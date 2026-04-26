Perú

¿Qué medidas debo tomar ante un mensaje extorsivo? Recomendaciones del Ministerio de Justicia

La “Guía de actuación inmediata ante casos de extorsión” detalla los pasos a seguir y la importancia de documentar todos los datos relevantes para apoyar la labor policial

Guardar
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recomienda denunciar de inmediato cualquier mensaje extorsivo recibido, sin importar el medio
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recomienda denunciar de inmediato cualquier mensaje extorsivo recibido, sin importar el medio

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos llamó a la ciudadanía a denunciar de inmediato cualquier mensaje extorsivo recibido, ya sea a través de redes sociales, servicios de mensajería digital o mediante amenazas escritas en el domicilio.

La institución recordó que la Defensa Pública de Víctimas brinda asesoría legal gratuita para estos casos en todo el país. Durante una reciente edición del programa Consultorio Legal, el abogado Hernan Neyra, supervisor del Servicio de Defensa de Víctimas, destacó la existencia de un documento que orienta a ciudadanos y defensores públicos sobre los pasos a seguir frente a este delito.

Se trata de la “Guía de actuación inmediata ante casos de extorsión”, la cual describe cómo el acompañamiento legal contribuye a fortalecer las investigaciones policiales al facilitar la recolección de información clave: fechas de contacto, frecuencia de los mensajes, números telefónicos involucrados y horarios.

“Como abogados, comprendemos el contexto legal de cada situación y orientamos a la víctima en la gestión adecuada de las pruebas”, precisó.

Primer plano de un hombre con uniforme militar, el Comandante General PNP Oscar Arriola, hablando y gesticulando en una mesa de reuniones con micrófonos
La Defensa Pública de Víctimas ofrece asesoría legal gratuita en todo el país para quienes enfrenten casos de extorsión

El portafolio también exhortó a las personas afectadas a acudir a la Defensa Pública o comunicarse a la línea gratuita Fono Alegra 1884 para recibir orientación. Además, puso a disposición el portal www.gob.pe/defensapublica para ubicar la sede más cercana entre las más de 400 oficinas disponibles a nivel nacional.

De acuerdo con el Observatorio del Crimen y la Violencia, el 25% de la población adulta asegura haber sido víctima o conocer a alguien afectado por este delito en los últimos tres meses, lo que representa a más de seis millones de personas a nivel nacional.

El informe reveló, en marzo último, que la incidencia de la extorsión ha disminuido en Lima, pero aumentó en el interior del país, sobre todo en regiones del centro, sur y oriente, y en zonas rurales. Esta tendencia se vincula con el desplazamiento y diversificación del delito, que ahora afecta a poblaciones con menor acceso a protección y financiamiento formal. El reporte asocia la expansión territorial de la extorsión con dinámicas del crimen organizado que buscan nuevos espacios de operación.

En paralelo, el estudio identifica un crecimiento de delitos económicos, con especial énfasis en el préstamo informal conocido como “gota a gota”. Su incidencia subió de 15% en 2024 a 19% en 2025, con incrementos notorios en el interior urbano y en regiones del centro. Además, el 27% de la población adulta está expuesta a estafas digitales y telefónicas, fenómeno vinculado al mayor uso de teléfonos móviles y plataformas digitales.

En la madrugada del martes 17 de febrero, un bus de la empresa Sagrado Corazón de Collique, conocida como Los Azulitos, fue atacado a balazos en la sexta zona de Collique por presuntos extorsionadores.
El acompañamiento legal facilita la recolección de información clave para la investigación policial, como fechas, frecuencias y números involucrados

Durante 2025 se realizaron cerca de mil operativos policiales exitosos contra el crimen organizado, pero el informe advierte que estos esfuerzos resultan insuficientes ante la magnitud del problema y las deficiencias estructurales de la policía.

El análisis territorial de los homicidios muestra concentración en Lima, Callao y La Libertad, con focos persistentes en Trujillo, Piura y Sullana. A nivel distrital, la incidencia se ubica en zonas urbanas densamente pobladas. En Lima no existen diferencias marcadas entre delitos diurnos y nocturnos, mientras que en otras regiones la proporción de homicidios nocturnos casi duplica a la del día.

