Madre de Hugo García sorprende al revivir anécdotas de su adolescencia con el ‘Loco’ Wagner: “¿No te acuerdas en Cusco?"

Una confesión inesperada en el pódcast ‘Yaco y El Loco’ saca a la luz historias desconocidas entre la progenitora del influencer y el conductor, sorprendiendo a la audiencia y a Hugo García. Yaco y El Loco

La inesperada revelación de la madre de Hugo García durante su visita al pódcast ‘Yaco y El Loco’ marcó uno de los momentos más comentados en la escena del entretenimiento peruano reciente. El influencer llegó al programa junto a su madre, Fabiola Silva, para conversar sobre su regreso a Perú y compartir anécdotas de su trayectoria, sin imaginar que sería testigo de un reencuentro sorpresivo con el presentador Loco Wagner después de 35 años.

La emisión reunió a Hugo García, a su madre y a los conductores Yaco Eskenazi y Loco Wagner en un ambiente distendido. El diálogo inicial giró en torno a ‘Esto es guerra’ y las experiencias personales de García tras regresar al país sin Isabella Ladera. El momento inesperado surgió cuando la señora Silva se dirigió a Wagner y le recordó sus vivencias compartidas en Cusco durante la juventud, ante la mirada atónita de su hijo.

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Fabiola Silva interpeló a Wagner: “Oye, Loco, ¿no te acuerdas en Cusco, a los 18 años?”. El conductor, visiblemente sorprendido, intentó recordar la identidad de la mujer. Al recibir más detalles, Wagner la identificó como una amiga de su generación y expresó su asombro por el reencuentro después de más de tres décadas. “¿Contigo fuimos a esa fiesta en Urubamba? Ya me acordé de ti, ya sé quién eres”, manifestó el presentador.

Madre de Hugo García cuenta detalles de su adolescencia con el Loco Wagner.

Más recuerdos

El ambiente se llenó de risas y bromas, especialmente cuando la madre de García expuso que ambos compartieron varias aventuras en la adolescencia. Los conductores y el público reaccionaron ante la revelación, mientras Hugo García mostraba incredulidad por la historia desconocida de su progenitora.

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Durante la conversación, Loco Wagner confirmó que tenía la misma edad que la madre del influencer y recordó que ambos pertenecían a la promoción de 1970. Silva insistió en que rememorara sus encuentros en Cusco y lo animó a contar las historias vividas en aquellos años. Wagner admitió que algunas de las anécdotas eran difíciles de compartir en público, pero la presión del set lo llevó a mencionar eventos como la célebre “Fiesta de la Luna” en Urubamba en 1995.

'Loco' Wagner se encuentra con una amiga de la adolescencia, la madre de Hugo García.

En ese contexto, la señora Silva aportó un dato que provocó carcajadas: “En la plaza de Urubamba, tirado ahí”, haciendo referencia a un incidente en el que Wagner terminó en el suelo durante la celebración. El conductor respondió con humor y aceptó la memoria de su amiga, aunque bromeó sobre la posibilidad de que tales detalles no se relataran al aire.

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La interacción continuó con el relato de otra anécdota, cuando ambos estuvieron presentes en una reunión junto a un amigo conocido como “El Ñaño”, quien cayó a un río. Wagner relató que, en su recuerdo, el amigo había sido arrastrado por la corriente, pero Silva lo corrigió y aseguró: “Ese eras tú”. El intercambio provocó una nueva ola de risas, mientras Wagner negaba haber sido el protagonista y recordaba que estuvo varios días en una carpa por nervios.

El set del pódcast se transformó en un espacio de nostalgia y humor. Yaco Eskenazi y los invitados aprovecharon la ocasión para bromear sobre el consumo de sustancias y las experiencias de juventud de Wagner, quien se mostró sorprendido por la capacidad de su memoria para reconstruir el rostro de su amiga de hace 35 años. “Pero qué loco cómo es la memoria humana. Te he visto, amiga… ¿Cómo te llamas? Te he visto y me ha venido un flashback, y he comenzado a reconstruir tu cara de hace 35 años. Alucina que estás igualita”, comentó el presentador.

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El episodio dejó ver el lado humano de figuras públicas acostumbradas a los reflectores y permitió acercar al público a las historias personales que suelen permanecer fuera de cámara. La dinámica entre Hugo García, su madre y Loco Wagner mostró el valor de la memoria y la importancia de los reencuentros inesperados.

El relato de vivencias compartidas en la adolescencia, las reacciones espontáneas y la naturalidad con la que se abordaron los recuerdos generaron un ambiente de cercanía que trascendió el formato habitual del pódcast.

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Madre de Hugo García cuenta pasajes de la adolescencia de Loco Wagner. Yaco y El Loco