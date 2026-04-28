Perú

Así avanza la construcción del Hospital Enrique Montenegro de San Juan de Lurigancho

El edificio abarcará más de 22 mil metros cuadrados en seis niveles, con 85 camas de hospitalización, 17 para emergencias, cuatro quirófanos y tres áreas de parto

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El Hospital Enrique Montenegro, actualmente en construcción en San Juan de Lurigancho, contará con seis niveles, equipamiento moderno y sistemas de seguridad sísmica (Créditos: Pronis)

El nuevo Hospital Enrique Montenegro en San Juan de Lurigancho avanza como una de las principales apuestas del sector salud para ampliar la cobertura y mejorar la atención médica en Lima. La iniciativa, gestionada por el Ministerio de Salud (Minsa), supera ya el 6 % de avance en su fase constructiva, centrada en las estructuras principales con trabajos simultáneos de acero, concreto premezclado, vigas de cimentación, losa base, muros de contención, pedestales y encofrado.

El establecimiento contará con seis niveles, 85 camas de hospitalización, 17 espacios para emergencias, cuatro quirófanos y tres ambientes de parto - Créditos: Pronis.
El establecimiento contará con seis niveles, 85 camas de hospitalización, 17 espacios para emergencias, cuatro quirófanos y tres ambientes de parto - Créditos: Pronis.

Actualmente, los equipos técnicos trabajan en tareas clave como el armado de acero, colado de concreto premezclado, instalación de vigas de cimentación, losa base, muros de contención, pedestales y encofrado.

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El moderno hospital ocupará más de 22 mil metros cuadrados distribuidos en seis niveles. Cuando entre en funcionamiento, contará con 85 camas para hospitalización, 17 espacios para emergencias, cuatro salas de operaciones y tres ambientes para partos. Esta infraestructura responde a la necesidad de ampliar la capacidad de atención y cubrir la demanda creciente de la población local.

Además, el centro dispondrá de dos ambulancias y equipamiento médico de última generación, lo que permitirá ofrecer servicios de mayor complejidad y garantizar una respuesta eficiente ante emergencias y procedimientos especializados. Una vez operativo, el hospital ascenderá de categoría I-3 a II-1, lo que permitirá brindar servicios de atención general y hospitalización.

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Para su equipamiento, se ha asignado un presupuesto mayor a S/356 millones, destinado a la adquisición de 4.234 dispositivos médicos y 2.234 equipos complementarios no médicos.

El edificio abarcará más de 22 mil metros cuadrados en seis niveles, con 85 camas de hospitalización, 17 para emergencias, cuatro quirófanos y tres áreas de parto - Créditos: Pronis.
El edificio abarcará más de 22 mil metros cuadrados en seis niveles, con 85 camas de hospitalización, 17 para emergencias, cuatro quirófanos y tres áreas de parto - Créditos: Pronis.

Durante una reciente inspección técnica, el coordinador general de Pronis, Julio César Díaz Sipirán, recorrió el terreno para verificar el avance de los trabajos y constatar que el cronograma se cumple según lo previsto.

El nuevo establecimiento permitirá que más de 56 mil habitantes accedan a atención médica oportuna sin necesidad de trasladarse fuera de su jurisdicción, beneficiando especialmente a madres, adultos mayores y pacientes que requieren servicios especializados. El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario local y reducir la presión sobre otros hospitales de Lima.

La infraestructura, diseñada para responder a la demanda de un distrito con alta densidad poblacional, contará además con dos ambulancias y equipamiento médico avanzado, lo que permitirá ofrecer servicios de mayor complejidad y fortalecer la respuesta frente a emergencias o intervenciones especializada

La obra, a cargo de Pronis, ya supera el 6 % de avance físico y se encuentra en la etapa de estructuras principales - Créditos: Pronis.
La obra, a cargo de Pronis, ya supera el 6 % de avance físico y se encuentra en la etapa de estructuras principales - Créditos: Pronis.

“Desde el Pronis tenemos el compromiso de asegurar que esta obra se ejecute correctamente y con total transparencia, porque sabemos que su puesta en funcionamiento mejorará la calidad de vida de miles de personas en el distrito más poblado del Perú”, señaló Díaz Sipirán.

La construcción del Hospital Enrique Montenegro representa un paso clave hacia la modernización de la infraestructura de salud pública en Lima. Su culminación permitirá ofrecer servicios integrales y especializados, contribuyendo a elevar los estándares de atención y acercar soluciones médicas a quienes más lo necesitan.

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