El uso de armas de fuego predomina en los homicidios, con más de 1.300 casos vinculados a este tipo de armamento, utilizados principalmente por sicarios relacionados con redes de extorsión. El sector transporte se ubica entre los más afectados, con 239 transportistas asesinados durante 2025, incluidos mototaxistas, taxistas y conductores de transporte público, la mayoría víctimas de sicarios.

Temas Relacionados

Extorsionesperu-noticiascrimen organizado

Más Noticias

Lima: este es el precio de la gasolina este domingo 26 de abril

Así amanecieron los precios de los carburantes en la capital peruana

Lima: este es el precio de la gasolina este domingo 26 de abril

Gran incendio arrasó viviendas en Chancay: al menos 25 casas destruidas en Asovisem y falta de agua dificultó controlar el fuego

Bomberos y vecinos trabajaron durante horas para contener el fuego, mientras autoridades activaron ayuda humanitaria en la zona

Gran incendio arrasó viviendas en Chancay: al menos 25 casas destruidas en Asovisem y falta de agua dificultó controlar el fuego

Alianza Lima 0-0 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ serán locales en el estadio Mansiche, que seguro lucirá un lleno espectacular, donde están obligados a ganar para seguir la pisada del líder Los Chankas. Sigue las incidencias

Alianza Lima 0-0 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Viajar al extranjero con menores en 2026: permisos, documentos y condiciones obligatorias, según Migraciones

La Superintendencia Nacional de Migraciones detalló los tipos de autorización, plazos de vigencia y casos excepcionales que deben acreditar padres o acompañantes antes de salir del país

Viajar al extranjero con menores en 2026: permisos, documentos y condiciones obligatorias, según Migraciones

Zé Ricardo cuestionó el calendario de Sporting Cristal tras derrota “injusta” ante Comerciantes Unidos: “Espero que no vuelva a suceder”

El entrenador brasileño se refirió a la seguidilla de partidos del cuadro ‘celeste’ entre Liga 1 y Copa Libertadores. También resaltó el rendimiento de sus jugadores en Cutervo

Zé Ricardo cuestionó el calendario de Sporting Cristal tras derrota “injusta” ante Comerciantes Unidos: “Espero que no vuelva a suceder”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ex comando Chavín de Huantar plantea “golpe militar democrático” para llamar a elecciones por acusaciones de supuesto fraude

Ex comando Chavín de Huantar plantea “golpe militar democrático” para llamar a elecciones por acusaciones de supuesto fraude

Crisis por F-16: nuevos ministros de Defensa y Relaciones Exteriores se presentarán ante la Comisión de Defensa

Padrón de elecciones regionales y municipales podrá verse hasta hoy: así se podrá verificar los datos personales

Resultados ONPE al 95.882 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Embajador de EE.UU. respalda compra de F-16 en plena crisis política en el Ejecutivo

ENTRETENIMIENTO

La confesión entre copas de Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’: “Yo robo lo que se deja robar”

La confesión entre copas de Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’: “Yo robo lo que se deja robar”

Christian Domínguez rechaza acusaciones de Pamela Franco y defiende su rol como padre: “Trato de ser el mejor”

Mónica Torres enfurece por los coqueteos entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera: “Los estoy tratando de cuidar y les llega”

Magaly Medina luce su nueva casa junto a su esposo Alfredo Zambrano: “Estoy disfrutando”

Adolfo Chuiman podría volver a la TV tras su salida de Al Fondo Hay Sitio: “No me he jubilado”

DEPORTES

Alianza Lima 0-0 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima 0-0 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Zé Ricardo cuestionó el calendario de Sporting Cristal tras derrota “injusta” ante Comerciantes Unidos: “Espero que no vuelva a suceder”

Universidad San Martín contempla la salida de Guilherme Schmitz: el club ya maneja un posible reemplazo

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026