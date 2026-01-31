Jorge Enrique Abello, ‘Don Armando’ de ‘Yo soy Betty, la fea’, visitará Lima

Jorge Enrique Abello interpretó a 'Don Armando' en la exitosa telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’.

La capital peruana se prepara para recibir a uno de los rostros más emblemáticos de la televisión latinoamericana. Jorge Enrique Abello, el actor colombiano que dio vida a Don Armando Mendoza en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, ha confirmado su presencia como invitado especial en el Día del Cómic Festival 2026.

El evento se desarrollará en Lima del 30 de abril al 3 de mayo, y reunirá a miles de seguidores de la cultura pop, el cosplay, el anime y la televisión.

Esta visita marca la primera vez que Abello pisa tierras limeñas, lo que ha generado gran entusiasmo entre los fanáticos de la exitosa producción. La noticia se ha viralizado rápidamente en redes sociales, especialmente entre quienes consideran a ‘Yo soy Betty, la fea’ como un fenómeno sin precedentes dentro de la ficción televisiva. La telenovela, escrita por Fernando Gaitán y estrenada en 1999, logró romper barreras culturales y lingüísticas, siendo emitida en más de 180 países y doblada a más de 25 idiomas.

El personaje de Don Armando Mendoza, presidente de Ecomoda, ocupa un lugar central en el imaginario de los televidentes. Su complejidad, marcada por una evolución emocional y una relación llena de matices con Beatriz Pinzón, fue clave para el impacto de la historia. Jorge Enrique Abello, con su interpretación, logró transmitir la dualidad de un ejecutivo arrogante pero vulnerable, consiguiendo que el público se identificara con su transformación a lo largo de la trama.

Su paso por Día del Cómic Festival 2026

Durante el Día del Cómic Festival, Abello participará en actividades dirigidas a los seguidores de la telenovela. El actor ofrecerá sesiones de firma de autógrafos, fotografías con los asistentes y un panel especial en el que compartirá anécdotas sobre el rodaje de ‘Yo soy Betty, la fea’, revelará detalles inéditos del detrás de cámaras y abordará el impacto que la producción ha tenido en su carrera y en su vida personal.

Las entradas para estos encuentros ya están disponibles a través de Ticketmaster, según confirmaron los organizadores del festival.

La presencia de Jorge Enrique Abello se suma a una serie de actividades que buscan rendir homenaje a las historias y personajes que han marcado la cultura popular en América Latina. Los organizadores del Día del Cómic Festival resaltan que la visita del actor representa un reconocimiento a todos los fanáticos que, a lo largo de los años, han mantenido vigente el legado de ‘Yo soy Betty, la fea’. La serie no solo continúa siendo un éxito en la memoria colectiva, sino que figura entre los títulos más vistos en plataformas de streaming, lo que confirma su capacidad de conquistar nuevas generaciones.

La visita del protagonista de ‘Yo soy Betty, la fea’ posiciona al Día del Cómic Festival como uno de los eventos más relevantes del calendario de entretenimiento en el país. La convención se ha consolidado como un punto de encuentro para fanáticos de distintas disciplinas y, con la confirmación de Abello, suma un atractivo que promete llenar de nostalgia y emoción a los asistentes.

Todo sobre ‘Yo soy Betty, la fea’

‘Yo soy Betty, la fea’ es una telenovela colombiana producida por RCN Televisión y creada por Fernando Gaitán. Estrenada el 25 de octubre de 1999 y finalizada el 8 de mayo de 2001, la ficción se convirtió en un fenómeno internacional, siendo reconocida en 2010 por el Libro Guinness de los récords como la telenovela más exitosa de la historia de la televisión.

Protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, la historia gira en torno a Beatriz Aurora Pinzón Solano, una mujer inteligente y poco convencional en su aspecto físico, que enfrenta prejuicios y malos tratos en la empresa de modas Ecomoda. El elenco incluye actuaciones antagónicas de Natalia Ramírez, Lorna Paz, Luis Mesa y Julián Arango.

El éxito de ‘Yo soy Betty, la fea’ trascendió fronteras: fue emitida en más de 180 países, doblada a 25 idiomas y cuenta con al menos 28 adaptaciones internacionales, un récord en su género. En la era digital, la telenovela se mantuvo entre los contenidos más vistos en plataformas como Netflix y actualmente está disponible en Prime Video, donde se pueden ver sus 335 episodios.

