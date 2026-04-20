Renato Rossini Jr. descarta volver a ‘La Granja VIP’ y revela polémicos cambios en las reglas

Renato Rossini Jr. anuncia su decisión irrevocable de no volver a 'La Granja VIP', citando respeto por el juego y los participantes, mientras revela controversiales cambios en las reglas del programa. (Instagram Renato Rossini Carrillo)

Renato Rossini Jr. se despidió de ‘La Granja VIP’ en medio de una ola de críticas y declaraciones que han reavivado el debate sobre la transparencia y el manejo interno del reality.

Tras ser eliminado el sábado 18 de abril en una gala marcada por la polémica y la tensión, el modelo e influencer denunció públicamente que la producción introdujo reglas nuevas durante la competencia, alterando el rumbo del juego y afectando su estrategia.

“Nuestra estrategia era clara: asumir el riesgo, tomar el control del viernes de traición y definir nosotros el rumbo del juego. No improvisamos, pensamos varios pasos antes. Pero en el camino, aparecieron reglas que no estaban en el papel”, declaró Rossini Jr. en un post en su cuenta de Instagram, tras su salida.

El exconcursante explicó que, inicialmente, su equipo planeó ejecutar una jugada estratégica para controlar los votos, pero la aparición inesperada de la regla del ‘fair play’ —que nunca estuvo contemplada en las bases originales— cambió completamente el escenario y fragmentó su alianza.

Renato Rossini Jr. denuncia cambios en las reglas de La Granja VIP y cuestiona la transparencia del reality. (Instagram Renato Rossini Carrillo)

El hijo del reconocido actor Renato Rossini fue enfático al afirmar que no busca romper códigos ni revelar detalles confidenciales de la producción, pero sugirió que los verdaderos motivos de su eliminación son evidentes para quienes siguen el reality de cerca: “El que entendió, entendió. Yo me voy tranquilo, porque no vine a ser uno más, vine a jugar”.

“No voy a volver, ni en repechaje”, asegura Renato Rossini Jr.

En un segundo comunicado, Rossini Jr. descartó de plano cualquier posibilidad de regresar a ‘La Granja VIP’ si se abre un repechaje. “No voy a volver, incluso si existe la posibilidad de un repechaje. No es una decisión desde el enojo, es desde el respeto: por mí, por el juego y por los jugadores que están ahí adentro, aislados y dando todo sin tener el panorama completo. Yo entré a competir bajo ciertas reglas. Cuando eso cambia en el camino, ya no es el mismo juego en el que decidí participar”, sentenció, señalando que su salida se da por convicción personal y respeto a sus principios competitivos.

Rossini Jr. se mostró crítico no solo con la producción, sino también con el público, a quien acusó de priorizar el “show” y la victimización sobre la estrategia y el mérito. “Vivimos en un país donde se arañan porque hablo en inglés, pero celebran la infidelidad y encubren la violencia de género en nuestra pepa. ¿Qué se puede esperar? Se la dejo ahí para que reflexionen, nada más”, publicó, en aparente referencia al respaldo que obtuvo Gabriela Herrera —envuelta en polémicas sentimentales— por sobre su desempeño estratégico.

Renato Rossini Jr. descarta regresar a La Granja VIP incluso si se habilita un repechaje en próximas galas del reality. (Instagram Renato Rossini Carrillo)

Estrategia y despedida de Renato Rossini Jr.

Pese a su salida, Rossini Jr. defendió su estilo de juego, asegurando que su eliminación no fue producto de una derrota en pruebas físicas o de liderazgo, sino de un sistema de votación que penaliza la innovación y el pensamiento estratégico.

“No siempre se pierde jugando mal, a veces se pierde por jugar demasiado bien. Nos hablaron de ‘fair play’ cuando nunca fue parte de las reglas que nos dieron”, enfatizó, en sintonía con sus críticas al manejo de la competencia.

La gala de eliminación, que registró más de 2 millones de votos, fue la más votada de la temporada y estuvo cargada de suspenso. Pablo Heredia fue el primer salvado, seguido por Samahara Lobatón y finalmente Gabriela Herrera, quien logró consolidar el respaldo de su grupo y del público.

Una noche llena de tensión en La Granja culmina con la eliminación de Renato Rossini. Gabriela Herrera es salvada por el público y regresa a la competencia, mientras Renato se despide con la frente en alto. - La Granja VIP

Rossini Jr., por su parte, se mostró agradecido por las experiencias vividas y el aprendizaje obtenido. “Me quedo con lo mejor que me ha dado este reality: las experiencias, el aprendizaje y las personas que sumaron”, concluyó, dejando claro que, más allá de la controversia, valora la oportunidad de haber formado parte del proyecto.