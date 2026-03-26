Miranda Capurro revela los motivos por los que renunció a Zaca TV: “No era solo un hobby, era un trabajo exigente”

Miranda Capurro revela los motivos por los que renunció a Zaca TV. IG

La salida de Miranda Capurro de Zaca TV marcó el fin de una etapa para la comunidad digital que siguió su espontaneidad, humor y cercanía.

La influencer y cantante pop reveló en el pódcast 'Aquí entre nos’, conducido por Luana Barrón y Miranda Salaverry, los verdaderos motivos que la llevaron a tomar esta decisión y cómo fue su experiencia en el exitoso programa juvenil.

“La gente cree que Zaca era solo un hobby, pero era un trabajo exigente”

Durante la entrevista, Miranda Capurro fue clara en desmentir el mito de que Zaca TV era simplemente un espacio entre amigos.

“Creo que la gente tiene una percepción de Zaca que era como hobby, amigos que se juntan a charlar y medio que se rascan los huev*s. Sí era súper extemporáneo y todo, pero sí es como un trabajo, como cualquiera que tiene exigencias, que tienes que cumplir horarios, normas, que no puedes faltar. Es un trabajo con sueldo, con contrato, con todo”, detalló.

La exconductora admitió que el ritmo y las responsabilidades la sobrepasaron: “Yo tenía un horario complicado y un ritmo complicado que cuando comencé el programa no sabía que no iba a poder manejar. Faltaba solo cuando era extremadamente necesario, pero ya de por sí, mi agenda era complicada y se hizo insostenible”.

Prioridad a nuevos sueños: cine, música y oportunidades internacionales

Miranda confesó que, al iniciar la segunda temporada, evaluó sus prioridades y tomó la difícil decisión de enfocarse en otras metas:

“En verdad la película, más la música, más que quiero seguir haciendo castings para series, otros tipos de películas, quiero también hacer networking, viajar, si se me da la oportunidad de ir a un red carpet, poder ir. Si una marca me invita a una oportunidad única, no tener que decir que no. Quiero darle prioridad a otros de mis sueños”, señaló.

Agradeció a Zaca TV por haberle permitido cumplir muchos de sus sueños y por la conexión única que logró con el grupo: “Zaca me ha cumplido un montón de sueños, ha sido increíble. Siento que la conexión que tenemos los cinco es muy particular, muy única y esa espontaneidad no se puede fingir ni copiar”, reflexionó.

La influencer destacó que Zaca TV fue un trabajo con contrato y responsabilidades, no solo un hobby entre amigos. IG

Un ciclo inolvidable y el valor de la comunidad

Miranda Capurro destacó que su paso por Zaca TV no solo le permitió crecer profesionalmente, sino también conocer amigos virtuales y formar parte de una comunidad digital vibrante:

“Crecimos un montón en la comunidad y todo eso, pero sí es un trabajo exigente”, concluyó.

El cariño por sus excompañeros quedó patente cuando compartió anécdotas sobre la convivencia en el programa y el impacto emocional de cerrar este ciclo. “Ha sido una de las épocas más chéveres, sobre todo porque conocí gente increíble y porque, sinceramente, la magia de Zaca no se puede replicar”, añadió.

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La nueva etapa de Zaca TV: cambios, nostalgia y nuevos rostros

Tras la salida de Miranda Capurro, junto a las de Salandela y Michelle Onetto, Zaca TV estrenó su segunda temporada. Giacomo Benavides, líder del proyecto, agradeció públicamente el aporte de las exintegrantes:

“La primera temporada fue una locura que creo que va a quedar en mi corazón y en el corazón de todos para siempre”.

El programa apostó por la renovación y sumó a tres nuevas voces: Gia Meier, hija de Christian Meier y Marisol Aguirre, que debuta como conductora; Andrea Noriega, influencer reconocida en Instagram y TikTok; y Mafe Delgado, creadora de contenido y emprendedora digital.

La nueva alineación busca mantener la esencia original de Zaca TV, pero con una mirada fresca y alineada a los intereses de la audiencia joven.

El creador de Zaca TV apareció con las nuevas integrantes del programa ‘Somos lo que somos’, tras la salida de las influencers | Youtube / Zaca TV

El desafío de reinventarse sin perder la esencia

El reto para Zaca TV será sostener la identificación lograda en la primera temporada, sin perder la espontaneidad y autenticidad que la caracterizó. La comunidad de seguidores sigue activa en redes sociales, compartiendo edits, comentarios y recuerdos de la primera etapa, mientras esperan que el nuevo ciclo logre consolidarse y mantener el atractivo del formato.

Para Miranda Capurro, la puerta queda abierta para nuevos proyectos y colaboraciones, mientras que Zaca TV inicia su segunda temporada con energía renovada y la promesa de seguir conectando con su audiencia.

Giacomo Benavides y su elenco, incluyendo a Michelle, Salandela y Miranda, presentan la segunda temporada de Zaca TV en un ambiente dinámico de estudio. (YouTube / Zaca TV)