TC rechaza anular medidas judiciales contra Pedro Castillo en casos de corrupción y golpe de Estado

Tribunal Constitucional rechaza habeas corpus y mantiene en prisión a Pedro Castillo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente el habeas corpus presentado por el expresidente Pedro Castillo, con el que buscaba anular el mandato de prisión preventiva dictado en su contra en el marco de las investigaciones por presuntos actos de corrupción. La demanda, interpuesta por su defensa legal, cuestionaba las resoluciones judiciales emitidas en marzo de 2023 que ordenaron su reclusión por un periodo de 36 meses.

En su pronunciamiento, el máximo intérprete de la Constitución concluyó que no se advierten elementos de relevancia constitucional en la solicitud ni la existencia de una vulneración de derechos fundamentales que justifique la nulidad de las decisiones judiciales. En ese sentido, el TC determinó que las resoluciones cuestionadas fueron emitidas conforme al marco legal vigente.

Ratificación de prisión preventiva y ampliación

Con esta decisión, se mantiene vigente la prisión preventiva dictada contra el exmandatario, la cual fue inicialmente establecida por 36 meses como parte de la investigación preparatoria. Además, se ratifica la ampliación de esta medida por 12 meses adicionales, ordenada posteriormente por el Poder Judicial a solicitud del Ministerio Público.

Según informó RPP, la medida restrictiva de libertad se sustenta en las investigaciones que enfrenta Castillo por los casos Petroperú, Puente Tarata y el Ministerio de Vivienda, en los que se le atribuyen presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado.

Exmilitar condenado en Barrios Altos y La Cantuta podría ver modificada su pena tras fallo del TC. (Foto: Agencia Andina)

Investigaciones en curso

De acuerdo al citado medio, el Tribunal Constitucional también rechazó el pedido para anular la detención preliminar y la prisión preventiva dictadas contra el exjefe de Estado en el marco del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La defensa buscaba dejar sin efecto tanto las resoluciones judiciales como el inicio de las diligencias preliminares impulsadas por la Fiscalía de la Nación.

Sin embargo, el TC concluyó que estas medidas no afectan actualmente la libertad personal del exmandatario, por lo que no correspondía emitir un pronunciamiento de fondo. Asimismo, precisó que las actuaciones fiscales cuestionadas no implican una restricción directa al derecho a la libertad personal.

El gobierno de Pedro Castillo acabó con su golpista mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022. Foto: captura TV Perú

Situación judicial del exmandatario

El colegiado constitucional argumentó que, en parte de la demanda, se configuró la figura de la “sustracción de la materia”, debido a que las resoluciones impugnadas ya no tienen efectos jurídicos vigentes sobre la situación de Castillo. Por ello, consideró innecesario emitir un pronunciamiento adicional sobre dichos extremos.

Cabe recordar que el exmandatario fue condenado el 4 de diciembre por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión. Este antecedente se suma a las investigaciones en curso, que continúan su trámite en el sistema de justicia.

Peru’s former leftist President Pedro Castillo arrives at a court hearing during his trial for rebellion and conspiracy against the state, following his failed attempt to dissolve Congress and assume broad powers in late 2022, in Lima, Peru, November 27, 2025. REUTERS/Luis Julian

Nuevo abogado de Pedro Castillo

José Domingo Pérez, exfiscal reconocido por su participación en el Equipo Especial Lava Jato, anunció que asumió la defensa legal de Pedro Castillo, expresidente condenado a más de 11 años de prisión por conspiración para una rebelión tras el fallido autogolpe de 2022. Pérez sostuvo reuniones con Castillo en el penal Barbadillo y afirmó que el proceso contra el exmandatario estuvo marcado por irregularidades. Según el abogado, existe consenso entre especialistas internacionales sobre la condición de preso político de Castillo y señala que su principal objetivo es lograr su libertad.

El exfiscal criticó el desempeño del tribunal encargado del juicio de Castillo, al que acusó de parcialidad y de haber anticipado una sentencia. Pérez también indicó que él mismo se considera víctima de una supuesta “componenda mafiosa” en las instituciones estatales. Además, mencionó que recurrirá a recursos legales, incluida la consideración internacional de preso político, para apoyar la liberación de su defendido.

José Domingo Pérez asume la defensa legal de Pedro Castillo: "es un preso político y está secuestrado". (Foto: Composición - Infobae)

La designación de Pérez como abogado de Castillo generó reacciones políticas inmediatas. Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, calificó a Pérez de actor político con sesgo, alegando que su nueva función confirma su inclinación ideológica. Pérez, quien fue retirado en marzo de 2026 del Ministerio Público por decisión de la Junta Nacional de Justicia, enfrenta cuestionamientos sobre su desempeño fiscal y la estructura de sus acusaciones, lo que influyó en su salida de la Fiscalía.