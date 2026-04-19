Perú

Chofer atropella a un hombre, baja del vehículo para observarlo y huye sin brindarle ayuda en El Agustino

Familiares aseguran que, además de cubrir los gastos médicos de la víctima, quien ya ha sido sometida a tres operaciones, realizaron por su cuenta la investigación ante la escasa respuesta oficial

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Un hombre de 48 años perdió una pierna tras ser atropellado mientras esperaba transporte público en El Agustino. El conductor descendió del vehículo, observó a la víctima herida y huyó sin prestarle auxilio. Pese a que el hecho fue captado por cámaras de seguridad, familiares denunciaron que tuvieron que reunir pruebas por su cuenta. La víctima permanece en UCI tras varias cirugías. Fuente: Exitosa Noticias

Un hombre de 48 años perdió una pierna tras ser atropellado la madrugada del miércoles 15 de abril mientras esperaba el transporte público en El Agustino. El conductor responsable descendió del vehículo, observó a la víctima herida y se dio a la fuga sin prestar auxilio, lo que ha puesto de relieve graves deficiencias en la respuesta inmediata de las autoridades.

El caso fue registrado por cámaras de seguridad en la zona, aportando imágenes que muestran el momento exacto en que Eduardo Villanueva Huacles pierde el control de un auto amarillo, invade la berma y embiste a Marco Antonio Calderón. Aunque existía evidencia audiovisual, familiares indicaron a Exitosa Noticias que fue la familia, y no la policía, quien reunió los primeros elementos clave para identificar al conductor y ubicar el vehículo involucrado.

La víctima fue trasladada al hospital Hipólito Unanue donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, entubado y en condición crítica tras someterse ya a 3 cirugías y prepararse para una cuarta intervención. Los gastos médicos han recaído enteramente en los familiares, debido a que el auto que intervino en el atropello circulaba sin SOAT vigente. Esta omisión dejó a Calderón y su entorno en situación de vulnerabilidad mientras continúa hospitalizado y sin certeza sobre la evolución de su estado.

Dos capturas de cámara de seguridad muestran un coche amarillo en un atropello y al conductor descendiendo del vehículo en la calle
Imágenes de seguridad captan el momento en que Eduardo Villanueva Huacles atropella a Marco Antonio Calderón y se da a la fuga sin prestar auxilio, dejando a la víctima en estado crítico. (Composición: Infobae Perú)

La investigación recayó en la familia y el estado de salud es grave

La familia de Marco Antonio Calderón asumió desde el primer momento labores de investigación ante los escasos avances de las autoridades. Según la hermana del afectado, buscaron cámaras, recopilaron datos de la placa y rastrearon el paradero del auto y sus ocupantes. Indicó que el conductor, Villanueva Huacles, no era propietario del vehículo, sino pariente del dueño. Relató además que, al llegar al domicilio averiguado, recibieron evasivas y versiones contradictorias de los familiares del acusado, quienes dijeron desconocer su paradero.

En paralelo, Calderón continúa hospitalizado con graves daños físicos. “Mi hermano está entubado porque el hueso se le ha incrustado entre el ano. Prácticamente ha perdido una pierna”, señaló y añadió: “Va a entrar a la 4ª intervención. Queremos que mi hermano vuelva a reaccionar, porque ahorita se encuentra en estado de UCI entubado”.

El esfuerzo de la familia permitió la identificación del responsable y fue esencial para sostener económicamente la atención médica, ya que ninguna cobertura de seguro ha absorbido los gastos. El hospital Hipólito Unanue ha realizado los procedimientos de emergencia que exige el estado del paciente.

Imagen dividida de cámara de seguridad mostrando un coche amarillo chocado en la calle y a un conductor saliendo del vehículo, con personas borrosas
Cámaras de seguridad registran el momento en que un auto amarillo, conducido por Eduardo Villanueva Huacles, atropella a Marco Antonio Calderón en El Agustino, antes de que el conductor se diera a la fuga sin auxiliarlo. (Composición: Infobae Perú)

El conductor no tenía SOAT ni brevete y enfrenta sanciones legales

Durante la investigación desarrollada por los familiares se confirmó que el vehículo conducido por Eduardo Villanueva Huacles circulaba sin SOAT vigente. Esta irregularidad imposibilitó el acceso a cobertura de gastos médicos y representa una infracción que puede acarrear sanciones legales adicionales para el responsable del atropello.

Adicionalmente, el conductor tampoco contaba con brevete. La falta de licencia de conducir complica la situación jurídica de Villanueva Huacles, cuya localización sigue dependiendo más de la presión de la familia de la víctima que de un operativo formal de captura.

Las autoridades podrían iniciar una investigación penal contra el conductor por conducción peligrosa, omisión de auxilio y lesiones graves, agravadas por la ausencia de SOAT y de brevete, según antecedentes en los que la fuga y las omisiones han influido en la determinación de responsabilidades y penas.

El atropello en El Agustino evidenció una cadena de vulnerabilidades legales y sociales: un vehículo sin seguro, un conductor sin habilitación, una reacción policial que llevó a los familiares a asumir el rol de investigadores y un sistema de salud en el que los costos recaen íntegramente sobre la familia de la víctima.

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