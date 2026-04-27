Perú

Día de la Madre: estos son los sectores que, en mayo, ‘bombardearán’ con publicidad a mamá

Igual, siempre la puedes abrazar. De acuerdo con Ibope, la presión publicitaria de retail, finanzas y moda alcanzará cifras récord en el Día de la Madre 2026

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Globos con temática del día de la madre
Ibope destaca que el valor real de la estrategia publicitaria reside en entender cómo interactúan los distintos medios para generar resultados medibles.

En la cuenta regresiva hacia el Día de la Madre, el 60% de los principales anunciantes en Perú ya compite con inversión estratégica en al menos tres medios diferentes, de acuerdo con un reciente análisis de Ibope.

Este año, las campañas publicitarias en sectores clave como retail, calzado, vestuario y finanzas se intensifican para captar la atención de los consumidores y maximizar el retorno de inversión en una de las fechas de mayor presión comercial en el calendario nacional.

El estudio de Ibope, que monitoreó más de 112 mil avisos en Lima y otras ciudades durante abril y mayo de 2025, revela cómo el entorno de medios fragmentado exige a las marcas una estrategia integrada.

El informe detalla que el 60% de los 10 mayores anunciantes recurrió a televisión, radio, prensa y publicidad exterior (OOH) para impactar a los consumidores en distintos momentos de su recorrido.

“El valor no está en sumar medios, sino en entender cómo trabajan juntos para generar resultados de negocio medibles”, sostuvo Ana Laura Barro, CEO de Ibope para Perú y Centroamérica, citada en el análisis.

Durante la celebración del Día de la Madre en Perú, muchas personas regalan flores, chocolates, tarjetas y otros obsequios a sus madres.
El análisis de datos y el uso de plataformas tecnológicas avanzadas permiten a anunciantes ajustar en tiempo real la presión y eficacia publicitaria.

Estrategias multimedios y eficiencia en la inversión

El auge de campañas integradas responde a la necesidad de mejorar el alcance sin duplicar esfuerzos ni gastos. Medir el desempeño de cada canal de manera aislada resulta insuficiente frente a la dinámica actual del mercado.

Según el reporte, la combinación de distintos medios permite optimizar la exposición y controlar la frecuencia de los mensajes, lo que deriva en campañas más eficientes y medibles.

“Hoy, la diferencia no está en tener más datos, sino en saber cómo usarlos”, resaltó Barro. Este enfoque se traduce en decisiones de inversión más informadas y en la capacidad de ajustar la presión publicitaria en tiempo real, dependiendo de la respuesta de la audiencia y el entorno competitivo.

Primer plano de una mano sujetando un control remoto de televisor negro con botones visibles, incluyendo azul, amarillo, rojo y verde, frente a una pantalla de TV desenfocada.
El 60% de los principales anunciantes en Perú apuesta por campañas multimedios antes del Día de la Madre para maximizar su impacto comercial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sectores que dominan el ‘bombardeo’ mediático

El ranking de actividad publicitaria sitúa a los sectores de Vestuario, Accesorios y Retail en la primera línea, seguidos de cerca por Finanzas, Telefonía y Construcción.

El análisis de Ibope permite observar no solo el volumen de anuncios, sino cómo se distribuye la presión competitiva entre diferentes industrias. La inteligencia publicitaria revela tendencias de inversión, cambios en la estrategia y la evolución del gasto en medios a lo largo de la campaña.

Las plataformas tecnológicas que integran información de múltiples fuentes y puntos de contacto ofrecen a las agencias y anunciantes la posibilidad de monitorear a la competencia, identificar tendencias emergentes y ajustar sus planes en tiempo real.

¿Qué es Ibope?

Con presencia en más de 80 países, Ibope, parte de Fifty5Blue, es un jugador en el mercado de medición de audiencias y el conocimiento del consumidor. En Latinoamérica, la compañía impulsa la transparencia y la consistencia en la industria publicitaria, ofreciendo a marcas, agencias y medios herramientas para tomar decisiones más seguras y estratégicas.

En la campaña del Día de la Madre, la presión no solo se mide en cantidad de anuncios sino en la capacidad de las marcas para invertir con inteligencia, anticipar tendencias y ganar relevancia en el punto de decisión del consumidor. Para los peruanos que aún no eligen regalo, el ‘bombardeo’ publicitario ya está en marcha.

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