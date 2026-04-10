Perú

Perú: 2 millones de hectáreas agrícolas están expuestas a riesgo por inundaciones

A pesar de las consecuencias, cinco planes de gobierno no incluyen medidas para enfrentar los riesgos de lluvias e inundaciones

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El mayor avance se ha dado en zonas rurales.
Agricultura en Perú. Foto: AgroPerú

En marzo, el Gobierno extendió el estado de emergencia en distritos de Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes por las lluvias intensas. Además, la última alerta de la comisión ENFEN advierte que El Niño Costero podría extenderse hasta fin de año, lo que mantiene latentes los riesgos climáticos.

Impacto a nivel nacional Perú enfrenta una exposición persistente a emergencias. En particular, destaca el caso de las lluvias —cuya frecuencia se multiplicó diez veces desde 2003— que representaron más de un tercio de las emergencias al 2024. Esto incrementa la vulnerabilidad de la población, agrava los daños sobre la infraestructura y eleva las pérdidas económicas, en un contexto de limitada respuesta estatal. En los últimos 10 años, el gasto de inversión para la gestión del riesgo de desastres promedió S/741 millones anuales. Para 2026, pese al establecimiento del estado de emergencia, el presupuesto (S/ 714 millones) se mantuvo en línea con el monto promedio de los últimos años.

La presencia de lluvias y desastres se da en mayor intensidad en periodos de Fenómeno El Niño. Esto afecta directamente a la economía, sobre todo en los sectores primarios más expuestos al clima como agro y pesca. Según Cenepred, cerca de 2 millones de hectáreas de superficie agrícola están expuestas a riesgos por inundaciones. La evidencia histórica muestra su magnitud: en 1983, un Fenómeno El Niño extraordinario provocó fuertes caídas en el agro y la pesca, y contribuyó a una contracción de 10.4% del PBI nacional. Episodios similares contribuyeron a la contracción de la economía en 1998 y 2023, mientras que, si bien el crecimiento fue positivo en 2017 (2.5%), las pérdidas significativas por el FEN redujeron el crecimiento del año en 1.5 puntos porcentuales.

Perú: Crecimiento del PBI total, agropecuario y pesca en episodios seleccionados de ocurrencia de El Niño Costero (var. % anual)

Imagen FFGFNU7C2NEFFH4WC5BXOW3OVU

Fuente: BCRP. Elaboración IPE.

Afectación agrícola en Piura

La región Piura mantiene riesgos dada la alerta activa del FEN y el pronóstico de lluvias entre marzo y mayo de 2026. Cenepred estima que Piura es la región con mayor población expuesta a riesgo muy alto de inundación: 368 mil personas, equivalentes al 16.9% de su población. Además, los daños potenciales amenazan la infraestructura y la producción. La infraestructura enfrenta una alta vulnerabilidad, con más de 3.3 mil colegios, 774 hospitales y 323 mil viviendas en riesgo alto o muy alto. A ello se suma que Piura es la cuarta región con más superficie agrícola expuesta a inundaciones, con 229 mil hectáreas, un riesgo especialmente relevante dado que la actividad agropecuaria representa más de la décima parte de su PBI (12.1%).

En particular, durante los episodios de FEN, Piura fue de las regiones del norte con mayor afectación en el desempeño agrícola. Por ejemplo, en 2017, registró la mayor caída de la producción agrícola (-21.6%) entre las regiones del norte, lo que llevó a una caída de 2.4% del PBI de Piura.

Macrorregión norte: Producción agrícola en periodos de FEN Costero (var. % anual; peso de la región en la producción nacional en paréntesis)

Imagen VJENK6OFSNBBRKHW3UBLMFG2RE

Fuente: INEI. Elaboración IPE.

La mayor exposición a choques climáticos exige que la prevención y reducción del riesgo ocupen un lugar central en la agenda pública. Sin embargo, cinco de los 35 planes de gobierno (Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Partido Patriótico, Partido Unido Perú, Perú Acción y País para Todos) no incluyen medidas para enfrentar los riesgos por lluvias e inundaciones. Fortalecer la planificación, promover el aseguramiento estatal frente a riesgos y orientar la inversión hacia infraestructura resiliente ayudaría a reducir los costos económicos y sociales de las emergencias.

Elaborado por Miguel Alzamora, economista senior del IPE, con colaboración de Maylith Coronel.

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