Inicio de año escolar 2026: escolares que presenten estas señales podrían estar siendo víctimas de bullying, según EsSalud

Un adolescente con acné leve se muestra triste y ansioso, sentado solo en un aula, rodeado de sus compañeros al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio del año escolar 2026 representa para miles de estudiantes peruanos no solo el regreso a las aulas, sino también una etapa en la que el riesgo de bullying puede incrementarse, según advierte el Seguro Social de Salud (EsSalud). La convivencia escolar intensifica la exposición a situaciones de acoso, por lo que padres y docentes deben prestar especial atención desde los primeros días del ciclo académico.

La Resolución Ministerial N° 501–2025 del Ministerio de Educación (Minedu) establece que las clases en colegios estatales comenzarán el lunes 16 de marzo, mientras que muchas instituciones privadas han adelantado el retorno entre el 2 y el 9 de marzo, conforme a su autonomía administrativa. Esta diferencia obliga a planificar estrategias diferenciadas de acompañamiento y prevención en función del calendario de cada centro.

Durante este periodo, la colaboración entre padres y docentes resulta fundamental en la detección temprana del bullying. La observación permanente y la comunicación abierta con los estudiantes permiten identificar señales de alerta y actuar antes de que las consecuencias del acoso escolar afecten de forma duradera la salud emocional de los menores.

Un adolescente de 13 años se sienta solo en las escaleras de una escuela, abrazando su mochila, reflejando desánimo en un contexto de prevención del bullying. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar las señales de bullying escolar según EsSalud

De acuerdo con EsSalud, el bullying se caracteriza por un comportamiento agresivo, repetitivo e intencional que impacta de manera sostenida a estudiantes en situación de vulnerabilidad. La psicóloga Pahola Albújar Chávez, jefa del Servicio de Psicología del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, precisa que las señales de alerta incluyen aislamiento social, irritabilidad, ansiedad, cambios de conducta, abandono de actividades habituales, dolores físicos sin explicación médica, insomnio y disminución de la participación escolar.

“Si los chicos presentan irritabilidad, ansiedad, dejan de hacer las actividades que normalmente hacían, presentan dolores físicos, falta de sueño o un comportamiento distinto al habitual, pueden estar siendo víctimas de acoso escolar”, sostuvo la especialista.

Cuando estos signos aparecen y persisten, se recomienda considerar la posibilidad de acoso escolar e intervenir de inmediato. Los efectos en la salud mental pueden ser graves: estrés y baja autoestima a corto plazo, y riesgo de depresión, trastornos de ansiedad y dificultades para establecer relaciones interpersonales en el futuro.

El impacto del ciberbullying en la vida escolar

La expansión de las redes sociales ha amplificado el alcance del acoso escolar. El ciberbullying, a través de plataformas como WhatsApp, Instagram y Facebook, expone a los estudiantes a agresiones que se difunden rápidamente y permanecen accesibles en el tiempo, lo que intensifica el daño emocional.

Crédito: Freepik

Según EsSalud, el ciberbullying provoca consecuencias tan severas como el acoso presencial, incluyendo aislamiento, ansiedad y síntomas depresivos. Padres y docentes deben monitorear la actividad digital de los menores y promover el uso responsable de la tecnología para reducir los riesgos.

Qué hacer ante un caso confirmado de bullying escolar

En caso de confirmarse una situación de bullying, EsSalud recomienda proteger el bienestar emocional del estudiante, validar su experiencia y brindar apoyo psicológico inmediato. La intervención debe ser ágil y coordinada, evitando la minimización del problema, para prevenir daños mayores y garantizar la seguridad de la víctima.

.Bullying causa efectos secundarios como depresión, ansiedad y baja autoestima. Foto: (iStock)

El acompañamiento profesional y el trabajo conjunto entre familia y escuela son fundamentales para restablecer la confianza del menor y generar un entorno escolar seguro. La detección temprana permite implementar políticas preventivas y estrategias de contención eficaces.

Cronograma escolar 2026: fechas, bloques y excepciones

El calendario académico 2026, establecido por el Ministerio de Educación, comprende 36 semanas lectivas distribuidas en cuatro bloques pedagógicos, intercalados con periodos de gestión institucional y capacitación docente. Las vacaciones se programan tras la finalización de cada bloque.

Para los colegios estatales, el inicio de clases está previsto para el 16 de marzo, mientras que en el sector privado existe flexibilidad, permitiendo a algunas instituciones comenzar el ciclo académico el 2 de marzo. En regiones como Arequipa, el inicio fue postergado una semana debido a condiciones climáticas adversas, según lo dispuesto por el Gobierno Regional y Defensa Civil.

La matrícula y la asignación de vacantes se gestionan a través de la plataforma digital oficial del Minedu, facilitando el acceso a la educación y la organización de las rutinas familiares conforme al calendario de cada institución y región.