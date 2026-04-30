El Mundialito de El Porvenir: siete décadas de pasión, barrio y fulbito en La Victoria

Se desarrolla la liberación de vías en el distrito de La Victoria. La acción está programada para iniciar en preparación a la final del evento deportivo Mundialito del Porvenir.

Cada 1 de mayo, La Victoria transforma la cuadra 6 de la avenida Parinacochas en el epicentro del fútbol barrial peruano. Allí, el Mundialito de El Porvenir convoca a cientos de hinchas y equipos, consolidando desde 1950 una tradición que ha evolucionado en auténtico emblema del fulbito nacional.

Esta cita, que coincide con el Día del Trabajador, mezcla pasión deportiva, fiesta popular y una competencia que mantiene vigente el espíritu competitivo y solidario del barrio, transmitido ahora a nuevas generaciones y amplificándose en redes sociales.

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Historia del mundialito del porvenir

La historia del Mundialito comienza el 1 de mayo de 1950, cuando Emilio ‘El Negro Cheme’ Chávez, Mario Chávez y Jorge Falla —miembros de la Asociación Cultural Vecinal y Deportiva (ACVD)— organizaron el primer torneo con doce equipos, arcos armados de chatarra y un fondo de premios reunido en una lata de café. El primer equipo campeón fue el Defensor Leoncio Prado.

En esa época, jugar fútbol en las calles estaba prohibido por el gobierno del presidente Manuel A. Odría, lo que llevó a la detención de los organizadores. No fue sino hasta 1960 cuando la Prefectura de Lima reconoció oficialmente al Mundialito de El Porvenir, permitiendo que se desarrollara bajo protección policial y con tribunas improvisadas repletas de público y vendedores ambulantes.

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Esa regularización marcó la permanencia de la celebración cada 1 de mayo y consolidó la identidad festiva y aguerrida del evento, como el torneo más ‘picante’ del fútbol de barrio en Perú.

En el jirón Parinacochas no hay tribunas ni palcos VIP: hay vereda, memoria y una pelota que nunca se rindió. Foto: Lima Antigua

Fiesta, identidad y rivalidad

El torneo no solo resalta por su antigüedad y masividad, sino también por el ambiente en que se vive: goles, grescas, zapatillas de lona, platillos callejeros y multitudes que observan desde balcones y techos, mientras disfrutan de comida y cerveza.

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La robustez y la intensidad de la competencia han originado el apodo de “fútbol de contacto”, con partidos que en ocasiones derivan en altercados no solo entre jugadores, sino también involucrando a árbitros y espectadores, según la investigación de Carlos Bustamante-Migone en el artículo ‘Victoria en el Porvenir’. Esa tensión y autenticidad consolidaron el carácter irrepetible del certamen.

En torno al Mundialito florece también un “mundialito de la gastronomía”, donde comerciantes aprovechan la concurrencia para ofrecer platos típicos. El evento genera así una economía paralela que beneficia tanto a los vecinos como a los comerciantes ambulantes, reforzando el sentido de pertenencia y comunidad en La Victoria.

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Una cancha improvisada y un grupo de muchachos desafiaron las reglas para dar vida a una leyenda del fútbol limeño. Composición: La Línea/ El Comercio/ Andina / Infobae Perú

Premios

En la edición más reciente, más de 100 equipos participaron en las rondas clasificatorias, aunque solo 16 conjuntos disputan el campeonato principal en la avenida Parinacochas, detalló Ronald Salazar, coordinador de prensa de la municipalidad de La Victoria.

El equipo ganador de esta edición recibirá S/. 8.000, mientras el segundo lugar obtendrá S/. 2.000. La cifra que marca el impacto del certamen queda clara al recordar que en la trigésima edición, a inicios de los años ochenta, se llegaron a inscribir 800 equipos, lo que consolidó la convocatoria interprovincial del torneo y su fama de representar el fútbol masculino.

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La tradición del Mundialito de El Porvenir, más de 70 años uniendo a la comunidad. (Andina)

Auge de la cobertura digital en el torneo

Durante la preparación de la última edición, el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) intervino en la avenida Parinacochas, a pedido del alcalde de La Victoria, para culminar las obras viales antes del inicio del Mundialito. Se reparó la pista y se instalaron sardineles y áreas verdes, inaugurándose la nueva infraestructura con el arranque del torneo.

“Antes no se le daba importancia a los partidos de barrio. Pero con la aparición de las redes sociales se ha abierto una gran posibilidad para que se muestren. A la gente le gusta observar los partidos a ras de campo y ver cómo el partido se pone picante”, mencionó un periodista.

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Todos los detalles del Mundialito de El Porvernir, que se desarrollará hoy lunes 1 de mayo.

El Mundialito de El Porvenir sostiene así su lugar como la máxima expresión del fútbol barrial en Perú, un fenómeno que combina historia, renovación urbana, economía popular y el auge de la difusión digital, manteniendo intacta la esencia competitiva y festiva que le garantiza nueva vida cada primero de mayo.