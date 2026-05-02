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Día contra el acoso escolar: las secuelas del bullying en la salud mental y el rendimiento de escolares, según el Minsa

El Ministerio de Salud enfatiza la urgencia de detectar señales a tiempo y actuar de forma oportuna para frenar el avance del acoso y proteger el entorno familiar

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Ilustración digital estilo serigrafía, con efecto de agrietamiento, mostrando a un joven sentado en el suelo de un pasillo escolar con casilleros y otros estudiantes de pie.
Una ilustración estilo serigrafía, agrietada, muestra a un adolescente abatido en el suelo de un pasillo escolar, mientras otros estudiantes transitan, representando el acoso juvenil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acoso escolar afecta la salud mental de quienes lo padecen y deja cicatrices en aulas y hogares. Cada 2 de mayo, el Día Internacional contra el Acoso Escolar abre una ventana para mirar de frente una realidad que, pese a su frecuencia, suele esconderse tras los muros de las escuelas. El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Salud Mental, enciende la alarma: el acoso va mucho más allá de la típica “pelea de recreo” y exige respuestas urgentes y colectivas.

Hablar de acoso escolar no es hablar de cualquier roce entre estudiantes. La definición es precisa: es una conducta agresiva, repetida e intencional, que se sostiene en el tiempo y ocurre en un escenario de desigualdad de poder, real o percibida. Según la Dirección de Salud Mental del Minsa, el acoso puede tomar forma física, verbal, relacional o digital; la clave está en la reiteración y la asimetría. No todo conflicto escolar es acoso: solo aquellos casos donde un estudiante queda atrapado en una situación de indefensión prolongada frente a un agresor.

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La advertencia es clara. El Ministerio de Salud señala que el acoso escolar erosiona la salud mental, obstaculiza el aprendizaje y deteriora la convivencia en las instituciones educativas. La intervención temprana puede evitar que el daño se propague más allá de la escuela y alcance a familias enteras, como advierte July Caballero Peralta, directora de Salud Mental del Minsa.

Un adolescente de espaldas, con camisa celeste y mochila negra, camina hacia la entrada de un edificio escolar de ladrillo rojo y ventanas blancas, bajo un cielo nublado.
Un adolescente de 12 años, de espaldas y con una mochila, ingresa a su colegio en la zona norte de Buenos Aires, reflejando una sensación de desgano ante el inicio de clases, ilustrando una nota sobre la prevención del bullying. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias emocionales del acoso escolar según el Minsa

Las consecuencias no se limitan al patio de recreo. Detrás de cada caso de acoso escolar hay síntomas que muchas veces pasan desapercibidos: tristeza persistente, ansiedad, miedo al volver a clases, vergüenza, culpa y una sensación de indefensión que mina la autoestima del estudiante. En la práctica, esto se traduce en evasión escolar, aislamiento, irritabilidad, pérdida de interés e incluso síntomas físicos, como dolores de cabeza o de estómago sin causa médica aparente. El rendimiento académico suele resentirse: la falta de concentración, el bajo desempeño y el ausentismo son señales de alerta.

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July Caballero Peralta explica que quienes ejercen acoso también quedan marcados: presentan mayor riesgo de desarrollar problemas emocionales, conductas violentas y consumo de sustancias. Para quienes presencian el acoso, la experiencia puede generar ansiedad, culpa o, en el peor de los casos, normalizar la violencia como parte de la vida escolar.

Adolescente con acné leve, sentado solo en un aula, con otros estudiantes desenfocados al fondo.
Un adolescente con acné leve se muestra triste y ansioso, sentado solo en un aula, rodeado de sus compañeros al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto llega hasta casa. Las familias sienten el peso del acoso en forma de estrés y preocupación constante por el bienestar de sus hijos. La dinámica del hogar se altera y la convivencia se tensiona. Así, el acoso escolar deja de ser un asunto privado entre estudiantes y entra de lleno en la agenda de salud pública.

Estrategias oficiales para prevenir y abordar el acoso escolar

Niña en colegio con maestra
Indecopi reveló la lista del caso en investigación que reune a varios colegios por similares infracciones. - Crédito Indecopi

¿Qué puede hacer una comunidad educativa frente a este desafío? El Ministerio de Salud presenta estrategias para abordar el acoso escolar. La primera: abrir canales de comunicación entre familias, estudiantes y escuelas. Estar atentos a cambios bruscos de conducta, insomnio, rechazo escolar o síntomas físicos sin explicación ayuda a detectar el problema a tiempo. Escuchar sin minimizar y buscar apoyo profesional no es solo recomendable, es urgente.

El Minsa sostiene que el acompañamiento emocional, la intervención oportuna y el fortalecimiento de habilidades socioemocionales son la base para cortar el ciclo del acoso. Promover espacios escolares seguros, donde la empatía y el respeto sean la regla, es un objetivo prioritario.

La tarea es colectiva. Denunciar el acoso, buscar orientación y construir entornos de confianza dentro y fuera de la escuela son pasos ineludibles para que el aula vuelva a ser un espacio de aprendizaje y no de miedo.

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