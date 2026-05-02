Día Internacional contra el bullying: Ministerio de Justicia explica cómo detectar y denunciar acoso escolar

Día contra el bullying: Ministerio de Justicia brinda recomendaciones para actuar ante el acoso escolar. (Foto: Agencia Andina)

En el marco del Día Internacional contra el bullying, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) difundió una serie de orientaciones dirigidas a familias, docentes y estudiantes para prevenir y actuar frente al acoso escolar, una problemática que afecta la integridad y el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes.

Durante el programa “Consultorio Legal”, el responsable del Servicio de Defensa de Víctimas de la Defensa Pública del MINJUSDH, Jhimmy Sotelo Fretel, explicó que el bullying se caracteriza por conductas reiteradas de hostigamiento físico, verbal o psicológico que buscan intimidar, someter o excluir a una persona dentro del entorno escolar.

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El especialista precisó además que el bullying ocurre entre pares, es decir, entre estudiantes en una relación de igualdad. En cambio, cuando la agresión proviene de un adulto hacia un menor de edad, se trata de otro tipo de violencia que debe ser atendida mediante mecanismos de protección distintos.

Ministerio de Justicia. (Foto: Agencia Andina)

Ley obliga a colegios a prevenir el acoso escolar

El MINJUSDH recordó que en el Perú existe un marco legal orientado a prevenir y sancionar el acoso escolar. Se trata de la Ley N.° 29719, norma que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas públicas y privadas.

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Según explicó Sotelo Fretel, esta legislación establece que los colegios deben implementar medidas de prevención, atención y seguimiento de casos de bullying. Asimismo, están obligados a contar con herramientas que permitan actuar de manera rápida y adecuada frente a situaciones de violencia escolar.

Entre las principales obligaciones de las instituciones educativas figuran:

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Contar con un libro de registro de incidencias.

Implementar protocolos de intervención.

Mantener canales de comunicación con los padres de familia.

Ejecutar acciones preventivas y de orientación escolar.

“No se trata solo de sancionar, sino de intervenir de manera preventiva y oportuna para proteger a la víctima y corregir las conductas agresivas”, señaló el representante del MINJUSDH.

Indecopi reveló la lista del caso en investigación que reune a varios colegios por similares infracciones. - Crédito Indecopi

¿Cómo actuar ante un caso de bullying?

El Ministerio de Justicia recomendó que, ante una denuncia o sospecha de acoso escolar, lo primero sea escuchar y creer a la víctima. Posteriormente, el hecho debe ser comunicado a las autoridades del colegio para activar los protocolos internos correspondientes.

De acuerdo con el MINJUSDH, si la situación lo requiere, las familias también pueden acudir a entidades externas como la Defensoría del Pueblo o la Defensa Pública para recibir orientación y apoyo legal.

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Asimismo, el especialista pidió a los padres de familia prestar atención a posibles señales de alerta en sus hijos. Entre ellas mencionó:

Aislamiento social.

Bajo rendimiento escolar.

Cambios repentinos de conducta.

Temor o rechazo a asistir a clases.

Problemas emocionales o de ansiedad.

El funcionario advirtió además que el uso de plataformas digitales ha ampliado las formas de acoso mediante el denominado ciberbullying, una modalidad que ocurre a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros espacios virtuales.

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Bullying 2.0: estudiantes usan inteligencia artificial como nueva herramienta de acoso. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Finalmente, el MINJUSDH recordó que el Servicio de Defensa de Víctimas brinda asesoría y patrocinio legal gratuito para personas afectadas por este tipo de violencia, especialmente en casos que involucren a poblaciones vulnerables. La institución reiteró que prevenir el bullying es una responsabilidad compartida entre el Estado, las escuelas y las familias, y remarcó que actuar de manera temprana puede evitar consecuencias graves en la salud emocional y el desarrollo de los escolares.