Perú

Miranda Capurro, exfigura de Zaca TV, inició rodaje de su primera película junto a Jassir Yunis y Mathias Spitzer

La joven actriz lidera el reparto de ‘Amigo, por ahí no es’, proyecto que marca su debut en el cine nacional. con estreno previsto para octubre

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Miranda Capurro salió de Zaca
Miranda Capurro salió de Zaca TV para incursionar en sus proyectos personales.

La actriz e influencer Miranda Capurro, exfigura del podcast juvenil Zaca TV, anunció el inicio del rodaje de su primera película. La noticia marca un nuevo capítulo en la trayectoria de Capurro, quien goza con fama en el medio digital, y ahora incursiona en el cine como protagonista de la comedia peruana “Amigo, por ahí no es”.

La producción dirigida por Gino Tassara comenzó grabaciones en locaciones del sur de Lima, incluyendo Azpitia, Chincha y Paracas. El elenco está encabezado por Capurro, junto a los jóvenes actores Jassir Yunis y Mathias Spitzer. La película tiene fecha de estreno confirmada para el 1 de octubre en salas nacionales, consolidando la apuesta del director por nuevos talentos.

La participación de Miranda Capurro en este proyecto representa su debut en la pantalla grande. La joven artista expresó su entusiasmo por este nuevo reto profesional: “Es súper chévere poder compartir con todos los actorazos del elenco. De hecho, estoy en modo esponjita aprendiendo un montón desde que casteamos hasta los talleres que hemos hecho con Gino. Estoy emocionada por el estreno de este 1 de octubre”, declaró Capurro, quien ha destacado en redes sociales como modelo y cantante.

Además de lograr gran aceptación en las redes sociales tras ser parte de la primera temporada de Zaca TV, al cual tuvo que renunciar para seguir con sus proyectos personales.

Miranda Capurro, Salandela y Michelle
Miranda Capurro, Salandela y Michelle Onetto se retiraron de Zaca TV. (Instagram)

Grabó en Chicha y Paracas

El director Gino Tassara, conocido por películas como “Utopía, la película” y series como “Aislados” y “Reinas sin corona”, elogió el potencial de Miranda, por ser novata en el arte, a diferencia de sus compañeros que ya cuentan con mayor trayectoria.

“Creo que estos chicos van a demostrar su talento en la actuación porque Jassir y Mathias tienen ya experiencia en películas. Y estoy seguro que Miranda va a dar la gran sorpresa. Ella tiene mucho potencial, es su debut en el cine pero tiene un gran futuro como actriz”, afirmó el cineasta.

El rodaje de “Amigo, por ahí no es” movilizó al elenco y equipo técnico hacia escenarios naturales de la costa peruana. La selección de locaciones en Chincha y Paracas responde a la búsqueda de paisajes que aporten realismo y dinamismo a la trama. La comedia, escrita por Tassara junto a la periodista Karla Velezmoro, explora las relaciones jóvenes con un tono ligero y una mirada actual.

Por su parte, Jassir Yunis, recordado por su participación en “Combate”, en “Utopía, la película” y en “Aislados, la serie”, resaltó la exigencia que representa su papel en la cinta, especialmente por ser hijo del director. “Tengo que trabajar el triple por ser el hijo del director. Tenemos meses ensayando para hacer un buen papel en la película”, comentó Yunis, quien además grabó una película de terror con Lucho Llosa que espera estreno.

Miranca Capurro, Jassir Yunis y Matías
Miranca Capurro, Jassir Yunis y Matías Spitzer.

Por su parte, Mathias Spitzer, quien alcanzó notoriedad en la serie “Al fondo hay sitio” y en la película “Un mundo para Julius”, destacó la química alcanzada en el elenco. “Todo el elenco ha logrado una gran química en los ensayos y siento que eso va a quedar demostrado en la película este 1 de octubre”, señaló Spitzer.

Mathías Spitzer, actor y músico
Mathías Spitzer, actor y músico peruano.

Gino Tassara compartió su satisfacción por el rendimiento del elenco, remarcando la solvencia de los protagonistas en un proyecto que apuesta por el talento joven. La producción, que cuenta con guion original y talleres de preparación actoral, se perfila como una de las propuestas más esperadas del año para el público juvenil y familiar.

El estreno nacional de la película está programado para el 1 de octubre en todos los cines del país, según confirmó la producción.

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