Perú

Huaicos golpean los mercados: Más de la mitad de la canasta familiar subió de precio y la inflación se sintió en todo el país

Según el INEI, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que más subió en febrero del 2026, con productos que anotaron alzas de más del 100%

Guardar
La inflación mensual en Lima
La inflación mensual en Lima Metropolitana alcanzó 0,69% en febrero de 2026 por el aumento de precios en alimentos clave.

En febrero de 2026, la inflación en Lima Metropolitana registró un aumento de 0,69%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La variación anual, es decir, de marzo 2025 a febrero 2026, alcanzó 2,21%.

El principal factor detrás de este resultado fue el incremento de precios en alimentos y bebidas no alcohólicas, que subieron 2,01% durante el mes. En enero, la variación porcentual mensual había sido de apenas 0,10%.

Este comportamiento estuvo relacionado con las lluvias intensas, deslizamientos y huaicos reportados en el interior del país, que afectaron la producción y el abastecimiento de productos agrícolas, de acuerdo con datos del Senamhi.

Los alimentos, el agua y el transporte impulsan subida de precios en Lima

Dentro del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, las principales alzas correspondieron a hortalizas y legumbres como arveja verde (106,1%), lechuga (15,7%), camote amarillo (13,0%), haba verde (5,8%), papa color (5,1%), yuca (4,0%), cebolla de cabeza (2,8%), vainita americana (2,0%) y papa blanca (1,7%).

También subieron los huevos de gallina (18,0%), el pollo eviscerado (8,5%) y varios de sus cortes, además de pescados y mariscos como perico (27,9%), caballa (14,3%), corvina (8,1%), lisa (3,6%), jurel (3,0%) y bonito (2,5%).

Por el contrario, bajaron los precios de frutas como maracuyá (-17,1%), uva blanca (-11,9%), palta fuerte (-9,6%), mandarina (-4,9%) y sandía (-2,9%), así como el azúcar rubia (-1,2%).

Más de la mitad de
Más de la mitad de la canasta básica de Lima Metropolitana registró aumentos de precios, con 303 productos al alza y 122 a la baja.

La inflación anual en Lima alcanza 2,21% en febrero, según el INEI

Además de alimentos, también se observaron aumentos en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,00%), muebles y artículos para el hogar (0,45%), recreación y cultura (0,32%), transporte (0,31%) y restaurantes y hoteles (0,29%). La única división que registró una baja de precios fue comunicaciones, con -1,10%.

En el caso de alojamiento y servicios básicos, aunque la electricidad residencial bajó 2,8%, el precio del agua potable residencial subió 10,3% y los arbitrios municipales aumentaron 1,0%.

Las ciudades de Puno, Chiclayo
Las ciudades de Puno, Chiclayo y Cajamarca reportaron los mayores aumentos de precios, liderando la inflación a nivel nacional en febrero.

En restaurantes y hoteles, los precios subieron en platos criollos y regionales (0,7%), platos chifa (0,6%), sanguches (0,5%), menú y platos marinos (0,4% en ambos casos), pollo a la brasa (0,3%) y ceviche (0,2%). También se registraron aumentos en refrescos naturales (0,6%), jugos de frutas licuados (0,4%), gaseosas (0,3%) y cerveza servida (0,2%).

En transporte, el gasohol subió 3,6%, mientras que el gas licuado de petróleo bajó 1,5%. El pasaje aéreo nacional aumentó 5,7% y el internacional 0,8%, en tanto que el peaje vehicular se redujo 4,2%, repotó el INEI.

Más de la mitad de la canasta familiar subió de precio y la inflación se sintió en todo el país

En el balance generaldel segundo mes del año, de los 586 productos de la canasta familiar estudiados por el INEI, 303 subieron de precio, 122 bajaron y 161 no registraron variación.

Entre los productos con mayor incremento estuvieron la arveja verde (106,07%), la fresa (31,63%), el perico (27,86%), el huevo de gallina (18,0%), la lechuga (15,74%), el camote amarillo (12,98%), el agua potable residencial (10,29%) y el pollo eviscerado (8,52%).

