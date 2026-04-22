Perú

¿Qué está llevando a mineras y centros comerciales en Perú a usar cada vez más energías renovables? El secreto ahora revelado

Celaris Energy destaca que la minería concentra el 34 % del consumo eléctrico nacional y lidera los contratos renovables en el mercado libre. ¿Por qué?

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energia solar - MINEM
La presión corporativa por energía renovable genera un ambiente favorable para la inversión en proyectos eólicos y solares de gran escala.

El avance de la energía renovable en el mercado eléctrico peruano está generando una transformación en la manera en que las grandes empresas gestionan su consumo energético.

El compromiso global con la descarbonización y la reducción de emisiones, así como la presión de los mercados internacionales, han llevado a sectores clave como la minería y el retail a incrementar significativamente la contratación de fuentes limpias.

Esta tendencia no solo responde a objetivos ambientales, sino que también marca un cambio en la competitividad y la sostenibilidad de las operaciones empresariales.

En este contexto, Celaris Energy informó que la demanda por suministro eléctrico renovable, especialmente por parte de los sectores minero y retail, está reconfigurando el mercado energético nacional.

De acuerdo con cifras de la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR), la generación eléctrica con recursos renovables no convencionales registró un crecimiento cercano al 27% al cierre de octubre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior.

María del Pilar Matto, CEO de Celaris Energy, destacó que este impulso corresponde, en gran medida, a los compromisos de reducción de emisiones y a la búsqueda de ventajas competitivas en mercados internacionales, donde el cobre y otros minerales tienen un rol clave en la transición energética global.

mineria
El aumento del 27% en la generación de energías renovables no convencionales destaca el avance de la transición energética nacional.

Minería: motor de la transición energética

El sector minero se posiciona como el principal catalizador del cambio hacia el uso de energía limpia en el país. Con un consumo que representa cerca del 34 % del total nacional y más del 55 % de la demanda del mercado libre, la minería se consolida como un actor determinante en la viabilidad de nuevas inversiones en infraestructura eléctrica.

La mayor parte de los contratos de suministro a largo plazo en el mercado libre proviene de este sector, lo que impulsa el desarrollo de proyectos eólicos y solares orientados a operaciones de gran escala.

El dinamismo minero se explica por la necesidad de cumplir con metas internacionales de sostenibilidad y las exigencias de sus clientes globales, especialmente en mercados donde la trazabilidad y la huella de carbono de los productos son requisitos para acceder a compradores estratégicos.

El retail y la agroindustria se suman al cambio

El sector retail también comienza a destacar en la transición hacia fuentes renovables. La expansión de cadenas comerciales, centros de distribución y operaciones logísticas está promoviendo una mayor demanda de esquemas de abastecimiento eléctrico eficientes, enfocados en la estabilización de costos y el cumplimiento de compromisos corporativos de sostenibilidad.

La agroindustria se incorpora de forma progresiva, aprovechando el alto potencial solar de diversas zonas del país. El uso de soluciones solares permite a las empresas optimizar costos y mejorar su posicionamiento en mercados internacionales, donde la certificación de producción limpia es cada vez más valorada.

Celaris Energy
María del Pilar Mattos. La demanda de energía renovable en Perú impulsa la transformación del sector eléctrico y redefine la competitividad empresarial.

Nuevas inversiones y perspectivas para el mercado eléctrico

El avance de la demanda corporativa por energía renovable está configurando un entorno favorable para la llegada de nuevas inversiones en generación eléctrica sostenible.

El crecimiento del segmento empresarial, impulsado por la minería, el retail y la agroindustria, contribuye a acelerar la transición energética y fortalece la competitividad del país en el contexto regional.

Según la CEO de Celaris Energy, el mercado eléctrico peruano entra en una etapa de transformación, donde la sostenibilidad se integra de manera directa al desempeño económico y al desarrollo de infraestructura para energía limpia.

Este escenario anticipa una mayor participación de fuentes renovables en la matriz energética nacional, alineando a Perú con las tendencias globales de descarbonización y eficiencia.

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