Kuntur Wasi: Perú cede y asume millonaria indemnización tras ser declarado en rebeldía en EEUU por el aeropuerto de Chinchero

El Gobierno de Perú pagó 91 millones de dólares a Kuntur Wasi tras un laudo arbitral internacional por la cancelación del aeropuerto de Chinchero.

El Gobierno de Perú realizó el pago de 91 millones de dólares a la concesionaria Kuntur Wasi, cumpliendo el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), luego de que un tribunal federal de Estados Unidos declarara al país en rebeldía por incumplir la sentencia internacional.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inició las gestiones y notificó el comienzo del trámite a la empresa el 6 de enero de 2026, en el marco de la controversia surgida por la cancelación del contrato del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, ubicado en el Cusco.

El Gobierno de Perú paga 91 millones de dólares a Kuntur Wasi por el aeropuerto de Chinchero

El acuerdo entre el MTC y Kuntur Wasi incluyó la condonación de los intereses generados hasta la fecha del pago y el compromiso de la empresa de desistir de los procesos de ejecución del laudo en el extranjero tras recibir el monto principal.

Según el Ejecutivo, este entendimiento busca evitar nuevos litigios y mayores cargas financieras, permitiendo concluir el largo conflicto arbitral vinculado a uno de los proyectos de infraestructura más discutidos en el país. El pago se realizó después de que la corte estadounidense habilitara a la compañía a ejecutar embargos sobre activos estatales peruanos en ese país.

Aldo Prieto, ministro de Transportes y Comunicaciones, afirmó en un comunicado que “la gestión realizada permitió, además, alcanzar un acuerdo que evita el pago de los intereses generados por el incumplimiento de pago y la generación de intereses adicionales y procesos de ejecución coactiva, optimizando el uso final de los recursos públicos”.

El ministro Prieto advirtió que la falta de cumplimiento habría incrementado los costos financieros y generado perjuicio reputacional grave para el Estado.

El acuerdo con Kuntur Wasi evitó el pago de intereses acumulados y procesos de embargo sobre activos estatales peruanos en Estados Unidos.

La empresa Kuntur Wasi renuncia a intereses tras acuerdo con el Estado peruano, según MTC

La concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, ubicada en el Valle Sagrado de los Incas, a 15 kilómetros de Cusco, fue otorgada en 2014 a Kuntur Wasi, consorcio integrado por la argentina Corporación América y la peruana Andino Investment Holding.

El contrato establecía una concesión por 40 años y la oferta ganadora requería la menor cofinanciación estatal: 265 millones de dólares de los aproximadamente 540 millones previstos para la obra.

El proceso, sin embargo, estuvo marcado por cuestionamientos acerca de la capacidad financiera de la empresa y por una adenda que modificó los aportes estatales, decisión que motivó investigaciones judiciales a altos funcionarios, incluido Martín Vizcarra, quien renunció a su cargo como ministro y más tarde asumió la Presidencia.

Kuntur Wasi, consorcio liderado por Corporación América y Andino Investment Holding, renunció a la ejecución adicional del laudo en el extranjero. REUTERS/Angela Ponce/File Photo

La justicia de EEUU intervino por desacato de Perú en caso de arbitraje internacional

El Estado peruano canceló unilateralmente el contrato en 2017, lo que dio lugar a la demanda arbitral internacional por parte de Kuntur Wasi. El laudo del CIADI determinó en mayo de 2024 que la terminación había sido arbitraria, ordenando la compensación de 91 millones de dólares, suma que incluye devolución de garantías, utilidades no percibidas y gastos asociados.

Ante el incumplimiento del pago, la empresa recurrió a la justicia estadounidense, que el 22 de diciembre de 2025 declaró a Perú en rebeldía y habilitó a la compañía a ejecutar embargos sobre activos estatales en ese país.

La obra fue adjudicada nuevamente bajo un esquema de cooperación Gobierno a Gobierno con Corea del Sur y el consorcio Natividad de Chinchero, integrado por firmas de Corea del Sur, China, México y Perú, con un presupuesto de 427 millones de dólares. El aeropuerto, en construcción con un avance del 33% según el MTC, proyecta una capacidad para más de 8 millones de pasajeros anuales.

MTC. La concesión original para el Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero tenía un plazo de 40 años y preveía la menor cofinanciación estatal posible.

Cusco: el aeropuerto de Chinchero permanece con 33% de avance

La secuencia de decisiones relacionadas con el caso Kuntur Wasi, consorcio de capitales argentinos, sumada a la falta de esclarecimiento judicial sobre la adjudicación y cancelación del contrato, mantiene la atención sobre la política de concesiones en el sector infraestructura de Perú.

Entidades como la Contraloría y la Fiscalía han impulsado investigaciones y demandas civiles, mientras el gobierno transitorio del presidente José Jerí enfrenta cuestionamientos sobre la transparencia y la gestión de recursos públicos en el área de transportes.