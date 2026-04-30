Perú

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

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Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)

La influencia de las variaciones estacionales y fenómenos como lloviznas, neblina o incrementos de temperatura puede impactar el tránsito, las actividades recreativas y la organización de la rutina en Trujillo, ciudad situada en la costa norte de Perú. Mantenerse informado sobre el pronóstico meteorológico local permite ajustar las tareas diarias con mayor seguridad y efectividad.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) para este jueves 30 de abril el pronóstico del clima es:

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Cielo nublado por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía; cielo nublado al atardecer con lluvia por la noche.

Por su parte, la temperatura máxima será de 27ºC, mientras que la mínima de 20ºC.

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Además, conocer el pronóstico meteorológico ayuda a minimizar riesgos de algunos sectores económicos. Por ejemplo, los agricultores requieren información actualizada sobre el clima a fin de planificar siembras, organizar cosechas y proteger sus cultivos frente a episodios de lluvias imprevistas o periodos secos.

El clima promedio en Trujillo

El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

Durante los meses de verano, entre diciembre y marzo, Trujillo experimenta un aumento leve de las temperaturas, con una mayor percepción de calor, aunque el ambiente se mantiene templado en comparación con otras urbes costeras gracias a la brisa marina, lo que genera condiciones propicias tanto para los habitantes como para el turismo.

La época invernal, de junio a septiembre, se caracteriza por una constante cubierta nubosa y la presencia de “garúa”, la neblina local que reduce la exposición al sol pero no produce variaciones notables de la temperatura. La humedad en esta temporada permanece elevada, mientras que las lluvias continúan siendo poco comunes.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), prevalece un clima cálido y seco la mayor parte del año en la ciudad; la temperatura media anual se sitúa entre 17 ℃ y 23 ℃, con escasa oscilación térmica. Las precipitaciones son escasas y generalmente se registran en los primeros meses del año, colocando a Trujillo entre las localidades con menor volumen de lluvias en el país.

¿Cuándo se recomienda visitar Trujillo?

Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)
Trujillo cuenta con gran riqueza cultural que lo posicionan como uno de los principales centros turísticos del país. (composición/ Infobae)

La temporada de transición, de septiembre a noviembre, representa una opción válida para visitar Trujillo, pues el clima se torna más cálido y la afluencia de turistas disminuye, aunque no se compara en animación cultural ni en condiciones ideales con el periodo que va de enero a abril.

Entre los meses de invierno, de junio a agosto, la ciudad presenta temperaturas que oscilan entre 17 ℃ y 22 ℃, acompañadas de neblinas en las primeras horas del día y una tendencia a los cielos nublados. Estas condiciones pueden desincentivar las actividades al aire libre en comparación con otros momentos del año.

La época más recomendable para el turismo es de enero a abril, durante el verano austral, cuando el clima goza de estabilidad, cielos despejados y temperaturas promedio de 22 ℃ a 28 ℃, con picos que llegan a 30 ℃. Durante este periodo, la ciudad ofrece escenarios idóneos para recorrer tanto los centros arqueológicos emblemáticos como Chan Chan y las Huacas del Sol y de la Luna como la playa de Huanchaco, reconocida por el surf y los caballitos de totora.

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