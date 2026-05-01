Ventas directas: distribución ‘por catálogo’ marca un año histórico en Perú y crece 2,5 veces más que la economía nacional

Más de 559 mil empresarios independientes impulsan la venta directa en Perú, con un 85% de participación femenina, destacando la inclusión económica.

La venta directa —tradicionalmente conocida como venta por catálogo— alcanzó un récord histórico en 2025, de acuerdo con la Cámara Peruana de Venta Directa (Capevedi), integrante de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Las 18 empresas asociadas al gremio sumaron ventas superiores a S/ 5.338 millones al cierre del año, resultado que consolida al sector como motor de emprendimiento, generación de ingresos e inclusión económica en el país.

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Un sector que supera el crecimiento de la economía

Durante la Semana de la Venta Directa y en el marco de su 25 aniversario, Capevedi informó que el sector registró un crecimiento de 8,6% frente a 2024, muy por encima de la expansión de la economía nacional, que fue de 3,44%.

Así, la venta directa creció aproximadamente 2,5 veces más rápido que el Producto Bruto Interno (PBI) nacional y representó el 7,8% del PBI del sector comercio, reflejando su peso dentro del ecosistema comercial peruano.

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El 57% de las ventas directas en Perú provinieron de regiones fuera de Lima, reflejando el impacto territorial del sector en el desarrollo económico.

Luis Correa, presidente de Capevedi, explicó que este resultado refleja la solidez de las empresas asociadas, la capacidad de adaptación del sector y el esfuerzo de miles de empresarios independientes que impulsan la economía desde sus hogares y comunidades.

“La venta directa formal aporta competitividad, dinamismo y estabilidad al comercio peruano”, declaró Correa.

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Añadió que la diversificación del portafolio, la adaptación a nuevos hábitos de consumo y la integración de herramientas digitales fueron factores clave para ampliar el alcance comercial y fortalecer la relación con los consumidores.

Cosméticos y nutricionales dominan el segmento

Por categorías, los cosméticos se mantuvieron como el principal rubro, con el 61,8% de participación en ventas, seguido por productos nutricionales, que alcanzaron el 18,3%.

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También destacaron las líneas de bisutería, ropa, accesorios y calzado, lencería, artículos para el hogar, bienestar corporal y cuidado del hogar. Las categorías con mejor desempeño en crecimiento fueron bienestar corporal, accesorios y calzado, cosméticos y nutricionales.

Capevedi enfatizó la necesidad de digitalización y formalización del sector de venta directa para garantizar su competitividad y sostenibilidad en 2026.

Impacto social y alcance territorial

Más allá de las cifras comerciales, Capevedi resaltó el impacto social de la venta directa. Al cierre del cuarto trimestre de 2025, el sector contaba con 559.737 empresarios independientes activos en el país.

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Cada uno representa una fuente de ingresos que contribuye a dinamizar la economía local, especialmente en regiones donde este modelo permite acercar productos y oportunidades a más hogares.

El 57% de las ventas del sector corresponde a regiones fuera de Lima, lo que confirma que la venta directa no es exclusiva de las principales ciudades, sino también una vía de inclusión económica en diversas zonas del país.

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El componente femenino es otro rasgo distintivo: el 85% de los empresarios independientes son mujeres, muchas de ellas madres, jóvenes, profesionales y jefas de hogar que encuentran en la venta directa una alternativa flexible para generar ingresos y fortalecer su autonomía económica.

Desafíos y perspectivas

De cara a 2026, el gremio plantea como desafíos seguir impulsando la digitalización, reducir barreras burocráticas y promover la formalización, con el objetivo de posicionar a la venta directa como un sector competitivo, ético y sostenible.

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“La venta directa no solo mueve empresas; también mueve familias, oportunidades y desarrollo en todo el Perú”, concluyó Correa.

Capevedi reafirma así el papel de la venta directa como canal formal de comercialización y emprendimiento, capaz de adaptarse a las nuevas demandas del mercado y contribuir al desarrollo de las familias peruanas.

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