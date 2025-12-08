Perú

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de próstata

Aunque el cáncer de próstata puede desarrollarse de forma silenciosa, existen señales de alerta que no deben ignorarse

Una de las recomendaciones principales
Una de las recomendaciones principales es acudir a controles periódicos, sobre todo después de los 50 años o antes si existe antecedente familiar (Freepik)

Cuidar la salud de la próstata es fundamental para los hombres, especialmente a partir de los 50 años. Según el Ministerio de Salud (Minsa), el cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en varones peruanos y cada año se registran miles de nuevos casos. El Seguro Social de Salud (EsSalud) también advierte que este cáncer suele detectarse en etapas avanzadas porque no siempre presenta síntomas al inicio y porque muchos hombres no acuden a controles preventivos. Por ello, promover la detección temprana y los chequeos regulares es clave para reducir riesgos y mejorar las posibilidades de un tratamiento exitoso.

El cáncer de próstata se origina cuando las células de esta glándula comienzan a crecer de manera anormal. Aunque puede desarrollarse de forma silenciosa, existen señales de alerta que no deben ignorarse. Conocer los síntomas principales ayuda a buscar atención médica a tiempo y a tomar decisiones informadas sobre la salud.

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de próstata

Si bien no todos los hombres presentan síntomas en las primeras etapas, hay signos que pueden indicar la presencia de esta enfermedad.

  1. Dificultad para orinar: uno de los síntomas más comunes es la dificultad para iniciar la micción o un chorro de orina débil. Esto ocurre porque el tumor puede comprimir la uretra y afectar el flujo de orina.
  2. Aumento en la frecuencia urinaria: los hombres pueden sentir la necesidad de orinar con más frecuencia, especialmente por las noches. Esta urgencia constante es un síntoma frecuente y suele confundirse con problemas de la próstata relacionados con la edad.
  3. Dolor o ardor al orinar: la irritación causada por el crecimiento del tumor puede generar molestias similares a las de una infección urinaria, por lo que muchas personas no lo asocian inicialmente con un cáncer.
  4. Sangre en la orina o en el semen: la presencia de sangre es un signo que siempre debe tomarse en serio. Aunque puede obedecer a otras causas, se considera una señal de alerta importante para descartar un cáncer de próstata.
  5. Dolor persistente en la espalda baja, pelvis o caderas: cuando el cáncer avanza, puede propagarse a huesos cercanos, lo que causa dolor constante y difícil de aliviar. Este síntoma suele indicar una etapa más avanzada, por lo que es fundamental acudir al médico de inmediato.
Uno de los síntomas más
Uno de los síntomas más comunes es la dificultad para iniciar la micción o un chorro de orina débil (Shutterstock)

Es importante recalcar que estos síntomas también pueden estar ligados a otras condiciones de la próstata, como la hiperplasia prostática benigna. Sin embargo, ante cualquier cambio es necesario realizar una evaluación médica, ya que solo un especialista puede determinar la causa real.

Factores de riesgo del cáncer de próstata

Existen diversos factores que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Uno de los más reconocidos es la edad. Los hombres mayores de 50 años tienen un riesgo más alto y este aumenta con el paso del tiempo. La genética también influye. Tener familiares directos con antecedentes de cáncer de próstata incrementa las posibilidades de padecerlo. Por otro lado, la alimentación y el estilo de vida desempeñan un papel importante. Una dieta alta en grasas, el sedentarismo y la obesidad pueden incrementar el riesgo.

El país también enfrenta un reto en materia de diagnóstico tardío. Muchos hombres solo consultan cuando los síntomas son molestos o avanzados. Tanto el Minsa como EsSalud han insistido en que la prevención debe ser una prioridad y que acudir a chequeos puede marcar la diferencia entre un diagnóstico oportuno o una enfermedad detectada en etapa avanzada.

Cómo prevenir el cáncer de próstata

El cáncer de próstata se
El cáncer de próstata se origina cuando las células de esta glándula comienzan a crecer de manera anormal (Ingrassia)

Aunque no es posible prevenir por completo esta enfermedad, sí es posible reducir los riesgos con hábitos saludables. Una de las recomendaciones principales es acudir a controles periódicos, sobre todo después de los 50 años o antes si existe antecedente familiar. El examen de tacto rectal y la prueba de PSA permiten detectar anomalías y actuar rápidamente.

Adoptar una alimentación balanceada también es fundamental. Se sugiere consumir más frutas, verduras y alimentos ricos en antioxidantes. Reducir la ingesta de carnes procesadas y grasas saturadas puede contribuir a un mejor funcionamiento del organismo.

Realizar actividad física con regularidad ayuda a mantener un peso saludable y a mejorar el sistema inmunológico. Evitar el tabaco y moderar el consumo de alcohol también disminuyen el riesgo de desarrollar diversos tipos de cáncer. Otra medida preventiva es prestar atención a cualquier cambio en los hábitos urinarios. Un síntoma a tiempo puede motivar una consulta temprana y evitar complicaciones.

