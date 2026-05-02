¿Quiénes son los nominados en ‘La Granja VIP’ y por qué Pati Lorena fue enviada a placa de eliminación?

Estos son los nominados en ‘La Granja VIP’ y por qué Pati Lorena pasó a placa de eliminación. IG.

La tensión en ‘La Granja VIP Perú’ alcanza su punto máximo este sábado 2 de mayo con una gala de eliminación decisiva. Mark Vito, Samahara Lobatón, Renato Rossini Jr. y Pati Lorena son los nominados de la semana y dependerán exclusivamente del voto del público para continuar en competencia.

Una sanción directa de la producción marcó el destino de Pati Lorena, quien fue enviada a la placa de eliminación por infringir las reglas del reality.

PUBLICIDAD

La decisión final está en manos de los seguidores, quienes deberán votar por su favorito a través de la plataforma digital o la cuenta oficial de Instagram del programa. El resultado podría cambiar el rumbo del show y alterar las alianzas en la fase más crítica del juego.

¿Quiénes son los nominados de la semana en ‘La Granja VIP’?

La lista de nominados de esta semana la integran Mark Vito, Samahara Lobatón, Renato Rossini Jr. y Pati Lorena. Todos ellos se encuentran en riesgo de abandonar la competencia tras días de intensos conflictos, estrategias cruzadas y polémicas sanciones dentro de la finca televisiva.

PUBLICIDAD

El proceso de nominación estuvo marcado por el regreso de Celine Aguirre, Renato Rossini Jr. y Pati Lorena como parte del repechaje. Sin embargo, solo Celine logró salvarse tras vencer en la prueba de ingreso, relegando a Renato y Pati a la placa de nominados junto a los ya sentenciados Mark Vito y Cristian Guadalupe “Cri Cri”.

En la noche de salvación, Cri Cri, Mark y Renato compitieron por la permanencia. Tras ganar la prueba, Cri Cri se salvó y, como parte de la dinámica, eligió a Samahara Lobatón para ocupar su lugar en la placa. Así, se completó la lista de nominados para la gala del sábado.

PUBLICIDAD

Mark Vito, Samahara Lobatón, Renato Rossini Jr. y Pati Lorena enfrentan la eliminación en ‘La Granja VIP’. IG

¿Por qué Pati Lorena pasó directamente a la placa de eliminación?

La polémica mayor de la semana la protagonizó Pati Lorena, quien fue sancionada por dos motivos. En primer lugar, la producción detectó que la participante filtró información externa a Diego Chávarri, un acto prohibido por las reglas de ‘La Granja VIP’.

Este hecho se dio luego de su regreso por repechaje, cuando mantuvo conversaciones que incluyeron datos del exterior, afectando la equidad entre concursantes.

PUBLICIDAD

Ethel Pozo, conductora del programa, comunicó en vivo la sanción: “Las reglas se han traspasado, se ha quebrado y la sanción es que tú hoy no vas a acceder a la salvación, no vas a jugar y vas directo a la placa y será el público quien tenga que salvarte”.

Pati Lorena aceptó la sanción, aunque aclaró que su intención fue solo aconsejar a Chávarri por la difícil situación emocional que atravesaba. Entre lágrimas, pidió disculpas y asumió la consecuencia de sus acciones. Su equipo, a través de un comunicado, reiteró el compromiso con la equidad y reclamó un trato igualitario para todos los participantes.

PUBLICIDAD

La participante recibió sanción por filtrar información a uno de los participantes de La Granja VIP. Panamericana TV

Comentarios polémicos y segunda sanción a Pati Lorena

La situación de Pati Lorena se agravó tras la difusión de comentarios ofensivos hacia la actriz Mónica Torres, a quien llamó “gorda de m**” en una conversación privada que fue vista dentro del reality. La producción abordó el tema en vivo y Ethel Pozo confrontó a la participante, quien reconoció su error y ofreció disculpas públicas a Torres y su familia. “Pido perdón por eso, fue algo que no debí haber dicho. No tengo defensa sobre eso”, declaró entre lágrimas.

El entorno de Mónica Torres rechazó categóricamente el uso de calificativos denigrantes y pidió no normalizar discursos de violencia en espacios públicos. El equipo de Pati Lorena también asumió la responsabilidad por los comentarios y lamentó cualquier incomodidad generada.

PUBLICIDAD

¿Cómo votar para salvar a tu nominado favorito?

La producción de ‘La Granja VIP Perú’ ha dispuesto un sistema de votación digital y gratuito. Los seguidores pueden ingresar al enlace oficial del programa o participar a través de la cuenta de Instagram para apoyar a su participante preferido. La votación estará abierta hasta minutos antes de la gala, permitiendo que la audiencia tenga el control absoluto sobre el destino de los nominados.

La noche de eliminación, que se transmitirá en vivo por Panamericana Televisión a partir de las 20:00 horas, promete emociones intensas, confesiones inesperadas y posibles cambios en la dinámica del reality. El participante menos votado deberá abandonar la competencia, abriendo la puerta a nuevas estrategias y rivalidades en la recta final.

PUBLICIDAD

Yaco Eskenazi y Ethel Pozo posan sonrientes frente al logo de "La Granja VIP" en la promoción del esperado estreno del reality show. (La Granja VIP )