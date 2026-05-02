Perú

Más de 1.700 vehículos son retirados de circulación en Lima y Callao por infracciones

Durante los operativos, 849 conductores fueron detectados circulando sin licencia, lo que agrava la vulnerabilidad del sistema

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Un total de 355 unidades con más de 30 años de antigüedad serán sometidas a chatarreo obligatorio para evitar riesgos a los pasajeros - Créditos: ATU.
Un total de 355 unidades con más de 30 años de antigüedad serán sometidas a chatarreo obligatorio para evitar riesgos a los pasajeros - Créditos: ATU.

La Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) intensificó los controles sobre el servicio público durante los primeros cuatro meses del año, retirando de circulación un total de 1.790 vehículos por infringir las normas de transporte.

Entre las principales irregularidades detectadas figuran la operación sin autorización, la ausencia de documentos esenciales y deudas significativas por sanciones no pagadas.

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En este periodo, la ATU identificó que 355 unidades superaban los 30 años de antigüedad y operaban en condiciones inadecuadas, representando un riesgo para los pasajeros. Estos automotores serán sometidos al proceso de chatarreo obligatorio, lo que impedirá su retorno a las vías públicas. Esta medida busca evitar que vehículos obsoletos, con deficiencias técnicas y estructurales, sigan exponiendo a los usuarios a posibles accidentes.

De acuerdo con el reporte de la entidad, 443 vehículos transitaban sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), lo que vulnera la protección básica en caso de siniestros.

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Se retiraron 1.790 vehículos del transporte público por incumplir la normativa vigente - Créditos: ATU.
Se retiraron 1.790 vehículos del transporte público por incumplir la normativa vigente - Créditos: ATU.

Además, 434 unidades carecían del Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV), documento fundamental para garantizar que los automóviles cumplen con los estándares mínimos de seguridad. Paralelamente, la fiscalización constató que 849 conductores operaban sin licencia de conducir, lo que agrava el nivel de inseguridad en el transporte urbano.

El control también evidenció que 744 vehículos acumulaban multas impagas que superan los 38 millones de soles, según informó la ATU. Este alto volumen de sanciones pendientes de pago refleja una problemática recurrente en el sector y constituye un desafío adicional para las autoridades responsables de la regulación.

Las acciones de fiscalización se desarrollaron en el contexto del estado de emergencia vigente en Lima y Callao, con la ejecución de 304 operativos en distintas calles y avenidas. De ese total, 33 intervenciones se realizaron bajo la coordinación del Comité de Fiscalización, liderado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La falta de SOAT en 443 vehículos y la ausencia de inspección técnica en 434 unidades ponen en evidencia falencias en la seguridad vial - Créditos: ATU.
La falta de SOAT en 443 vehículos y la ausencia de inspección técnica en 434 unidades ponen en evidencia falencias en la seguridad vial - Créditos: ATU.

En estas jornadas participaron representantes de la Policía Nacional del Perú, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), municipalidades y el Ministerio Público, entre otras instituciones que integran este grupo de trabajo interinstitucional.

Durante los operativos, la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao retiró de circulación 1.790 vehículos por incumplir diversas normativas, entre ellas la falta de documentos obligatorios, antigüedad excesiva y deudas por sanciones. Estas acciones buscan proteger a los usuarios y reducir los riesgos asociados al transporte informal y no autorizado.

La ATU reiteró que continuará con los operativos de control y sanción para garantizar la seguridad en el sistema de transporte. Asimismo, instó a los propietarios y conductores a regularizar su situación documental y respetar las disposiciones vigentes. El enfoque de la entidad se centra en la prevención de accidentes y la mejora de la calidad del servicio, priorizando la integridad y bienestar de los ciudadanos que utilizan diariamente el transporte público en Lima y Callao.

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