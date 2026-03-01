Huaicos golpean los mercados: Más de la mitad de la canasta familiar subió de precio y la inflación se sintió en todo el país

La inflación mensual en Lima Metropolitana alcanzó 0,69% en febrero de 2026 por el aumento de precios en alimentos clave.

En febrero de 2026, la inflación en Lima Metropolitana registró un aumento de 0,69%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La variación anual, es decir, de marzo 2025 a febrero 2026, alcanzó 2,21%.

El principal factor detrás de este resultado fue el incremento de precios en alimentos y bebidas no alcohólicas, que subieron 2,01% durante el mes. En enero, la variación porcentual mensual había sido de apenas 0,10%.

Este comportamiento estuvo relacionado con las lluvias intensas, deslizamientos y huaicos reportados en el interior del país, que afectaron la producción y el abastecimiento de productos agrícolas, de acuerdo con datos del Senamhi.

Los alimentos, el agua y el transporte impulsan subida de precios en Lima

Dentro del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, las principales alzas correspondieron a hortalizas y legumbres como arveja verde (106,1%), lechuga (15,7%), camote amarillo (13,0%), haba verde (5,8%), papa color (5,1%), yuca (4,0%), cebolla de cabeza (2,8%), vainita americana (2,0%) y papa blanca (1,7%).

También subieron los huevos de gallina (18,0%), el pollo eviscerado (8,5%) y varios de sus cortes, además de pescados y mariscos como perico (27,9%), caballa (14,3%), corvina (8,1%), lisa (3,6%), jurel (3,0%) y bonito (2,5%).

Por el contrario, bajaron los precios de frutas como maracuyá (-17,1%), uva blanca (-11,9%), palta fuerte (-9,6%), mandarina (-4,9%) y sandía (-2,9%), así como el azúcar rubia (-1,2%).

Más de la mitad de la canasta básica de Lima Metropolitana registró aumentos de precios, con 303 productos al alza y 122 a la baja.

La inflación anual en Lima alcanza 2,21% en febrero, según el INEI

Además de alimentos, también se observaron aumentos en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,00%), muebles y artículos para el hogar (0,45%), recreación y cultura (0,32%), transporte (0,31%) y restaurantes y hoteles (0,29%). La única división que registró una baja de precios fue comunicaciones, con -1,10%.

En el caso de alojamiento y servicios básicos, aunque la electricidad residencial bajó 2,8%, el precio del agua potable residencial subió 10,3% y los arbitrios municipales aumentaron 1,0%.

Las ciudades de Puno, Chiclayo y Cajamarca reportaron los mayores aumentos de precios, liderando la inflación a nivel nacional en febrero.

En restaurantes y hoteles, los precios subieron en platos criollos y regionales (0,7%), platos chifa (0,6%), sanguches (0,5%), menú y platos marinos (0,4% en ambos casos), pollo a la brasa (0,3%) y ceviche (0,2%). También se registraron aumentos en refrescos naturales (0,6%), jugos de frutas licuados (0,4%), gaseosas (0,3%) y cerveza servida (0,2%).

En transporte, el gasohol subió 3,6%, mientras que el gas licuado de petróleo bajó 1,5%. El pasaje aéreo nacional aumentó 5,7% y el internacional 0,8%, en tanto que el peaje vehicular se redujo 4,2%, repotó el INEI.

Más de la mitad de la canasta familiar subió de precio y la inflación se sintió en todo el país

En el balance generaldel segundo mes del año, de los 586 productos de la canasta familiar estudiados por el INEI, 303 subieron de precio, 122 bajaron y 161 no registraron variación.

Entre los productos con mayor incremento estuvieron la arveja verde (106,07%), la fresa (31,63%), el perico (27,86%), el huevo de gallina (18,0%), la lechuga (15,74%), el camote amarillo (12,98%), el agua potable residencial (10,29%) y el pollo eviscerado (8,52%).

Según el instituto estadístico peruano, las mayores bajas se dieron en ají amarillo escabeche, cebolla china, maracuyá, ají amarillo molido, uva blanca, palta fuerte, choclo y albahaca.

A nivel nacional, la inflación mensual fue de 0,60% y la variación anual llegó a 1,99%. Todas las ciudades donde se calcula el índice registraron aumentos de precios, siendo Puno (0,93%), Chiclayo (0,81%) y Cajamarca (0,79%) las de mayor incremento.