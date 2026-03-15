Perú

Ministerio de Educación reporta 200 casos de violencia escolar solo en dos meses del 2026

Información del Minedu indica que los alumnos de secundaria presentan casi el doble de casos de violencia escolar en comparación a estudiantes de primaria

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Un menos es golpeado y
Un menos es golpeado y hostigado por un grupo de compañeros de colegio | Foto composición: Infobae Perú / Agencia Andina

Cerca de 200 casos de violencia escolar fueron registrados oficialmente en los dos primeros meses de 2026, según el Ministerio de Educación. La mayoría de estos incidentes afecta a estudiantes de secundaria y el 41% corresponde a agresiones físicas.

Durante el periodo analizado, el Ministerio de Educación redujo de 90 a 30 días hábiles el plazo oficial para atender denuncias de violencia escolar. Esta medida busca agilizar la respuesta institucional y fortalecer la intervención ante la problemática detectada en las instituciones educativas del país, según explicó el ministerio.

Los datos divulgados por El Comercio sobre la base de información ministerial indican que los alumnos de secundaria presentan casi el doble de casos de violencia escolar en comparación con los de primaria. Las autoridades y la Policía Nacional subrayaron que los adolescentes en secundaria enfrentan una vulnerabilidad mayor y requieren acciones de vigilancia más estrictas.

Un informe del Ministerio de Educación precisa que la brecha en las denuncias entre secundaria y primaria se mantiene marcada en este inicio del año escolar. Por su parte, la Policía Nacional recomendó reforzar la vigilancia en los planteles donde estudian adolescentes.

- crédito Andina
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Según Canal N, los reportes oficiales han permitido a especialistas del sector analizar la distribución de los casos y diseñar estrategias preventivas específicas. El objetivo es identificar los focos de mayor incidencia y atenderlos con medidas focalizadas.

Estudiantes usan IA para acosar a sus compañeros en redes

El acoso entre estudiantes ya no ocurre únicamente en patios y pasillos: se ha trasladado con fuerza a las redes sociales y otras plataformas digitales. La masificación de los teléfonos inteligentes y el acceso generalizado a internet han facilitado que episodios de humillación, insultos y difamación se propaguen fuera del colegio y alcancen a audiencias mucho más numerosas en muy poco tiempo.

El uso de la inteligencia artificial abre nuevas puertas para los agresores: permiten crear imágenes, audios o videos falsos que amplifican la exposición y el daño a las víctimas. Estas prácticas hacen que el ciberacoso sea más difícil de controlar y eliminen la posibilidad de que lo sucedido quede solo en el ámbito escolar.

Sobre este fenómeno, Víctor Vásquez, coordinador de Bienestar y Tutoría de Innova Schools, alertó sobre el uso indebido de tecnologías por parte de los agresores. “En menos de 3 años el porcentaje de personas que usan la IA es bastante alta. Los agresores utilizan esta herramienta para generar contenido humillante e incluso suplantar la identidad de la persona”, dijo Vásquez en entrevista con la Agencia Andina.

- crédito Andina
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Señales que alertan que tu hijo es víctima de bullying

Según Carmen García Nuñez del Arco, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), es importante que los padres y madres de familia estén atentos a las siguientes señales de alerta:

  • Niños pequeños (4-7 años): Rechazo a asistir a clases o aislamiento en el juego.
  • Preadolescentes (8-12 años): Problemas para dormir o alteraciones alimentarias.
  • Adolescentes (13-19 años): Cambios en los hábitos de sueño, pérdida de amigos o síntomas de depresión y ansiedad

Ante este escenario, los padres deben considerar las siguientes recomendaciones:

  1. Estar atentos a los cambios emocionales y conductuales.
  2. Fomentar una comunicación abierta y de confianza.
  3. Observar el comportamiento según la etapa escolar.
  4. Establecer contacto constante con la escuela y los docentes.
  5. Evitar errores comunes en el abordaje del bullying, como minimizar el problema o enfrentar a los involucrados sin orientación.

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