Según el instituto estadístico peruano, las mayores bajas se dieron en ají amarillo escabeche, cebolla china, maracuyá, ají amarillo molido, uva blanca, palta fuerte, choclo y albahaca.

A nivel nacional, la inflación mensual fue de 0,60% y la variación anual llegó a 1,99%. Todas las ciudades donde se calcula el índice registraron aumentos de precios, siendo Puno (0,93%), Chiclayo (0,81%) y Cajamarca (0,79%) las de mayor incremento.

Temas Relacionados

InflacionLima MetropolitanapreciosmercadoshuaicosINEIperu-economia

Más Noticias

Tres candidatos presidenciales proponen subir el sueldo mínimo hasta S/2.000

¿RMV para 2026? Infobae Perú revisó los planes de gobierno de 25 partidos políticos que se presentan a las Elecciones 2026. Hay tres que hablan de un monto exacto y cinco que resolverían el mecanismo en el Consejo Nacional de Trabajo

Tres candidatos presidenciales proponen subir

Inicio de clases 2026: fechas oficiales de inicio, bloques de clases y periodos de vacaciones

Ministerio de Educación estableció el cronograma oficial para el año escolar 2026, que comenzará el 16 de marzo e incluirá cinco bloques alternos de clases y gestión

Inicio de clases 2026: fechas

Delia Espinoza y Humberto Abanto disputarán el decanato del Colegio de Abogados de Lima en segunda vuelta

Con una participación de más de 48 mil abogados, la elección para decano del Colegio de Abogados de Lima se definirá en balotaje entre Delia Espinoza y Humberto Abanto, al no obtener ninguno de los candidatos la mayoría absoluta

Delia Espinoza y Humberto Abanto

Abogado de Marisel Linares afirmó que “le falta formalidad” a la donación del vehículo que mató a Lizeth Marzano

La notaría Carpio Vélez indicó en un comunicado que documento presentado como prueba no se encuentra en su archivo

Abogado de Marisel Linares afirmó

El feminicidio de joven anfitriona confirma el dominio del Tren de Aragua en la trata de personas en Lima

Norheribeth Mejías fue asesinada en 2024 tras ser captada para explotación sexual por una organización criminal transnacional. La investigación policial permitió identificar y detener al presunto responsable, arrojando luz sobre el modus operandi de la red criminal en la capital

El feminicidio de joven anfitriona
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú condena ataques contra Emiratos

Perú condena ataques contra Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Jordania y otros países del Golfo

Enma Benavides: ANC del PJ rechaza propuesta de destitución y le impone suspensión por 4 meses

José Jerí y la última ‘ley procrimen’ que dejó antes de ser censurado por el Congreso

Grupo especial contra las extorsiones no podrá implementarse: José Jerí modificó el financiamiento y lo dejó sin presupuesto

Alejandro Cavero y Sigrid Bazán habrían dado información falsa en sus hojas de vida

ENTRETENIMIENTO

Jorge Luis Salinas presentó su

Jorge Luis Salinas presentó su colección Virreinato en el Milan Fashion Week 2026: “Quiero que el Perú siempre tenga un representante”

Cayetana Bogani reaparece en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y usuarios quedan sorprendidos: “Regresó la Chamaquita”

Imitador de Pedro Suárez Vértiz de ‘Yo Soy’ arremete contra el jurado tras eliminación: “Dicen que soy indisciplinado”

Laura Spoya sobre el joven que retiró objetos de su auto tras accidente: “No tengo por qué dar explicaciones”

‘Valentina Valiente’, la nueva novela de Latina protagonizada por Mayra Goñi y Rodrigo Brand: fecha y hora de estreno

DEPORTES

Universitario vs FC Cajamarca EN

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Tomás Andrade con Infobae Perú: el camino a transitar con FC Cajamarca, lo que aprendió en River Plate y por qué Hernán Barcos es un “distinto”

Deportivo Llacuabamba ficha al experimentado Marcos Díaz, guardameta argentino con pasado en Boca Juniors y Huracán

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos