Construcción en alza: consumo de cemento sube 17,86% en marzo de 2026

El uso interno de este insumo alcanzó su mayor crecimiento en lo que va del año, evidenciando un repunte en diversas actividades relacionadas con la construcción. Foto: Becosan

El sector construcción mostró un repunte significativo en marzo de 2026, impulsado por un mayor uso de insumos clave como el cemento. De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el consumo interno de este material registró su mayor avance en lo que va del año, reflejando una reactivación en distintas actividades vinculadas a la edificación.

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, indicó que este resultado responde principalmente a un incremento en la ejecución de proyectos habitacionales y de infraestructura, tanto desde el sector privado como desde iniciativas de autoconstrucción, que continúan teniendo un peso relevante en el mercado local.

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Impulso acumulado en el primer trimestre

El desempeño de marzo consolidó una tendencia positiva en el arranque del año. Entre enero y marzo de 2026, el consumo interno de cemento acumuló un crecimiento de 14,36%, evidenciando un entorno favorable para la actividad constructora.

Este avance sostenido está asociado al dinamismo de inversiones privadas en obras inmobiliarias y proyectos de infraestructura, así como a la continuidad de edificaciones realizadas por familias. Estos factores han contribuido a mantener la demanda del insumo en niveles superiores a los observados en el mismo periodo del año anterior.

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Este crecimiento continuo se vincula con el mayor impulso de la inversión privada en desarrollos inmobiliarios y obras de infraestructura. Foto: Actual Inmobiliaria

Pesca cae por menor captura de anchoveta

En contraste con el avance de la construcción, el sector Pesca registró una caída de 12,51% en marzo frente al mismo mes de 2025. Este retroceso estuvo marcado por una menor extracción de recursos marítimos destinados al consumo humano indirecto, especialmente para la elaboración de harina y aceite de pescado.

La captura de anchoveta mostró una contracción considerable al pasar de 56.543 toneladas en marzo de 2025 a apenas 3.097 toneladas en el mismo mes de 2026, lo que representó una disminución de 94,5%. Este resultado se explicó, en parte, por la menor disponibilidad del recurso en la zona sur del litoral.

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Consumo directo atenúa la caída pesquera

Pese al resultado negativo general, la pesca orientada al consumo humano directo registró un ligero crecimiento de 2,76%. Este avance se sustentó en una mayor disponibilidad de productos destinados al consumo en estado fresco, que aumentó 8,2%, así como al enlatado, que creció 1,8%.

En cambio, la pesca continental experimentó una fuerte contracción de 30,61%, debido a la reducción en el desembarque de especies tanto para consumo fresco, que cayó 27,7%, como para congelado, que descendió 49%. Esta dinámica limitó una recuperación más amplia del sector.

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A diferencia del desempeño de la construcción, el sector Pesca presentó una contracción de 12,51% en marzo. Foto: Grupo Idamar

Hidrocarburos registran fuerte retroceso

El subsector hidrocarburos también mostró un desempeño negativo durante marzo, con una caída de 35,41% en comparación con igual mes del año previo. La contracción se explicó por una menor producción en los principales componentes de la actividad extractiva.

Entre los factores determinantes destacó la reducción en la producción de líquidos de gas natural (-44,8%), gas natural (-38,9%) y petróleo crudo (-18,3%), lo que impactó directamente en el resultado global del subsector.

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Incidencias operativas y menor actividad empresarial

Uno de los hechos que más influyó en este resultado fue la interrupción en el transporte de gas desde Camisea, tras la rotura de un ducto que obligó a suspender temporalmente el envío hacia la planta de fraccionamiento en Pisco. Esta situación afectó principalmente las operaciones de Pluspetrol en los lotes 56 y 88.

A ello se sumó una menor producción en diversas empresas del sector, así como la paralización de actividades en varios lotes. También se reportaron caídas en la extracción de petróleo crudo en distintas compañías, además de la ausencia total de producción en algunos yacimientos, lo que profundizó el retroceso del subsector.

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