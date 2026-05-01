Perú

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Guardar
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto permite a sus residentes y visitantes planificar sus actividades diarias con mayor eficiencia. Las condiciones meteorológicas influyen directamente en sectores como la agricultura, el comercio y el turismo, por lo que anticipar lluvias, temperaturas extremas o cambios bruscos ayuda a tomar decisiones informadas y evitar contratiempos.

En este contexto, el pronóstico del clima de Tarapoto para este sábado, 02 de mayo es:

PUBLICIDAD

Cielo nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 31ºC mientras que la mínima de 22ºC.

PUBLICIDAD

La información sobre el clima también resulta relevante para la prevención de riesgos y la seguridad ciudadana. En zonas amazónicas como Tarapoto, donde pueden presentarse lluvias constantes y humedad alta, un pronóstico actualizado contribuye a que las autoridades y la población tomen medidas preventivas ante posibles emergencias. Esto reduce el impacto de eventos adversos, mejora la preparación ante desastres y protege la salud y los bienes de la comunidad.

¿Cómo suele ser el clima en Tarapoto?

El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Tarapoto, ubicada en la región amazónica de Perú, se caracteriza por ser cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Las temperaturas suelen oscilar entre los 24 y 33 grados Celsius, con mínimas que rara vez bajan de los 21 grados. La sensación térmica puede incrementarse debido a la humedad constante, lo que genera una atmósfera calurosa tanto de día como de noche.

Las lluvias en Tarapoto son frecuentes, principalmente entre los meses de noviembre y abril. Durante este periodo, las precipitaciones pueden ser intensas y provocar crecidas en ríos y quebradas cercanas. El resto del año el clima sigue siendo húmedo, aunque con lluvias menos abundantes, lo que favorece la presencia de una vegetación exuberante y verde de manera permanente.

La humedad relativa suele situarse por encima del 70%. Esta condición influye en las actividades diarias de los habitantes y visitantes, quienes optan por vestimenta ligera y protección ante las frecuentes lluvias. Las condiciones climáticas de Tarapoto benefician el desarrollo agrícola, especialmente de cultivos tropicales y definen el ecosistema propio de la zona amazónica.

Tarapoto, el lado más turístico de Perú

Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Ubicada a 356 m s.n.m. entre los ríos Shilcayo y Cumbaza, la ciudad está rodeada de paisajes exuberantes que incluyen cascadas como Ahuashiyacu y Huacamaillo, la espectacular Laguna Azul con su parque acuático Yakupark y la Cordillera Escalera, un área de conservación ideal para caminatas y avistamiento de aves como el gallito de las rocas.

Estos sitios, accesibles por carretera o senderos, ofrecen experiencias de aventura como rafting, canotaje y expediciones nocturnas, atrayendo a viajeros que buscan naturaleza y adrenalina. Además, el clima tropical, especialmente en la temporada seca (junio a septiembre), facilita la exploración de estos atractivos.

Más allá de su entorno natural, Tarapoto destaca por su riqueza cultural y su fusión de tradiciones indígenas, coloniales y mestizas, lo que enriquece la experiencia turística. La cercana ciudad de Lamas, a 22 km, ofrece una inmersión en la cultura quechua-lamista con su arquitectura única, festividades y el icónico castillo lamista.

En esta ciudad la Plaza de Armas y eventos como el Aniversario de Tarapoto (20 de agosto) y la Santísima Cruz de los Motilones (julio) celebran la herencia local con danzas, música y gastronomía. La Fábrica de Chocolate Orquídea permite a los visitantes conocer el proceso artesanal del cacao, mientras que el Centro Urku educa sobre la conservación de la fauna amazónica, como jaguares y guacamayos.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en PerúClima en Tarapoto

Más Noticias

Pronóstico del estado del tiempo en Chiclayo para el viernes 1 de mayo

Conocida como “la ciudad de la amistad”, Chiclayo de caracteriza por un clima árido común en el norte del Perú

Pronóstico del estado del tiempo en Chiclayo para el viernes 1 de mayo

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Diego Chávarri rompe en llanto y pide ser nominado tras revelarse mensajes con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP Perú’

El chico reality vivió un momento de crisis y pidió a sus compañeros ser nominado tras la emisión de mensajes comprometidos con la bailarina en vivo.

Diego Chávarri rompe en llanto y pide ser nominado tras revelarse mensajes con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP Perú’

Furgoneta descontrolada cae sobre viviendas en San Juan de Lurigancho y revive temor en zona de Jicamarca

El accidente no dejó heridos, pero tres casas resultaron destruidas en la parte alta del distrito, donde los vecinos denuncian que los siniestros se repiten y exigen medidas a las autoridades

Furgoneta descontrolada cae sobre viviendas en San Juan de Lurigancho y revive temor en zona de Jicamarca

Mundialito de El Porvenir 2026: Collaval venció a Mi Barrunto 1-0 y se consagró campeón del fútbol callejero

Las calles de La Victoria volvieron a ser protagonistas del campeonato más esperado de cada 1 de mayo para conocer al campeón de la temporada. Revive las incidencias de los partidos

Mundialito de El Porvenir 2026: Collaval venció a Mi Barrunto 1-0 y se consagró campeón del fútbol callejero
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Segunda vuelta 2026: ¿Transportes Gálaga insistiría en la licitación de la ONPE para el balotaje del 7 de junio?

Segunda vuelta 2026: ¿Transportes Gálaga insistiría en la licitación de la ONPE para el balotaje del 7 de junio?

Ley Anti Delia Espinoza: Congreso aprueba reforma de contrabando para descabezar el Colegio de Abogados de Lima

JNE condena protestas en domicilio de su presidente Roberto Burneo: “Estas conductas son inaceptables en un Estado de derecho”

Petroperú: estos son los salarios que perciben sus trabajadores, pese a crisis financiera de la empresa estatal

José Domingo Pérez se pronuncia ante la posibilidad de ser ministro de Roberto Sánchez: “No tengo impedimento”

ENTRETENIMIENTO

Diego Chávarri rompe en llanto y pide ser nominado tras revelarse mensajes con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP Perú’

Diego Chávarri rompe en llanto y pide ser nominado tras revelarse mensajes con Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP Perú’

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, de ‘Yo soy Betty, la fea’ regresan a Perú para presentar ‘Muertas de risa’

Pamela López rompe en llanto tras discutir con Paul Michael porque intentó intimar con ella en ‘La Granja VIP’: “Tengo pudor”

Samahara Lobatón asegura que Cri Cri intentó sobrepasarse con ella en ‘La Granja VIP’: “En mi borrachera me acuerdo clarito”

Brando Gallesi responde a críticas por mostrarse sensible y a cuestionamientos sobre su orientación sexual

DEPORTES

Mundialito de El Porvenir 2026: Collaval venció a Mi Barrunto 1-0 y se consagró campeón del fútbol callejero

Mundialito de El Porvenir 2026: Collaval venció a Mi Barrunto 1-0 y se consagró campeón del fútbol callejero

Collaval campeón del Mundialito de El Porvenir 2026: este es el premio económico que ganó

Ignacio Buse cae de forma estrepitosa ante Alejandro Tabilo, verdugo habitual en el circuito, y se despide de Aix-en-Provence

Se conoció que Universitario fichará figura de Alianza Lima o San Martín para la próxima Liga Peruana de Vóley: “Está cerca”

Mundialito de El Porvenir: los problemas que se produjeron en el desarrollo de la final del 2025