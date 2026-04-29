Perú

Cae clan familiar en el aeropuerto Jorge Chávez: llevaban cocaína y usaban a un bebé para viajar a España

Seis mujeres y un hombre fueron detenidos por la Policía cuando pretendían sacar varios kilos de droga con destino final a Barcelona

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Un clan familiar, compuesto mayormente por mujeres y liderado por la matriarca, fue detenido en el Aeropuerto Jorge Chávez al intentar viajar a Barcelona con cocaína. Utilizaban a un bebé y un cochecito para pasar desapercibidos, pero la policía antidrogas frustró su plan. | ATV

Un presunto clan familiar dedicado al narcotráfico internacional fue desarticulado en el aeropuerto internacional Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, luego de que seis mujeres y un hombre fueran intervenidos cuando intentaban abordar un vuelo con destino a Barcelona, en España, llevando cocaína oculta entre sus prendas.

Según las investigaciones policiales, el grupo buscó pasar desapercibido simulando un viaje familiar. Entre los intervenidos se encontraba una mujer identificada como Rosemary Huaraca Arosquipa, quien cargaba a un bebé para no despertar sospechas durante los controles migratorios y de seguridad.

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Sin embargo, agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (PNP) detectaron movimientos sospechosos y siguieron a las integrantes del grupo. Las cámaras de seguridad registraron una apresurada huida hacia los servicios higiénicos del terminal aéreo, donde posteriormente fueron hallados dos paquetes de droga escondidos en tachos de basura.

De acuerdo con la Policía, parte del cargamento era transportado bajo una modalidad poco común: cocaína acondicionada en la zona del busto mediante estructuras similares a prótesis. Las autoridades estimaron que el total de droga incautada alcanzó cerca de cuatro kilos.

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Imagen dividida: a la izquierda, una mujer empuja un coche de bebé junto a otra persona en un aeropuerto. A la derecha, la misma mujer con esposas es escoltada por personal de seguridad
Una mujer es detenida y escoltada por las autoridades en el aeropuerto Jorge Chávez, implicada en un caso de tráfico de drogas donde utilizaba un coche de bebé para ocultar sustancias ilícitas. (ATV)

Durante el operativo también fue detenido Alexander Flores, esposo de una de las implicadas, señalado como presunto reclutador y coordinador logístico de la organización criminal. Según la investigación, él mantenía comunicación constante con las mujeres mediante mensajes de texto y las trasladó en un vehículo hasta el aeropuerto.

Las pesquisas apuntan a que la presunta cabecilla sería Verónica Arosquipa, madre de dos de las detenidas y eje del grupo familiar. Además de sus hijas, también participaban una sobrina, amistades cercanas y otros allegados.

Todos los intervenidos fueron trasladados a la sede de la Dirandro, donde continúan las diligencias por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Las autoridades buscan determinar desde cuándo operaba esta red y si existen más implicados.

Aeropuerto Jorge Chávez bajo presión por tráfico de droga

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez continúa siendo uno de los principales puntos de vigilancia en la lucha contra el narcotráfico, debido a los reiterados intentos de organizaciones criminales por exportar cocaína desde el Perú hacia mercados internacionales. Este terminal aéreo, la principal puerta de ingreso y salida del país, registra intervenciones constantes a pasajeros que intentan trasladar droga mediante diversas modalidades de ocultamiento, aprovechando el elevado flujo diario de viajeros y las conexiones con destinos estratégicos.

El Perú mantiene una posición central en el mapa global del narcotráfico, siendo considerado, según organismos internacionales, el segundo mayor productor de cocaína del mundo, solo por detrás de Colombia. Los principales mercados de consumo y distribución se concentran en Europa y Estados Unidos, lo que convierte a las rutas aéreas en objetivo prioritario para las mafias. Estas redes recurren a “burriers”, equipajes acondicionados y estructuras familiares para intentar evadir los controles.

Un caso reciente se registró el 7 de abril, cuando agentes antidrogas capturaron en el aeropuerto a Alonso Diego Villajuan Arroyo, de 33 años, quien pretendía viajar a Londres con casi 12 kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en chalecos dentro de una maleta enviada a bodega. El itinerario contemplaba escalas en São Paulo y Londres antes de llegar a Inglaterra. El cargamento, según el reporte oficial, fue valorizado en más de un millón de dólares en el mercado ilegal internacional.

Las autoridades indicaron que la droga estaba fragmentada en varios paquetes y envuelta en papel aluminio, una técnica que dificulta la detección por escáneres y controles de rayos X. Este método evidencia el nivel de sofisticación y la constante adaptación de las redes criminales frente a los operativos policiales.

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