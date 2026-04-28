Perú

Reclutadores que enviaron peruanos con engaños a la guerra en Rusia amenazan de muerte a sus familias para silenciar denuncias

El abogado Percy Salinas informó que familias de peruanos reclutados bajo falsas promesas son amedrentados por los responsables de la red para impedir que los afectados denuncien públicamente la situación

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Madres
El abogado Percy Salinas denunció que reclutadores amenazan de muerte a familias de peruanos enviados a la guerra en Rusia

Los familiares de ciudadanos peruanos enviados a Rusia mediante falsas promesas han denunciado amenazas de muerte por parte de reclutadores contra quienes deciden exponer públicamente la situación, informó este martes el abogado Percy Salinas, representante legal de las madres afectadas.

“A la Policía Nacional iban a venir más mamás, pero han sido amenazadas en la madrugada, llegan mensajes. Los amenazan de muerte que no salgan a medios. Por eso no quieren dar declaraciones, no quieren dar información”, afirmó durante una entrevista con la televisora ATV.

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La presión alcanza sus hogares, donde el temor a represalias ha crecido tras la difusión de estos casos. “Estoy bien desesperada. Mi hijo está desaparecido. No sé nada de él”, relató Norma Paredes, madre de uno de los reclutados.

María Pachas, hermana de otro de los connacionales afectados, expresó la incertidumbre que viven las familias: “Mi hermano hace veinte días no tuvo comunicación. Cuando comenzaron a salir noticias, yo me espanté y comencé a buscar hasta que di con el doctor Percy”, relató.

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Un militar en retiro, señalado como el principal reclutador de peruanos para el ejército ruso, rompe su silencio. En una entrevista exclusiva, defiende su accionar y explica cómo sus excompañeros de armas llegaron al frente de batalla, mientras surgen denuncias de engaños y malos tratos.| Panamericana TV / La Calle No Calla

“Ayer a las cuatro de la mañana, mi hermano me manda un mensaje de audio diciéndome que lo han llevado con mentiras, que está con 16 peruanos en la base dos, ya nos van a mandar a la línea uno para la guerra. Frente de batalla. Estamos como cañón de carnada”, añadió.

Según el letrado, existen cerca de 180 familias afectadas, de las cuales al menos 120 se encuentran identificadas. La mayoría de los reclutados son ex miembros de la Policía o del Èjército, quienes habrían sido captados mediante una empresa colombiana. “Les ofrecían veinte mil dólares y terminaron varios de ellos en la guerra con Ucrania”, señaló.

Las madres y familiares han solicitado apoyo a la Cancillería peruana. “Hemos ido al Ministerio de Exteriores, hemos presentado todo y estamos a la espera”, señalaron al indicar que recién hoy intervino el área de Investigación de Trata de Personas del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional (PNP).

Seis hombres jóvenes con uniformes militares de camuflaje, chalecos tácticos y cascos posan juntos al aire libre, con vegetación y árboles al fondo
Un grupo de soldados, entre ellos peruanos presuntamente reclutados mediante engaños, posa con sus uniformes militares y equipos en el frente ruso de Ucrania, en medio de denuncias de trata de personas.

Las denuncias también involucran el funcionamiento de la embajada de Perú en Moscú, donde, según Salinas, llegaron unos diez peruanos que permanecieron allí casi dos semanas. “Y durante todos esos días lo han estado presionando porque no tienen presupuesto la embajada y hablen con los familiares para que le compren el pasaje de Moscú a Estambul. Y de ahí ya vean cómo van yendo al Perú. Los sacaron de la embajada. Desprotegieron a nuestros compatriotas”, declaró.

Las familias exigen una respuesta de la Cancillería y la intervención directa del actual ministro de Relaciones Exteriores, Javier Pareja. Además, planean presentar un escrito con la firma de 120 familias solicitando una audiencia. “Es él el que tiene que escuchar cada uno de los testimonios”, insistió el abogado.

En este momento hay ocho fallecidos confirmados en la morgue. Rusia te da seis meses para que puedas repatriar esos cuerpos o si no, a la fosa común. O los incineran y sabe Dios qué va a pasar”, explicó. Muchas de las familiares, imposibilitadas de celebrar el Día de la Madre, continúan exigiendo respuestas y protección para sus hijos.

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