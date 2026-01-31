Guadalupe Farfán, exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’, confirma romance con Mathias Spitzer, su excompañero en la serie

Guadalupe Farfán, exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’, confirma romance con Mathias Spitzer. Tiktok

Guadalupe Farfán, exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’, oficializó su relación sentimental con Mathias Spitzer, excompañero del elenco, en un anuncio que confirma los rumores que circulaban en redes sociales desde hace meses. El hecho se hizo público el 29 de enero mediante un video difundido en la cuenta de TikTok de la actriz, donde ambos aparecen juntos y cariñosos, marcando así el inicio formal de su vínculo ante los seguidores de la popular serie.

La noticia tomó fuerza en las primeras horas tras la publicación. Guadalupe Farfán, recordada por su papel de July Flores en la producción de América TV, utilizó una frase directa para zanjar especulaciones: “Jaja los rumores son ciertos, @Mathias Spitzer”, mensaje que acompañó con imágenes en las que ambos aparecen abrazados. Según la propia actriz, la relación no es reciente, sino que suma ya varios meses, dato que confirmó a un usuario a través de redes sociales.

Guadalupe Farfán, exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’, confirma romance con Mathias Spitzer.

Mathias Spitzer también formó parte del elenco de la serie, donde interpretó al Doctor Vivas en la temporada 12, personaje que en la ficción mantuvo un breve romance con July, rol encarnado por Farfán. En la historia, sin embargo, la enfermera no terminó al lado del médico, sino que contrajo matrimonio con otro integrante del reparto, Cristóbal Montalbán. Este cruce entre la ficción y la vida real despertó un interés inusual entre los seguidores, quienes desde hace semanas especulaban sobre la cercanía entre ambos artistas.

El video de TikTok publicado por Guadalupe Farfán suma miles de reproducciones y comentarios, reflejando el impacto que la noticia generó dentro de la comunidad de fans de la serie.

“Al final lo suben”, dijo una usuaria, mientras que otro escribió: “Me haré el sorprendido”, generando la reacción de Guadalupe Farfán, quien acotó entre risas: “hace meses”, despejando así las dudas respecto al momento en que comenzó el vínculo fuera de cámaras.

Usuarios reaccionan tras confirmación de romance entre Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer.

Desde que concluyeron las historias de sus personajes en ‘Al Fondo Hay Sitio’, Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer comenzaron a aparecer juntos en distintos eventos y publicaciones en redes sociales, generando rumores entre sus seguidores. A pesar de las reiteradas especulaciones, ambos optaron por mantener en reserva los detalles de su vínculo sentimental, evitando dar declaraciones al respecto.

La expectativa creció con cada aparición conjunta, hasta que finalmente decidieron confirmar la relación a través de un video, cerrando así un periodo de incertidumbre para los fanáticos de la exitosa serie peruana.

¿Quién es Mathías Spitzer?

Mathias Spitzer, cuyo nombre completo es Mathías Hernán Arosemena Spitzer, nació el 10 de septiembre de 1997 y, además de su trabajo en la actuación, desarrolla una carrera en la música. Es vocalista principal de la banda pop peruana Foné, agrupación que inició formalmente en 2018 y que ha ganado notoriedad en el circuito local.

Spitzer ha participado en diversas producciones nacionales de cine, teatro y televisión, con papeles destacados en series como ‘Luz de Luna’, donde interpretó a Adán Crúces en su etapa juvenil, y ‘Nina de Azúcar’, donde encarnó a Joaquín. En el cine lo hemos visto en ‘Un mundo para Julius’, próximamente estrenará la cinta ‘Amigo por ahí no es’, con Jassir Yunis y Miranda Capurro.

Mathías Spitzer, actor y músico peruano.

Guadalupe Farfán, por su parte, alcanzó notoriedad en el papel de July Flores, personaje que le permitió consolidarse como una de las figuras jóvenes más reconocidas de la televisión peruana. Su paso por ‘Al fondo hay sitio’ le abrió puertas en otras producciones y proyectos artísticos, además de fortalecer su presencia en plataformas digitales, donde acumula una comunidad de seguidores considerable.