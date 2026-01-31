Perú

Guadalupe Farfán, exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’, confirma romance con Mathias Spitzer, su excompañero en la serie

La actriz utilizó su cuenta de TikTok para oficializar su relación con el intérprete del Doctor Vivas, despejando los rumores que circulaban en redes sociales desde hace meses.

Guardar
Guadalupe Farfán, exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’, confirma romance con Mathias Spitzer. Tiktok

Guadalupe Farfán, exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’, oficializó su relación sentimental con Mathias Spitzer, excompañero del elenco, en un anuncio que confirma los rumores que circulaban en redes sociales desde hace meses. El hecho se hizo público el 29 de enero mediante un video difundido en la cuenta de TikTok de la actriz, donde ambos aparecen juntos y cariñosos, marcando así el inicio formal de su vínculo ante los seguidores de la popular serie.

La noticia tomó fuerza en las primeras horas tras la publicación. Guadalupe Farfán, recordada por su papel de July Flores en la producción de América TV, utilizó una frase directa para zanjar especulaciones: “Jaja los rumores son ciertos, @Mathias Spitzer”, mensaje que acompañó con imágenes en las que ambos aparecen abrazados. Según la propia actriz, la relación no es reciente, sino que suma ya varios meses, dato que confirmó a un usuario a través de redes sociales.

Guadalupe Farfán, exactriz de ‘Al
Guadalupe Farfán, exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’, confirma romance con Mathias Spitzer.

Mathias Spitzer también formó parte del elenco de la serie, donde interpretó al Doctor Vivas en la temporada 12, personaje que en la ficción mantuvo un breve romance con July, rol encarnado por Farfán. En la historia, sin embargo, la enfermera no terminó al lado del médico, sino que contrajo matrimonio con otro integrante del reparto, Cristóbal Montalbán. Este cruce entre la ficción y la vida real despertó un interés inusual entre los seguidores, quienes desde hace semanas especulaban sobre la cercanía entre ambos artistas.

El video de TikTok publicado por Guadalupe Farfán suma miles de reproducciones y comentarios, reflejando el impacto que la noticia generó dentro de la comunidad de fans de la serie.

“Al final lo suben”, dijo una usuaria, mientras que otro escribió: “Me haré el sorprendido”, generando la reacción de Guadalupe Farfán, quien acotó entre risas: “hace meses”, despejando así las dudas respecto al momento en que comenzó el vínculo fuera de cámaras.

Usuarios reaccionan tras confirmación de
Usuarios reaccionan tras confirmación de romance entre Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer.

Desde que concluyeron las historias de sus personajes en ‘Al Fondo Hay Sitio’, Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer comenzaron a aparecer juntos en distintos eventos y publicaciones en redes sociales, generando rumores entre sus seguidores. A pesar de las reiteradas especulaciones, ambos optaron por mantener en reserva los detalles de su vínculo sentimental, evitando dar declaraciones al respecto.

La expectativa creció con cada aparición conjunta, hasta que finalmente decidieron confirmar la relación a través de un video, cerrando así un periodo de incertidumbre para los fanáticos de la exitosa serie peruana.

¿Quién es Mathías Spitzer?

Mathias Spitzer, cuyo nombre completo es Mathías Hernán Arosemena Spitzer, nació el 10 de septiembre de 1997 y, además de su trabajo en la actuación, desarrolla una carrera en la música. Es vocalista principal de la banda pop peruana Foné, agrupación que inició formalmente en 2018 y que ha ganado notoriedad en el circuito local.

Spitzer ha participado en diversas producciones nacionales de cine, teatro y televisión, con papeles destacados en series como ‘Luz de Luna’, donde interpretó a Adán Crúces en su etapa juvenil, y ‘Nina de Azúcar’, donde encarnó a Joaquín. En el cine lo hemos visto en ‘Un mundo para Julius’, próximamente estrenará la cinta ‘Amigo por ahí no es’, con Jassir Yunis y Miranda Capurro.

Mathías Spitzer, actor y músico
Mathías Spitzer, actor y músico peruano.

Guadalupe Farfán, por su parte, alcanzó notoriedad en el papel de July Flores, personaje que le permitió consolidarse como una de las figuras jóvenes más reconocidas de la televisión peruana. Su paso por ‘Al fondo hay sitio’ le abrió puertas en otras producciones y proyectos artísticos, además de fortalecer su presencia en plataformas digitales, donde acumula una comunidad de seguidores considerable.

Temas Relacionados

Guadalupe Farfánperu-entretenimientoMathias SpitzerAl Fondo Hay Sitio

Más Noticias

“Garantizamos que todos los partidos serán transmitidos”, la postura de 1190 Sports sobre problemas de TV por la Liga 1 2026

Tras los inconvenientes con la televisación de Alianza Lima vs Sport Huancayo, el operador se pronunció y aseguró que se llegó a un acuerdo con la FPF y los clubes del torneo nacional

“Garantizamos que todos los partidos

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Universitario chocará con Regatas Lima el sábado, mientras que Alianza Lima y San Martín se enfrentarán el domingo

Resultados de la fecha 4

Papa León XIV inaugura estatua de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos: la primera santa peruana en la Santa Sede

La estatua, hecha en Huancayo, representa un momento místico de Isabel Flores de Oliva y fue bendecida junto a un mosaico mariano con advocaciones de la Virgen veneradas en el Perú

Papa León XIV inaugura estatua

Premios Grammy 2026: ¿cuándo es la gala de premiación más importante a la música?

La 68.ª edición reunirá a las principales figuras del año en una gala que combinará premiación, espectáculo y definiciones clave para el rumbo del sector

Premios Grammy 2026: ¿cuándo es

¿Dónde ver los Premios Grammy 2026? Canal TV para seguir la premiación en vivo en Perú este domingo 1 de febrero

La entrega de los Grammy celebra una nueva edición y los seguidores peruanos podrán acceder a la transmisión completa desde televisión por cable o streaming, con horarios adaptados y presencia nacional entre los nominados

¿Dónde ver los Premios Grammy
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori pone en duda

Keiko Fujimori pone en duda la continuidad de José Jerí en la presidencia: “No es segura su presencia hasta julio”

Fiscalía de la Nación archiva investigación contra Dina Boluarte y sus exministros por incendios forestales de 2024

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario y sueldo de congresistas: “Recibimos 23 mil soles líquidos al mes”

Tomás Gálvez: José Jerí dio el consentimiento para levantar su secreto de las comunicaciones

José Jerí fue interrogado por la Fiscalía en Palacio de Gobierno por el caso ‘Chifagate’

ENTRETENIMIENTO

Premios Grammy 2026: ¿cuándo es

Premios Grammy 2026: ¿cuándo es la gala de premiación más importante a la música?

¿Dónde ver los Premios Grammy 2026? Canal TV para seguir la premiación en vivo en Perú este domingo 1 de febrero

Premios Grammy 2026: fecha, hora y canal de TV para ver la premiación a lo mejor de la música en Perú

De influencer a galán: Diego Rodríguez salta a la ficción con ‘Acábame’ de ViX Micro

‘Hombres G’ regresa a Perú: fecha, lugar y todos los detalles de su concierto

DEPORTES

“Garantizamos que todos los partidos

“Garantizamos que todos los partidos serán transmitidos”, la postura de 1190 Sports sobre problemas de TV por la Liga 1 2026

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Partidos de hoy, sábado 31 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 4 de la Fase 2 del torneo