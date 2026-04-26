Crimen y Justicia

Se entregó a la Justicia el conductor que atropelló y mató a un ciclista en Mendoza

Un ciclista de 28 años que circulaba en el departamento de Las Heras murió tras un choque y el conductor se dio a la fuga. Horas más tarde, un hombre se presentó a la comisaria y afirmó que es el culpable

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Vista nocturna de una calle oscura con una bicicleta tirada en el asfalto y manchas oscuras; árboles y una cinta amarilla en el fondo bajo la luz de un farol
Una bicicleta yace en el asfalto de una calle oscura, aparentemente después de un incidente, con cinta de restricción visible en la distancia.

Un joven de 28 años perdió la vida en Las Heras, Mendoza durante la madrugada del sábado 25 de abril de 2026 tras ser embestido por un automóvil mientras circulaba en una bicimoto. El responsable del accidente abandonó el lugar sin prestar asistencia a la víctima. Sin embargo, el conductor acusado se entregó en la tarde del sábado acompañado por su abogado defensor.

El hecho se produjo alrededor de las 6:30 horas en la intersección de las calles Perú y Roca, en Las Heras. Tras el impacto, la víctima, identificada como F.E.C.Z, falleció en el lugar, según comprobaron efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que arribaron en respuesta al alerta al 911. Descubrieron que el hombre era chofer de colectivos de la línea 300 y transitaba hacia su trabajo en el momento del trágico hecho.

Antes de que el responsable de entregue, la búsqueda del vehículo involucrado y de su conductor se centró en análisis de cámara de seguridad para avanzar con la idenificación. La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que llevará adelante la recolección de pruebas y determinará las responsabilidades legales correspondientes, precisa Los Andes.

Tras la presentación voluntaria del sospechoso, agentes de la Unidad de Investigaciones Departamental y Policía Científica acudieron al domicilio donde estaba el Citroën C4 involucrado para realizar las pericias sobre el vehículo. El avance de la causa dependerá de los resultados de las pericias accidentológicas y del análisis de las cámaras de seguridad recolectadas en la zona. El conductor que se entregó permanece a disposición de la Justicia, mientras la fiscalía evalúa su situación procesal y la posible imputación por homicidio culposo agravado por abandono de persona.

La intersección de Julio Argentino Roca y Perú, en la localidad de Las Heras, ciudad de Mendoza, en donde ocurrió el accidente esta madrugada
La intersección de Julio Argentino Roca y Perú, en la localidad de Las Heras, ciudad de Mendoza, en donde ocurrió el accidente esta madrugada

Otros accidentes viales en Mendoza

El viernes 24 de abril, en el distrito Costa de Araujo, Lavalle, en la provincia de Mendoza, se produjo otro accidente de tránsito que involucró a un ciclista. El hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana en calle Urquiza, cuando un hombre de 63 años circulaba en una bicicleta y fue embestido de frente por un automóvil Peugeot 306.

Según la información policial, el conductor del vehículo perdió el control, cruzó de carril e impactó directamente al ciclista, provocándole politraumatismos leves. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la víctima en el lugar y determinó que las lesiones no revestían gravedad, aunque igualmente fue trasladado a un centro asistencial para una evaluación más completa.

El automovilista, de 44 años, resultó ileso y quedó a disposición de las autoridades para las pericias correspondientes. Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación, mientras la Oficina Fiscal N° 7 de Lavalle avanza con el relevamiento de pruebas y testimonios para esclarecer la mecánica del choque.

Ese mismo día se registró un siniestro de gravedad en Maipú, Mendoza. Un motociclista de 35 años perdió el control de su rodado y chocó violentamente contra un poste en la intersección de Ozamis Sur y Santa Fe. Tras el impacto, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Paroissien, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Personal policial y de Policía Científica trabajó en el lugar para esclarecer la mecánica del accidente, mientras la causa quedó en manos de la Oficina Fiscal N° 10 de Maipú.

La reiteración de estos incidentes viales en distintos puntos del Gran Mendoza generó preocupación entre vecinos y los hechos parecen remarcar la necesidad de mayor control y concientización sobre el respeto a las normas de tránsito. Tanto en el caso de Lavalle como en el de Maipú, las investigaciones continúan abiertas y las autoridades aguardan los resultados de las pericias técnicas y la evolución de los heridos para avanzar en la determinación de responsabilidades.

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