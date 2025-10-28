Colombia

Jorge Enrique Abello recuerda la pérdida de su hermano y cómo ese momento lo hizo valorar la vida: “Fue el primer campanazo”

En una emotiva charla, el actor confesó que la muerte de Eduardo Abello le enseñó a enfrentar la vulnerabilidad de la vida y a apreciar cada instante junto a su familia

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Jorge Enrique Abello compartió cómo
Jorge Enrique Abello compartió cómo se enteró de la muerte de su hermano en un vuelo que cubría la ruta Panamá - Medellín - crédito cortesía Prime video

El impacto de una tragedia personal marcó profundamente la vida de Jorge Enrique Abello mucho antes de que su rostro se hiciera familiar en la televisión colombiana.

El actor, reconocido internacionalmente por su interpretación de Armando Mendoza en Yo soy Betty, la fea, compartió recientemente detalles inéditos sobre la muerte de su hermano, un episodio que definió su juventud y su perspectiva sobre la vida, según relató en una entrevista con La habitación invisible, conducida por Martha Beltrán.

El actor en su relato,
El actor en su relato, dijo que las ayudas para los aviones se las habían robado las Farc, en medio del conflicto armado que vivía el país - crédito Colprensa.

Los hechos se presentaron en 1992, cuando Abello apenas daba sus primeros pasos en la industria televisiva y trabajaba en el departamento creativo de Cenpro Televisión, momento en el que la tragedia golpeó a su familia.

Ese año, además de grabar la serie Caballos de fuego con Punch Producciones, perdió a Eduardo, uno de sus cuatro hermanos, en un accidente aéreo que conmocionó al país.

El 6 de junio, Eduardo Abello viajaba de Panamá a Colombia en el vuelo 201 de Copa Airlines, que se estrelló y dejó un saldo de 47 personas fallecidas.

"Betty la fea" regresa dos
"Betty la fea" regresa dos décadas después con una continuación. (Créditos: Prime Video)

El actor explicó que el accidente se produjo porque el avión descendió antes de tiempo, cuando la navegación aérea en Colombia dependía de radioayudas, pues la tecnología en ese momento no estaba tan avanzada.

Según el actor, el conflicto armado ocasionó que la guía para los aviones no funcionara, “la radio ayuda se la había robado Las Farc. El piloto pensó que ya era hora de bajar y no era hora de bajar; se confundió y se estrellaron. Murieron muchas personas, muchas de ellas de la comunidad judía que venía de Panamá y murió mi hermano”, afirmó en la conversación con La habitación invisible.

La pérdida de su hermano mayor representó para el actor un punto de inflexión. El propio actor reconoció que este hecho fue determinante en su manera de entender la existencia.

Ese fue el primer campanazo en mi juventud para decirme que yo también me iba a morir, así como se murió mi hermano”, expresó durante la entrevista, aludiendo al aprendizaje sobre la vulnerabilidad humana y la inevitabilidad del destino.

Cuando ocurrieron los hechos, el
Cuando ocurrieron los hechos, el actor apenas estaba ingresando al mundo de la televisión - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Antes de alcanzar la fama con el personaje de Armando Mendoza, Abello ya había participado en producciones como Las Ejecutivas y Espérame al final, y se había graduado de la Universidad Javeriana de la carrera de Comunicación social, periodismo y literatura.

Actualmente, además de su faceta como actor, también ejerce como productor en Betty la fea, la historia continúa, la saga de Prime Video basada en la obra de Fernando Gaitán.

Los incómodos momentos que ha vivido con el personaje de Armando Mendoza

Según contó el actor bogotano de 56 años de edad, en una de sus visitas a la Argentina, conoció a una familia que lo dejó impresionado con su relato, pues aseguraron que Don Armando les ayudaba a cumplir todos los deseos y peticiones que le hacían.

Se convirtió en una de
Se convirtió en una de las atracciones de Disney cuando lo reconocieron en el parque de diversiones - crédito RCN Televisión

“Me acuerdo de que en uno de los viajes a Argentina, una familia que dijo que yo era muy importante para ellos porque les hacía cumplir las profecías que les revelaba en sueños, la versión era que Don Armando se les aparecía mientras que ellos dormían, era una cosa muy loca, decían que les hablaba y que todo se hacía realidad”, relató Abello en entrevista con la Revista de entretenimiento 15 Minutos.

Asimismo, Jorge Enrique compartió anécdota en famoso parque de atracciones de Estados Unidos, pues los visitó con su familia cuando la novela se encontraba al aire y fue reconocido.

“En uno de nuestros primeros viajes a Disney cuando mi hija Candelaria estaba chiquita, no se me olvida que estábamos en la fila con mi familia para ingresar y luego de una hora, porque esas filas eran eternas, la gente empezó a notar mi presencia y me pasé toda la fila firmando autógrafos y tomándome fotos, terminé siento yo una de las atracciones de Disney”, narró el actor Bogotano que retomó su personaje de Don Armando para la nueva historia de Prime video llamadaBetty, la feay que pronto estrenará su segunda temporada.

Jorge Enrique Abello Tragedia personal Eduardo Abello Yo soy Betty, la feaMuerte hermano Jorge Enrique AbelloColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Por pelea entre Carolina Corcho

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez,

Daniel Briceño aprovechó controversia de

Nueva caída en los servicios

Ecuador vs. Colombia - EN
Ministra de seguridad de Argentina

Morat en Coachella 2026: la

Ecuador vs. Colombia - EN

