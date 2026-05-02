Perú

Proyecto de S/ 808 millones mejorará agua y saneamiento para más de 154 mil personas: será financiado con apoyo del Banco Mundial

La iniciativa contempla acciones preparatorias, avances técnicos y un enfoque social para acelerar su ejecución en Puno, con respaldo de financiamiento internacional orientado a cerrar brechas en servicios básicos

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El proyecto prevé destinar S/ 808 millones y tiene como objetivo beneficiar a más de 154.000 personas
El proyecto prevé destinar S/ 808 millones y tiene como objetivo beneficiar a más de 154.000 personas. Foto: Seguros el Corte Inglés

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) puso en marcha un proyecto de gran escala orientado a optimizar los servicios de agua potable y saneamiento en la ciudad de Puno. La iniciativa contempla una inversión de S/ 808 millones y busca atender a más de 154.000 habitantes, en un contexto donde persisten brechas en el acceso a servicios básicos.

Como parte del proceso, el sector presentó una hoja de ruta con las acciones previas necesarias para la ejecución del proyecto, en un encuentro que reunió a autoridades locales, representantes de la EPS EMSA Puno y miembros del Comité de Vigilancia del Convenio 025. Este espacio permitió alinear compromisos y detallar los siguientes pasos para concretar la obra.

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Financiamiento y alcance del proyecto

El MVCS precisó que el financiamiento será posible gracias a un contrato de endeudamiento entre el Estado peruano y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en el marco del Programa de Economía Circular impulsado por el Banco Mundial. Este respaldo permitirá asegurar los recursos necesarios para la ejecución integral del proyecto.

La intervención no solo apunta a ampliar la cobertura de agua y saneamiento, sino también a mejorar la salud pública y las condiciones de vida de la población. En ese sentido, se busca un impacto sostenible que contribuya al desarrollo urbano de la ciudad de Puno.

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El MVCS indicó que el financiamiento se concretará mediante un acuerdo de endeudamiento entre el Estado peruano y el BIRF.
El MVCS indicó que el financiamiento se concretará mediante un acuerdo de endeudamiento entre el Estado peruano y el BIRF. Foto: Fondo Mivivienda

Avances técnicos y planificación

Durante la reunión de trabajo, se dieron a conocer progresos clave en la etapa preparatoria del proyecto. Entre ellos destacan la aprobación del Manual de Operaciones y del Plan Operativo Anual, documentos fundamentales para estructurar la ejecución.

Asimismo, se informó sobre el inicio de consultorías bajo la metodología BIM, una herramienta que permitirá optimizar la planificación, diseño y gestión de la infraestructura, asegurando mayor eficiencia en el desarrollo del proyecto.

Componente social y articulación institucional

En el ámbito social, el MVCS viene diseñando una estrategia de comunicación orientada a fortalecer el vínculo con la población beneficiaria. Este enfoque busca garantizar una adecuada difusión de los alcances del proyecto y fomentar la participación ciudadana.

Finalmente, las entidades involucradas reiteraron su disposición para priorizar y destrabar iniciativas complementarias que contribuyan a acelerar la ejecución. El MVCS subrayó que esta intervención, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), forma parte de una política más amplia destinada a reducir brechas y promover el desarrollo sostenible en la región Puno.

El proyecto se desarrollará en Puno.
El proyecto se desarrollará en Puno. Foto: Machu Picchu Viajes

Banco Mundial: la economía peruana tiene potencial para duplicar su ritmo de crecimiento actual

De acuerdo con el Banco Mundial (BM), el ritmo de expansión que mantiene actualmente el Perú no aprovecha plenamente sus capacidades, ya que existen condiciones para alcanzar un crecimiento hasta dos veces mayor. Para el 2026, el organismo proyecta una expansión de 2,7%.

En esa línea, Issam Abousleiman sostuvo, durante el evento “Perspectivas Económicas: Retos y oportunidades en un contexto electoral”, que si bien una tasa cercana al 3% es positiva, el país podría superar el 6% si implementa reformas de fondo.

Entre los cambios prioritarios, mencionó la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público, tras identificar que los recursos provenientes de los contribuyentes no se utilizan de manera óptima.

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