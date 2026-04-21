Perú

Jorge Nieto descarta acercamientos con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez y niega pacto con Primero la Gente o Ahora Nación

El candidato del Partido del Buen Gobierno aseguró que no mantiene coordinaciones políticas con otras agrupaciones y afirmó que cualquier decisión sobre alianzas se evaluará únicamente tras conocerse los resultados oficiales

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Jorge Nieto negó cualquier acuerdo o diálogo con Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y partidos como Primero la Gente, Ahora Nación y el Partido Morado
Jorge Nieto negó cualquier acuerdo o diálogo con Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y partidos como Primero la Gente, Ahora Nación y el Partido Morado

El candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, negó este lunes la existencia de cualquier acuerdo o diálogo con Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con miras a una eventual segunda vuelta entre ambos aspirantes, según el último conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Eso es falso. No ha habido ningún tipo de acuerdo. Unos dicen que me he aliado con el fujimorismo y que ya tuve conversaciones secretas con la señora Fujimori. Otros señalan lo mismo respecto de Sánchez y de los demás. Ninguna de esas versiones es cierta”, declaró en una entrevista con la radio Exitosa.

Nieto añadió que su organización política es responsable y que tomará decisiones cuando corresponda, no antes del resultado oficial. “Hoy no sabemos qué va a pasar. Por tanto, no podemos tomar decisiones de manera realista”, señaló.

El candidato también descartó cualquier alianza con Primero la Gente, de Marisol Pérez Tello; Ahora Nación, de Alfonso López Chau; o el Partido Morado, de Mesías Guevara.

Nieto anunció una gira nacional que comenzará en Arequipa para consultar a los ciudadanos y fortalecer el vínculo con su electorado
Nieto anunció una gira nacional que comenzará en Arequipa para consultar a los ciudadanos y fortalecer el vínculo con su electorado

Asimismo, anunció el inicio de una gira nacional que prevé comenzar a fin de mes, según sus estimaciones. “Ahora tengo un electorado al que me debo. Voy a recorrer el país, empezando por Arequipa. Debo ir a agradecer a mi ciudad y a mi región, además de consultar a la ciudadanía qué piensa. Es momento de que los políticos escuchemos más a la gente”, afirmó.

Nieto apuntó recientemente que se ve en el balotaje con Fujimori y pidió a quienes denuncian fraude que se callen si no pueden probarlo, como ha hecho Rafael López Aliaga (Renovación Popular), que incluso exige detener al organizador de los comicios.

“Yo no voy a ser un demagogo que, por ganar cuatro o cinco votos más, haga que la violencia se despliegue en nuestras calles. Quien tiene acusaciones de fraude, que las pruebe, y si no, que se calle la boca en siete idiomas, porque le está haciendo daño a Perú y está generando más caos, incertidumbre y zozobra, y eso tenemos que rechazarlo”, dijo días atrás en un rueda de prensa.

Insistió en que “no basta decir que hubo fraude, si no va a ser como la vez pasada”, al referirse a las elecciones de 2021, cuando la derecha peruana también denunció sin pruebas un fraude ante el triunfo del expresidente Pedro Castillo sobre Fujimori.

El resultado definitivo de las elecciones presidenciales se conocerá a mediados de mayo, tras la revisión de actas observadas por parte del Jurado Nacional de Eleccione
El resultado definitivo de las elecciones presidenciales se conocerá a mediados de mayo, tras la revisión de actas observadas por parte del Jurado Nacional de Eleccione

Resultado

El resultado definitivo de las elecciones presidenciales se conocerá a mediados de mayo, cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estima que terminará de revisar las miles de actas observadas, algunas de las cuales demandarán el recuento de votos, para confirmar al candidato que disputará la segunda vuelta presidencial con la candidata.

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, informó que el recuento de votos de un centenar de actas empezará el lunes próximo, en sesión virtual pública, con las actas de la provincia de Chanchamayo, con la expectativa de culminar, a más tardar, en la segunda semana de mayo con todo el escrutinio presidencial.

“Tenemos previsto culminar esta etapa de actas observadas porque tenemos que tener claridad sobre qué organizaciones políticas van a segunda vuelta”, refirió.

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