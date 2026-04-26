¿Qué medidas debo tomar ante un mensaje extorsivo? Recomendaciones del Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recomienda denunciar de inmediato cualquier mensaje extorsivo recibido, sin importar el medio

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos llamó a la ciudadanía a denunciar de inmediato cualquier mensaje extorsivo recibido, ya sea a través de redes sociales, servicios de mensajería digital o mediante amenazas escritas en el domicilio.

La institución recordó que la Defensa Pública de Víctimas brinda asesoría legal gratuita para estos casos en todo el país. Durante una reciente edición del programa Consultorio Legal, el abogado Hernan Neyra, supervisor del Servicio de Defensa de Víctimas, destacó la existencia de un documento que orienta a ciudadanos y defensores públicos sobre los pasos a seguir frente a este delito.

Se trata de la “Guía de actuación inmediata ante casos de extorsión”, la cual describe cómo el acompañamiento legal contribuye a fortalecer las investigaciones policiales al facilitar la recolección de información clave: fechas de contacto, frecuencia de los mensajes, números telefónicos involucrados y horarios.

“Como abogados, comprendemos el contexto legal de cada situación y orientamos a la víctima en la gestión adecuada de las pruebas”, precisó.

La Defensa Pública de Víctimas ofrece asesoría legal gratuita en todo el país para quienes enfrenten casos de extorsión

El portafolio también exhortó a las personas afectadas a acudir a la Defensa Pública o comunicarse a la línea gratuita Fono Alegra 1884 para recibir orientación. Además, puso a disposición el portal www.gob.pe/defensapublica para ubicar la sede más cercana entre las más de 400 oficinas disponibles a nivel nacional.

De acuerdo con el Observatorio del Crimen y la Violencia, el 25% de la población adulta asegura haber sido víctima o conocer a alguien afectado por este delito en los últimos tres meses, lo que representa a más de seis millones de personas a nivel nacional.

El informe reveló, en marzo último, que la incidencia de la extorsión ha disminuido en Lima, pero aumentó en el interior del país, sobre todo en regiones del centro, sur y oriente, y en zonas rurales. Esta tendencia se vincula con el desplazamiento y diversificación del delito, que ahora afecta a poblaciones con menor acceso a protección y financiamiento formal. El reporte asocia la expansión territorial de la extorsión con dinámicas del crimen organizado que buscan nuevos espacios de operación.

En paralelo, el estudio identifica un crecimiento de delitos económicos, con especial énfasis en el préstamo informal conocido como “gota a gota”. Su incidencia subió de 15% en 2024 a 19% en 2025, con incrementos notorios en el interior urbano y en regiones del centro. Además, el 27% de la población adulta está expuesta a estafas digitales y telefónicas, fenómeno vinculado al mayor uso de teléfonos móviles y plataformas digitales.

El acompañamiento legal facilita la recolección de información clave para la investigación policial, como fechas, frecuencias y números involucrados

Durante 2025 se realizaron cerca de mil operativos policiales exitosos contra el crimen organizado, pero el informe advierte que estos esfuerzos resultan insuficientes ante la magnitud del problema y las deficiencias estructurales de la policía.

El análisis territorial de los homicidios muestra concentración en Lima, Callao y La Libertad, con focos persistentes en Trujillo, Piura y Sullana. A nivel distrital, la incidencia se ubica en zonas urbanas densamente pobladas. En Lima no existen diferencias marcadas entre delitos diurnos y nocturnos, mientras que en otras regiones la proporción de homicidios nocturnos casi duplica a la del día.

El uso de armas de fuego predomina en los homicidios, con más de 1.300 casos vinculados a este tipo de armamento, utilizados principalmente por sicarios relacionados con redes de extorsión. El sector transporte se ubica entre los más afectados, con 239 transportistas asesinados durante 2025, incluidos mototaxistas, taxistas y conductores de transporte público, la mayoría víctimas de sicarios.