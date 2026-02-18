Perú

Pimpinela regresa a Lima con concierto especial por el Día de la Madre: fecha, lugar y precios de entradas

Lucía y Joaquín Galán interpretarán sus grandes éxitos y promete una noche llena de emociones, humor y sorpresas para el público limeño.

Pimpinela regresa a Lima con concierto especial por el Día de la Madre: fecha, lugar y precios de entradas

El Día de la Madre 2026 tendrá un toque especial en Lima con el regreso de Pimpinela, el icónico dúo argentino formado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán.

Con más de cuatro décadas de historia y éxitos inolvidables, la dupla celebra su vínculo con el público peruano con un espectáculo único titulado ‘Especial Día de la Madre’.

El esperado concierto de Pimpinela promete ser una velada cargada de emoción, nostalgia y grandes clásicos. La cita es perfecta para todos los que desean rendir homenaje a las madres en su mes, disfrutando de un repertorio que ha marcado generaciones y que sigue vigente en el corazón del público latinoamericano.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Pimpinela en Lima?

El espectáculo se realizará el próximo 15 de mayo de 2026 en Costa 21, un espacio abierto ubicado en el distrito de San Miguel, ideal para recibir a los fans de todas las edades en una noche pensada para compartir en familia.

Pimpinela ofrecerá un show especial por el Día de la Madre este 15 de mayo en Costa 21, San Miguel

Entradas y precios para su concierto

Las entradas para el concierto de Pimpinela ya están a la venta a través de la web de Teleticket, con varias alternativas según la preferencia del público:

  • Platinum (asientos enumerados): S/. 436.00
  • VIP (asientos numerados): S/. 321.00
  • General (asientos sin numeración): S/. 206.00

La organización recomienda adquirir los boletos con anticipación, ya que la demanda suele ser alta para los shows del dúo en Perú.

Los precios de las entradas para el show Pimpinela se encuentran a la venta en Teleticket.

Un recorrido por los éxitos que marcaron una época

Lucía y Joaquín Galán han construido una carrera sólida durante más de 44 años, fusionando el pop latino con la teatralidad y el dramatismo. Su inconfundible estilo, influenciado por el teatro musical y las telenovelas, les ha permitido conectar con públicos de distintas generaciones.

Entre sus canciones más emblemáticas se encuentran:

  • “Olvídame y pega la vuelta”
  • “A esa”
  • “Por ese hombre”
  • “Dímelo delante de ella”
  • “Ahora decide”
  • “Valiente”
  • “Traición”

Estos y otros éxitos serán parte de un repertorio que combina historias de amor, desamor y humor, logrando que cada presentación de Pimpinela sea un espectáculo cargado de emociones.

Un show renovado: música, humor y emoción

El “Especial Día de la Madre” no será solo un repaso de grandes hits. Pimpinela prepara una puesta en escena emotiva e innovadora, con momentos de interacción, humor y sorpresas para el público. El objetivo es conectar tanto con quienes han seguido su carrera desde los inicios como con las nuevas generaciones que descubren el legado musical del dúo.

A lo largo de su trayectoria, Pimpinela ha visitado Perú en numerosas ocasiones, siempre recibiendo el cariño y la admiración de los fans locales. El regreso en 2026 refuerza ese lazo y promete una noche inolvidable, ideal para celebrar en familia y rendir homenaje a todas las madres peruanas.

Un show renovado de Pimpinela: música, humor y emoción

Recomendaciones para ir al show

La producción recomienda llegar con anticipación para disfrutar de la experiencia completa y evitar contratiempos en el ingreso. El evento contará con todas las medidas de seguridad y servicios necesarios para garantizar el confort de los asistentes.

El concierto de Pimpinela por el Día de la Madre será una oportunidad única para reencontrarse con la música y el show de dos grandes referentes del pop latino, celebrando el amor, la familia y los recuerdos compartidos.

