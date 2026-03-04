A pesar de crisis del gas, Perú puede atender su demanda de electricidad, pero queda vulnerable a cortes

La crisis del gas natural también lleva a tomar medidas extraordinarias con respecto a asegurar el abastecimiento de electricidad. - Crédito Andina/Juan Carlos Guzmán

Luego de la ruptura de una tubería de gas de Camisea, el Perú ha puesto en marcha el racionamiento del gas natural en todo el país, el cual afecta primeramente a los autos particulares, taxis y vehículos de carga, a los cuales se les ha puesto restricción para poder adquirir GNV (gas natural vehicular).

Mientras, el gas natural para consumo en casas, transporte públicos y los demás no será afectado y se continuará con al abastecimiento normal. Sin embargo, al menos por dos semanas esta situación se mantendrá, hasta que se arregle el tubo y el Perú pueda retornar a la normalidad.

Sin embargo, en este contexto sale otra incógnita: ¿Qué pasará con la electricidad? El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que desde el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES-SINAC) se ratificó que el país cuenta con capacidad suficiente para atender la demanda de electricidad sin restricciones, pero si bien el mismo COES lo ha reconocido, también sugirió que en esta situación el Perú se encuentra vulnerable a cortes. ¿Por qué?

La emergencia por el gas natural durará 14 días y el plazo ya se empezó a contar. - Crédito TV Perú

Perú asegura abastecimiento de electricidad

El Minem informó que ya “las centrales térmicas duales iniciaron gestiones para reponer el stock necesario para la generación de energía”. ¿Qué dijo el COES?

En un comunicado publicado en LinkedIn, el comité informó que, antes la indisponibilidad temporal de gas natural, este organismo ha dispuesto la operación de todos los recursos de generación térmica disponibles que utilizan diésel, con el objetivo de atender la demanda del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

“En condiciones normales, la matriz de generación permite cubrir la demanda eléctrica sin inconvenientes. En el contexto actual, el uso de generación térmica a diésel permite continuar abasteciendo el suministro eléctrico a nivel nacional", aseguró.

La deflagración en el ducto de líquidos de gas natural de Camisea provocó la paralización de plantas termoeléctricas y un alza crítica de los costos de la electricidad.

Sin embargo, el COES sí sugiere que el Perú se encuentra vulnerable a cortes, dada la operación bajo este mecanismo. “No obstante, mientras el sistema opere bajo este esquema excepcional, la ocurrencia de una contingencia de magnitud relevante en instalaciones de generación o transmisión podría originar restricciones temporales de carga, conforme a los procedimientos técnicos vigentes”.

Es decir, que si ocurriera algún accidente o evento adverso en instalaciones de generación o transmisión se podrían originar cortes de electricidad. Sin embargo, por eso, “el COES mantiene el monitoreo permanente de la operación del SEIN y coordina de manera continua las acciones necesarias para la atención de la demanda eléctrica”.

Las acciones del Gobierno

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informa que el Estado viene implementando acciones inmediatas y coordinadas para atender la emergencia generada por la deflagración registrada en el sistema de transporte de gas natural.

TGP activó el cierre de válvulas y el aislamiento del tramo afectado para contener la emergencia en la infraestructura energética.

Así, en articulación con las entidades competentes y las empresas del sector energético, se viene brindando el apoyo logístico necesario a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), responsable de las labores de reparación en el tramo afectado.

De igual manera, a través de las Fuerzas Armadas, el Estado ha puesto a disposición los recursos aéreos que se requieran para facilitar el traslado de personal técnico, maquinaria especializada y equipos hacia la zona de intervención, a fin de contribuir al restablecimiento de las operaciones en el menor plazo posible.

Pero lo nuevo es que “el Ejecutivo viene trabajando en la aprobación de un decreto que permitirá a las empresas del sector industrial utilizar combustibles alternos de manera inmediata, con el objetivo de asegurar la continuidad de actividades productivas, mientras se implementa la racionalización temporal en el transporte de gas natural”.