector infraestructura de Perú.

Entidades como la Contraloría y la Fiscalía han impulsado investigaciones y demandas civiles, mientras el gobierno transitorio del presidente José Jerí enfrenta cuestionamientos sobre la transparencia y la gestión de recursos públicos en el área de transportes.

Temas Relacionados

MTCKuntur WasiChincheroMinisterio de Transportes y ComunicacionesAeropuerto de ChincheroEstados UnidosCIADIarbitrajesCuscoperu-economia

Más Noticias

1190 Sports respondió a FPF y clubes de Liga 1, y reveló qué pasará con las transmisiones de Universitario en este 2026

Julio García, asesor de la empresa extranjera, también afirmó que no “hay deuda, sino un desfase”, y reveló que el plazo de 60 días será reducido

1190 Sports respondió a FPF

Petroperú: Rita López Saavedra es la nueva gerente general encargada por el MEF para firmar los despidos masivos en la estatal

Como parte de la privatización de Petroperú, el MEF también ordenó a la petrolera el pago de 144 millones de soles a ProInversión, que debían ser abonados hasta la noche de este miércoles

Petroperú: Rita López Saavedra es

Gianluca Lapadula le dio importante consejo a Felipe Chávez para brillar con la selección peruana: “Que conozca más al Perú”

El ‘Bambino’ habló de ‘Pippo’ luego de que se estrene como goleador con el primer equipo de Bayern Múnich. Además, reveló el futbolista que más lo sorprendió en la nueva ‘bicolor’

Gianluca Lapadula le dio importante

“La Flor de la Canela”: El vals que Chabuca Granda convirtió en símbolo universal de la peruanidad

La emblemática canción, reada por Chabuca Granda en 1950, es mucho más que un himno criollo: es la que elevó la identidad limeña y afroperuana a la universalidad, conquistando generaciones y escenarios de todo el mundo

“La Flor de la Canela”:

Campaña veterinaria gratis para este 17 de enero: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

Esta acción resulta fundamental, ya que promueve la salud y el trato adecuado de los animales, ayuda a prevenir afecciones frecuentes y transmisibles, y refuerza la responsabilidad de los dueños en el cuidado diario de sus mascotas

Campaña veterinaria gratis para este
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sorteo de miembros de mesa

Sorteo de miembros de mesa para las Elecciones 2026: ¿cuándo es, quiénes participan y cuánto es el pago que reciben?

En riesgo candidatura de Mauricio Mulder y Enrique Valderrama para diputados: Las razones del JEE para no admitir la lista del Apra

José Jerí llama a Edmundo González Urrutia y le expresa su apoyo para que asuma la presidencia de Venezuela

Elecciones 2026: JEE declara inadmisible lista del APRA que incluye a Mauricio Mulder y Enrique Valderrama

José Antonio Kast, “preocupado”, advierte que minería ilegal en Perú es crimen organizado que amenaza a toda Sudamérica

ENTRETENIMIENTO

Beto Ortiz revela que no

Beto Ortiz revela que no estudia a los participantes de El Valor de la Verdad: “Que me soplen todo”

Stray Kids sorprende con el anuncio de ‘Step Out 2026′ y una gira mundial: fans peruanos esperan su regreso a Lima

Figura paterna de Valentino Palacios sufrió grave accidente en una piscina

Karen Dejo reaparece desde una clínica en bata médica y revela que fue operada: “Tenía un poquito de miedo”

Karla Tarazona y Christian Domínguez hacen ritual y usuarios advierten llegada de los 3 años de relación: “Estará sudando frío”

DEPORTES

Gianluca Lapadula le dio importante

Gianluca Lapadula le dio importante consejo a Felipe Chávez para brillar con la selección peruana: “Que conozca más al Perú”

1190 Sports respondió a FPF y clubes de Liga 1, y reveló qué pasará con las transmisiones de Universitario en este 2026

El millonario monto que recibirá Sporting Cristal por la venta de Joao Grimaldo a Sparta Praga de República Checa

Partidos de hoy, jueves 8 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

DT de Riga FC felicita a Joao Grimaldo por su inminente llegada al Sparta Praga: “Marcará la diferencia”