¿Los peruanos se cuidan cada vez menos? Canasta de higiene personal en Perú se estanca con estos 6 productos al frente

El cambio de algunos hábitos entre los peruanos habría marcado, en 2025, un punto de inflexión que incide especialmente en las categorías de cosmética y tocador, según NielsenIQ

El mercado peruano de cuidado
El mercado peruano de cuidado personal enfrenta una contracción en 2025, con caídas en valor y volumen según NielsenIQ.

La evolución de la canasta de Cuidado Personal en Perú muestra señales claras de desaceleración en 2025, según el análisis más reciente de NielsenIQ (NIQ).

De acuerdo con el informe, el sector experimenta una caída de -1,5% en valor y -0,7% en volumen respecto a 2024, con una contracción marcada en las categorías de Tocador y Cosmética, que inciden de manera decisiva en el comportamiento del consumo.

Mercado de cuidado personal en Perú se estanca en 2025

El desempeño de Tocador está influenciado principalmente por la tendencia a la baja en Pañales desechables, que en el acumulado anual registran una reducción de -4,5% en volumen y -5,4% en valor. A este resultado se suma la categoría de Higiene Femenina, con un descenso de -1,1% en volumen y -2,2% en valor.

Estos retrocesos responden, según NIQ Perú, a factores estructurales como la disminución de la natalidad, que afecta directamente la demanda de pañales, y la migración hacia alternativas sostenibles, como la copa menstrual y toallas reutilizables, que incide en los productos tradicionales de higiene femenina.

La dinámica negativa también alcanzó a otras categorías clave en los últimos meses. En agosto, Cremas Dentales retrocedieron -2,7% y Enjuagues Bucales cayeron -4,3% en volumen frente al año anterior, confirmando la tendencia de contracción en consumo de productos esenciales.

NielsenIQ: caen ventas de pañales y productos de higiene femenina en Perú

En el segmento de Cosmética, sobresalen las caídas en Cremas Faciales (-3%) y Cremas Corporales (-10%), ambas arrastrando una tendencia negativa de largo plazo. En contraste, otras subcategorías como Desodorantes Corporales (+4,3%) y Shampoo (+3%) logran mantener cifras positivas en 2025. No obstante, incluso estos productos muestran señales de desaceleración en el corto plazo, con aumentos de solo 0,5% y 2,2% respectivamente en agosto.

El análisis de canales de comercialización revela que los Supermercados observaron una contracción acumulada de -2,6% en el año. Por otro lado, el canal Tradicional también se ve afectado: en agosto registró una caída de -1,9% frente al mismo periodo de 2024. Según NIQ, esta doble presión en cadenas modernas y tradicionales refuerza el estancamiento del consumo en las principales categorías de higiene y cuidado personal.

Cosmética y tocador, los más afectados por la contracción del sector

Romina Lucanera, Customer Success Manager de NielsenIQ, explicó que “la disminución en el consumo de categorías de cosmética y tocador responde a un mix de factores estructurales y de comportamiento.

Por un lado, la reducción de los hijos impacta directamente en la demanda de pañales. Por otro, en higiene femenina, se observa una migración hacia alternativas sostenibles. Sumado a esto, incrementos de rubros con prioridad como la educación (5%) obliga a los consumidores a reasignar ingresos despriorizando categorías no prioritarias”.

Frente a este panorama, NielsenIQ advierte que la recuperación de la canasta depende de la capacidad de las marcas para ofrecer innovación y valor agregado.

El consumidor peruano, inmerso en un contexto de racionalización del gasto, busca productos que le permitan optimizar el presupuesto familiar sin renunciar totalmente al bienestar y el cuidado personal. El reto para el sector será identificar oportunidades de crecimiento y adaptación a las nuevas pautas de consumo.

