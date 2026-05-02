Perú

Lima seguirá con mañanas frías y nubladas, pero con temperaturas más cálidas al mediodía, advierte el Senamhi

La especialista de la entidad señaló que el invierno en Lima Metropolitana será menos frío que en años anteriores, debido a la persistencia de El Niño Costero

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La ingeniera Noelia Goicochea, del Senamhi, explica que Lima registra amaneceres con cielo cubierto y alta humedad, seguidos por el despeje y mayor brillo solar al mediodía. Estas condiciones de transición continuarán en los próximos días y anticipan el comportamiento del invierno. Fuente: Exitosa

Las mañanas frías continuarán en Lima Metropolitana durante los próximos días, con presencia de cielo cubierto, niebla y alta humedad en las primeras horas. Sin embargo, hacia el mediodía, las condiciones cambiarán y se registrará un aumento de la temperatura, con mayor presencia de brillo solar en distintos distritos de la capital.

Según declaraciones de Noelia Goicochea, especialista en Meteorología del Senamhi, la capital del Perú ha experimentado amaneceres con cielo cubierto y una humedad relativa alta, seguida por el paulatino despeje de la nubosidad y un incremento del brillo solar conforme avanza el día. Estas variaciones, propias de una estación de transición, afectan a la población en las próximas jornadas y anticipan tendencias para el invierno de este año.

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En el análisis realizado por Goicochea, las temperaturas mínimas en ciertos distritos de Lima, como La Molina, han descendido hasta 16 °C y 17 °C en las primeras horas del día. Este comportamiento difiere de los sectores próximos al litoral, donde los termómetros no han bajado de los 19 °C.

Estos registros no se limitan a los días recientes: según Goicochea, el patrón se mantendrá en los próximos días y podría intensificarse a comienzos de la próxima semana, especialmente en Lima Norte, Lima Este y Lima Centro, con un probable incremento en las temperaturas máximas diurnas.

A pesar de la percepción de frío en las mañanas, el Senamhi proyecta para el invierno un escenario menos riguroso en comparación con años anteriores. De acuerdo a Goicochea, aunque persistirán los amaneceres con sensación térmica baja y elevados niveles de humedad, las temperaturas máximas todavía se mantendrían por encima de sus valores normales, entre uno o dos grados aproximadamente.

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La avenida José Pardo, en el distrito limeño de Miraflores, se muestra con un cielo gris en época de invierno
La avenida José Pardo, en el distrito limeño de Miraflores, se muestra con un cielo gris en época de invierno | Foto: Infobae Perú / Edwin Montesinos

Invierno en Lima sería menos frío por influencia de El Niño Costero, según el Senamhi

Según la ingeniera Noelia Goicochea del Senamhi, la proyección es que el invierno quizás no sea tan frío como otros años en Lima Metropolitana, debido a que El Niño Costero se mantiene en curso. Pese a que la estación fría presentará amaneceres con sensación de frío y alta humedad, el organismo advierte que las temperaturas diurnas seguirán entre uno y dos grados por encima de los valores habituales para la ciudad.

Personas abrigadas caminan por una calle mojada en Lima bajo un cielo gris. Un cartel digital muestra "LIMA: LLUVIA Y FRÍO". Algunos revisan sus teléfonos.
Ciudadanos transitan por las calles mojadas de Lima, abrigados ante el frío y la lluvia, mientras algunos consultan los pronósticos del Senamhi en sus dispositivos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las próximas semanas del otoño y el inicio del invierno, el Senamhi pronostica amaneceres de cielo cubierto, sensación de humedad alta y temperaturas mínimas por debajo de los 19 °C en zonas alejadas del litoral. Goicochea indicó que se mantendrá el monitoreo, ya que existe cierta incertidumbre sobre la evolución del clima en los meses venideros.

El ENFEN, en un comunicado difundido el 30 de abril y citado por Senamhi, sostiene que el actual episodio de El Niño Costero persistirá al menos hasta enero de 2027, con una magnitud débil, aunque no se descarta que alcance rango moderado entre junio y julio de 2024.

El bloque de respuesta directa: En Lima Metropolitana, el otoño presenta mañanas frías y húmedas con cielo cubierto, especialmente en La Molina y los sectores alejados del litoral, donde la temperatura mínima ronda los 16 °C y 17 °C. A mediodía, el cielo suele despejarse permitiendo temperaturas máximas elevadas, que según el Senamhi, se mantendrán al menos uno o dos grados por encima del promedio histórico, incluso durante el próximo invierno.

Lima presenta marcada diferencia térmica entre distritos costeros y del interior

El Senamhi reporta variaciones notables en las temperaturas mínimas según la ubicación dentro de Lima Metropolitana. La ingeniera Goicochea detalló que La Molina y otros distritos de Lima Este tienen registros entre 16 °C y 17 °C durante la madrugada y el amanecer, lo que los coloca como las zonas más frías de la ciudad actualmente. Mientras tanto, en los distritos adyacentes al mar, como Miraflores, Barranco y San Isidro, las mínimas se mantienen alrededor de los 19 °C.

Esta brecha térmica responde a la influencia oceánica, que modera las temperaturas en el litoral mientras que, en las zonas alejadas, la pérdida de calor durante la noche es más notoria. El Senamhi prevé que esta configuración persistirá, con una tendencia a que las temperaturas mínimas continúen en el rango actual, mientras que las máximas podrían incrementarse ligeramente en los próximos días, en particular en Lima Norte, Lima Este y algunas áreas de Lima Centro.

La dinámica climática incide directamente en sectores estratégicos de la economía nacional
La dinámica climática incide directamente en sectores estratégicos de la economía nacional. Foto: Senamhi

Goicochea enfatizó que la alternancia entre mañanas frías y mediodías soleados será una característica distintiva de Lima durante el periodo de transición estacional, marcada por una alta humedad relativa en las primeras horas y el despeje progresivo de la nubosidad durante el día.

El Niño Costero seguiría activo mientras se intensifican lluvias y calor en regiones

Fuera de la capital, las regiones del norte y la sierra se ven afectadas por dinamismos climáticos diferenciados durante estos días. En declaraciones a Exitosa, la especialista del Senamhi confirmó la emisión de un aviso de nivel naranja para la selva norte, que incluye a Amazonas, San Martín y Loreto. En esta zona, se esperan lluvias incluso de fuerte intensidad, sobre todo ese sector de la selva norte, vigente hasta el día de mañana.

En contraste, en la sierra sur, el Senamhi advierte un incremento de la temperatura diurna acompañado de ráfagas de viento. Estos fenómenos predominarán en los próximos días, sobre todo entre el 4 y 5 de mayo, implicando mayor brillo solar y la necesidad de que la población extreme medidas de hidratación y protección ante el viento y la radiación solar.

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Sobre el fenómeno de El Niño Costero y Global, Goicochea puntualizó que el más reciente comunicado del ENFEN, emitido el 30 de abril, prevé la persistencia de El Niño Costero con magnitud débil, aunque con probabilidad de pasar a moderado entre junio y julio de 2024. Para El Niño Global, se espera la transición a una condición cálida hacia mediados de año y su continuidad hasta 2027, aunque la magnitud pronosticada por ahora es también débil, con riesgos de mayor intensidad hacia finales de 2024.

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